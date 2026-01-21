Prijavi se v novo sezono oddaje Slovenija ima talent!

Oder oddaje Slovenija ima talent je že deset sezon prostor nepozabnih zgodb, presenečenj in pogumnih korakov na poti do uresničitve sanj. Prijave za novo sezono so že v polnem teku, zato je zdaj pravi trenutek, da zbereš pogum in stopiš na veliki oder.
V desetih letih predvajanja je oddaja Slovenija ima talent gledalcem približala številne izjemne posameznike in skupine, ki so s svojim talentom in pogumom stopili pred žirijo in vso Slovenijo, mnogim pa so se po sodelovanju v oddaji odprla tudi vrata na mednarodne odre. Lanska deseta sezona je to znova potrdila s številnimi prepričljivimi nastopi in raznolikimi ustvarjalnimi izrazi.
Rekrutacija za novo sezono je že v teku, ustvarjalci oddaje pa aktivno iščejo nove obraze in sveže talente. Če znaš nekaj posebnega ali imaš zgodbo, ki jo želiš deliti skozi svoj talent, je zdaj pravi čas, da se odločiš za ta korak. PRIJAVI sebe ali nekoga iz svoje okolice, prijatelja, partnerja, soseda ali družinskega člana, ki ima talent in si zasluži priložnost, da ga pokaže širši javnosti.
Prestižni naziv zmagovalcev ter denarno nagrado v višini 50.000 evrov sta na finalnem odru šova Slovenija ima talent osvojila Edvard in Frida. V spodnjem članku razkrivamo, kateri žirant je bil mladima genijema najljubši in kako sta si zamislila porabo zmagovalne nagrade.
Naj ti Slovenija ima talent odpre vrata v svet zabave, ustvarjalnosti in novih priložnosti. Morda prav tvoj nastop postane začetek nečesa velikega! Prijavisebe, prijatelja, partnerko, soseda ali družinskega člana – nekoga, ki ima talent, ki si zasluži priložnost.
