Otok ljubezni Adria prihaja v Slovenijo

Še nimaš računa?
02. 04. 2026 17.00
Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni (Love Island) prihaja v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €.

Najuspešnejši ljubezenski resničnostni šov na svetu prihaja v Slovenijo: Otok ljubezni išče samske iz Slovenije

Gledalci VOYO bodo lahko prvič v ikonični Love Island vili spremljali slovenske tekmovalce, ki bodo krmarili med privlačnostjo, odnosi in nepričakovanimi preobrati. Od prvih pogovorov in iskric do zapletenih partnerskih situacij, ki jih vsi dobro poznamo. Otok ljubezni Adria odraža, kako se nova generacija danes povezuje in hodi na zmenke.

Otok ljubezni Adria.
Otok ljubezni Adria.FOTO: VOYO
Šport ni več le igra: v Ljubljani razprava o prihodnosti ene najhitreje rastočih industrij
Preberi še
Šport ni več le igra: v Ljubljani razprava o prihodnosti ene najhitreje rastočih industrij

Šov temelji na globalni uspešnici, ki je bila prvič predvajana leta 2015 na britanskem programu ITV. Od takrat je Otok ljubezni postal eden najbolj komentiranih resničnostnih šovov na svetu. Znan je po nepričakovanih preobratih, ki takoj pretresejo dogajanje v vili, ter tudi po parih, ki so svoje zveze uspešno prenesli tudi v resnični svet.

Slovenija ima talent z novimi žiranti
Preberi še
Slovenija ima talent z novimi žiranti

Otok ljubezni Adria obljublja vse, kar oboževalci šova pričakujejo. Mlade in privlačne tekmovalce, nepričakovane ljubezenske preobrate, ponovna povezovanja parov ter izločitve, ki jih narekujejo tako dogajanje v vili kot tudi glasovi občinstva. Da ostanejo v šovu, morajo tekmovalci namreč ostati v paru, v nasprotnem primeru jim grozi izločitev.

To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
Preberi še
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije

Prijave za sodelovanje so uradno odprte, produkcija pa išče karizmatične, samozavestne in drzne samske iz Slovenije, ki so pripravljeni na nepozabno poletje, nova poznanstva in iskrice, ki se lahko spremenijo v pravo ljubezen. Če ste se prepoznali v opisu, se prijavite na uradni strani. Se upaš zaljubiti?

Oddaje

Borut Pahor je novi žirant Slovenija ima talent

Oddaje

Igor ostro obsodil krajo zlatnikov, označil za sramotno dejanje

