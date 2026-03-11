Zadovoljna.si
Slovenija ima talent odpira vrata novim talentom

M.S.
11. 03. 2026 13.28
Nova sezona priljubljene oddaje Slovenija ima talent odpira vrata vsem, ki si želite pokazati svoje edinstvene veščine. Ne zamudite priložnosti, da zasijete na velikem odru in morda postanete nova slovenska zvezda, ki bo navdušila občinstvo in žirijo s svojim talentom.

Če imate poseben talent, ki ga želite pokazati širši Sloveniji, je zdaj pravi trenutek. Prijave za novo sezono priljubljene oddaje Slovenija ima talent so še vedno odprte, zato imajo vsi nadarjeni posamezniki in skupine še vedno priložnost, da stopijo na veliki oder in navdušijo občinstvo ter žirijo.

Žiranti Slovenija ima talent
Žiranti Slovenija ima talentFOTO: POP TV
Pokaži talent ali preizkusi svoje znanje
Pokaži talent ali preizkusi svoje znanje

Prijavite se in postanite nova slovenska zvezda!

Oddaja že vrsto let odkriva izjemne talente z različnih področij – od petja, plesa in akrobacij do iluzije, komedije in drugih edinstvenih spretnosti. Prav raznolikost nastopov je tista, ki vsako sezono poskrbi za presenečenja, čustvene trenutke in nepozabne zgodbe.

Slovenija ima talent 10
Slovenija ima talent 10FOTO: 24ur.com
Zmagovalca Edvard in Frida si želita 50 rotvajlerjev

Za mnoge nastopajoče je bila oddaja Slovenija ima talent odskočna deska do prepoznavnosti, novih priložnosti in uresničitve sanj. Nekateri so po nastopu zgradili uspešne kariere, drugi pa so s svojim talentom navdušili občinstvo in pridobili številne oboževalce. Prijave za največji televizijski šov talentov, del katerega ste lahko tudi VI, so odprte!

Slovenija ima talent 10
Slovenija ima talent 10FOTO: 24ur.com
Pokaži talent ali preizkusi svoje znanje
Slovenija ima talent prijave talent šov TV oddaja novi talenti
