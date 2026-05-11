Slovenija ima talent: Doživite nepozabno avdicijo v živo

11. 05. 2026 08.59
Prijave za ogled avdicijskih oddaj so odprte. Pridružite se občinstvu v dvorani in bodite med prvimi, ki bodo v živo videli izjemne nastope ter morda že na avdiciji prepoznali potencialnega zmagovalca, še preden ga spozna vsa Slovenija.

Zakulisje, smeh in talenti: postanite del avdicijkih oddaj

Avdicije bodo potekale maja in junija, občinstvo pa bo imelo posebno priložnost videti veliko več, kot pokažejo televizijske kamere. Poleg izjemnih nastopov boste lahko doživeli tudi trenutke iz zakulisja, sproščene pogovore in zabavno zbadanje med žiranti ter nastopajočimi, hkrati pa boste od blizu spoznali, kako v resnici poteka snemanje ene najbolj priljubljenih televizijskih oddaj. Če boste imeli srečo, se boste morda lahko srečali tudi z žiranti ali voditelji in ujeli kakšno skupno fotografijo.

Prijave v novo sezono Slovenija ima talent samo še nekaj dni
Prav tako boste lahko prvi videli, kako se bo ujela naša nova žirantska četvorka, ki jo sestavljajo Borut Pahor, Lado Bizovičar, Nuška Drašček in Alya. "Ta žirantska četverica bo najboljša žirija na svetu. V enem večeru bom lahko poslušal pop zvezdnico Alyo, umetnico Nuško in nekdanjega predsednika komentirati nastop ventrilokvista. Tega v tujini ne bom mogel razložiti," se veseli najizkušenejši med žiranti, Lado Bizovičar. Nuška Drašček pa dodaja: "Veselim se videti, kaj vse so nam tekmovalci pripravili, in pa svojih sožirantov. Upam si trditi, da bo dinamika zanimiva."

Sašo Stare: 'Stopiti pred vso Slovenijo zahteva izjemen pogum'
Avdicijskih oddaj se nestrpno veselita tudi voditelja Sašo Stare in Melani Mekicar, ki je svojo pot začela prav na odru talentov. Pravi, da bo zato nastopajočim s kakšno besedo ali objemom lažje pomagala pred nastopom, saj točno ve, kako se počutijo.

Lado Bizovičar ostaja v žiriji Slovenija ima talent
Alya dodaja, da bo pri nastopajočih iskala nekaj posebnega – nekaj, kar zažari drugače ter ima karakter in edinstvenost, medtem ko Borut Pahor vsem nastopajočim polaga na srce, naj v svojih nastopih predvsem uživajo in se ne ozirajo na žirijo ali kogarkoli drugega.

Nuška Drašček: 'Pevski poklic je vseživljenjska specializacija'
Rezervirajte si pomladni vikend in ga namenite talentom. Če želite doživeti energijo nastopov v živo ter pokukati v zakulisje televizijske produkcije, se prijavite TUKAJ. Pridite, navijajte za svoje favorite in bodite del trenutkov, kjer velja eno pravilo: "nikoli ne veš, kam te popelje talent".

