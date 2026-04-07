Nova voditelja oddaje Slovenija ima talent sta Melani Mekicar in Sašo Stare

Nova sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent prinaša svež veter med voditelji. Sašu Staretu se bo na odru pridružila simpatična Melani Mekicar, ki oddajo zelo dobro pozna – ne le kot gledalka, temveč tudi kot nekdanja tekmovalka. Kako se bosta ujela, bomo videli že to jesen na POP TV.

Kdo so ob Borutu Pahorju ostali žiranti in kakšne talente lahko pričakujemo v novi, 11. sezoni oddaje Slovenija ima talent, bo znano kmalu.

Melani Mekicar se gledalci POP TV dobro spomnijo iz priljubljene serije Skrito v raju, tokrat pa je pred njo prav posebna vloga, ki se je na nek način začela že pred 13 leti, ko je kot tekmovalka prvič stopila na oder talentov. S prijateljico Brino sta namreč s plesno točko nastopili na avdiciji Slovenija ima talent in se uvrstili celo v polfinale. Na to izkušnjo ima še danes zelo lepe spomine. "Zdi se mi, da sem takrat prvič videla, kako deluje televizijski svet in mogoče sem se takrat zaljubila v to, kar zdaj delam," pravi Melani.

Tokrat pa bo ona tista, ki bo tekmovalce spremljala na njihovi poti skozi oddajo. "Jaz se tukaj počutim zelo domače in se res veselim tega novega poglavja," pove z nasmeškom. Dodaja, da bo prav zaradi lastne izkušnje lažje razumela tekmovalce in njihove občutke pred nastopom. "Želim biti tista kolegica iz ozadja, ki jih spodbuja in jim stoji ob strani."

Njen sovoditelj Sašo Stare, ki je oddajo zadnje tri sezone vodil skupaj s Petrom Polesom, priznava, da bo svojega dolgoletnega voditeljskega partnerja pogrešal. "Perota bom seveda pogrešal, ampak se tudi zelo veselim dela z Melani. Poznam jo že dalj časa in komaj čakam, da vidim, kaj bova ušpičila na največjem odru v Sloveniji."

"Ujemi me, če padem"

Kako se voditelja počutita pred začetkom nove sezone? "Jaz se počutim kar sproščeno. Imam občutek, da če padem, me boš ujel," se je pošalila Melani, Sašo pa ji je v smehu pritrdil, da jo bo. Ob tem ji je dal tudi nekaj voditeljskih nasvetov: "Ne pozabi teksta, prijazna bodi do ekipe, ne zamujaj in imej s sabo nekaj sladkega."

Voditelja imata tudi jasno sporočilo za vse, ki razmišljajo o prijavi v oddajo. "Jaz sem bila na tem mestu in iz te izkušnje ni prišlo nič drugega kot samo dobro. To bi ponovila še stokrat, če bi bilo še sto sezon," pravi Melani. Sašo pa dodaja: "Naredi ta korak, stopi naprej in mogoče si prav s tem stopil na novo pot, ki te pripelje do tukaj – do tega, da boš nekoč vodil šov z mano."