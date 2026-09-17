Vroča Slovenka pokazala, da ne izgublja časa

Slovenka v vili že meša štrene, za Aljo se zanimajo številni fantje

Komaj je vstopila v vilo Love Island Adria, pa je 25-letna Slovenka Alja že poskrbela za prve preobrate. Nova bombshell ni skrivala, da je prišla spoznavat fante, četudi so se nekateri med njimi v prvih dneh že precej zbližali z drugimi dekleti. Alja je hitro dobila posebno priložnost za spoznavanje otočanov. Izbrati je morala tri fante za zmenek v treh hodih, pri čemer ji je eden pripravil predjed, drugi glavno jed, tretji pa sladico. Z izbiro že poparčkanih fantov je dala jasno vedeti, da je obstoječi pari ne bodo ustavili.

icon-expand Nova otočanka Alja je že prvi dan začela mešati štrene obstoječim parom. FOTO: VOYO

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Jovan nad Slovenko navdušen

Eden tistih, ki Aljinega prihoda zagotovo ni spregledal, je Jovan. Že ob njenem prihodu ga je navdušil njen videz, še bolj pa njena neposrednost. Povedal je, da mu je všeč, ker gre Alja za tem, kar si želi, njen videz pa opisal kot "wow".

icon-expand Jovan ni skrival navdušenja nad novo Slovenko v vili. FOTO: VOYO

Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Aljin prihod je pritegnil tudi Gašperjevo pozornost. Čeprav se je v prvih dneh zbližal z Mili in priznal, da mu je tako fizično kot karakterno zelo blizu, ne želi prehitro zapreti vrat drugim možnostim. Z Aljo ga povezuje tudi dejstvo, da sta oba Slovenca, zato je priznal, da je komunikacija v maternem jeziku zanj precej bolj sproščena.

icon-expand Jovan in Alja sta med igro pokazala, da sta oba zelo tekmovalna in da se ne predata zlahka. FOTO: VOYO

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Alja podvomila o Robertu

Med fanti, ki jih je želela bolje spoznati, je bil tudi Roberto, ki se je doslej zbližal z Loren. Alja ga je izbrala za pripravo sladice, njun pogovor na samem pa jo je pustil z nekaj dvomi. Opazila je namreč, da se Roberto ob Loren vede drugače kot takrat, ko je sam. Čeprav ji je zagotavljal, da je osredotočen na Loren, je Alja dobila občutek, da njegova dejanja ne govorijo vedno enako kot njegove besede.

icon-expand Alja je za enega od zmenkov izbrala tudi Roberta. FOTO: VOYO

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Med Laro in Anthonyjem počilo

Medtem pa nove napetosti niso bile povezane le z Aljo. Odnos med Laro in Anthonyjem je doživel enega prvih večjih pretresov. Lara se je razjokala, ker je dobila občutek, da jo Anthony zaradi njene starosti dojema kot nezrelo. Anthony je na drugi strani menil, da Lara na njune težave reagira preveč burno. Priznal je tudi, da v primeru, če se njun odnos ne izboljša in v vilo pride dekle, ki mu bo všeč, novih možnosti ne namerava takoj zavrniti.

icon-expand Laro je pogovor z Anthonyjem spravil v solze. FOTO: VOYO

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