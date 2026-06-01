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Slovenija ima talent.
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Borut Pahor pritisnil prvi zlati gumb sezone

POP TV
01. 06. 2026 14.04
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Prvo avdicijsko snemanje 11. sezone Slovenija ima talent je za nami in če sodimo po prvih odzivih, nas čaka še ena nepozabna sezona. Že prvi snemalni dan je postregel z veliko smeha, navdušenja, čustev in tudi presenečenj. Med največjimi zagotovo izstopa prvi zlati gumb sezone, ki je letos dobil prav posebno oznako – predsedniški.

Na oder so stopili talenti vseh generacij, od pevcev in plesalcev do akrobatov in nepričakovanih točk, ki so navdušile tako občinstvo kot žirijo. Poseben pečat pa novi sezoni daje tudi prenovljena žirantska ekipa in nov voditeljski par. Na žirantski stol je to sezono sedel nekdanji predsednik Borut Pahor, ki se je že na prvem snemanju zabaval, vstal in plesal.

Slovenija ima talent.
Slovenija ima talent.FOTO: POP TV
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Prvo avdicijsko snemanje je za nami, pred nami pa še veliko nepozabnih nastopov, presenečenj in talentov. Če želite biti med prvimi, ki jih boste videli v živo, ter postati peti žirant v dvorani, se prijavite na 24ur.com.

"Vse je bilo super, nad mojimi pričakovanji. To je vrhunsko organiziran šov, ima svoje poslanstvo, vabi ljudi, da pokažejo kar znajo," je po snemanju povedal Pahor. Prav njemu pa je pripadla tudi čast prvega zlatega gumba sezone. A ne le prvega – padel je tudi zgodovinski, predsedniški zlati gumb. "Moj zlati gumb je bil stvar navdiha, stegnila se mi je roka in bil je upravičen, bilo je noro," je svoj impulziven trenutek opisal Pahor.

Slovenija ima talent.
Slovenija ima talent.FOTO: POP TV
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Prvega snemanje v novi vlogi se bo zagotovo dolgo spominjala tudi nova voditeljica Melani Mekicar, ki je priznala, da še vedno zbira vtise. "Iskreno, je trenutno en džumbus občutkov v moji glavi. Sem utrujena, sem zadovoljna, presenečena, navdušena za naslednjo oddajo, ker so me danes res čisto odpihnili. Bila sem naježena pol oddaje, žirantje so me iskreno presenetili. Sem mislila, da bo Borut bolj uraden. Ampak on je kar vstal in žural, tako da se veselim, kaj prinašajo nove avdicije," je povedala takoj po snemanju, pohvalil pa jo je tudi njen sovoditelj Sašo Stare. "Melani je super, mislim, da sva se začela res zabavati," je povedal in dodal: "Imela sva se krasno, ujela sva se. Danes se je pokazalo, da imava super energijo."

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Nad talenti so bili navdušeni tudi preostali člani žirije – Lado Bizovičar, Alya in Nuška Drašček. Kako so se imeli? "Zelo, zelo fajn, res fajn. Si predstavljam, da mora biti en tak oder, če greš v eno stvar prvič, kar zastrašujoč, ampak danes so bili krasni talenti," je povedala Nuška.

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Slovenija ima talent.FOTO: POP TV
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