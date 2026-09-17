Vroča Slovenka pokazala, da ne izgublja časa

Slovenka v vili že meša štrene, za Aljo se zanimajo številni fantje
Komaj je vstopila v vilo Love Island Adria, pa je 25-letna Slovenka Alja že poskrbela za prve preobrate. Nova bombshell ni skrivala, da je prišla spoznavat fante, četudi so se nekateri med njimi v prvih dneh že precej zbližali z drugimi dekleti.
Alja je hitro dobila posebno priložnost za spoznavanje otočanov. Izbrati je morala tri fante za zmenek v treh hodih, pri čemer ji je eden pripravil predjed, drugi glavno jed, tretji pa sladico. Z izbiro že poparčkanih fantov je dala jasno vedeti, da je obstoječi pari ne bodo ustavili.
Jovan nad Slovenko navdušen
Eden tistih, ki Aljinega prihoda zagotovo ni spregledal, je Jovan. Že ob njenem prihodu ga je navdušil njen videz, še bolj pa njena neposrednost. Povedal je, da mu je všeč, ker gre Alja za tem, kar si želi, njen videz pa opisal kot "wow".
Aljin prihod je pritegnil tudi Gašperjevo pozornost. Čeprav se je v prvih dneh zbližal z Mili in priznal, da mu je tako fizično kot karakterno zelo blizu, ne želi prehitro zapreti vrat drugim možnostim. Z Aljo ga povezuje tudi dejstvo, da sta oba Slovenca, zato je priznal, da je komunikacija v maternem jeziku zanj precej bolj sproščena.
Alja podvomila o Robertu
Med fanti, ki jih je želela bolje spoznati, je bil tudi Roberto, ki se je doslej zbližal z Loren. Alja ga je izbrala za pripravo sladice, njun pogovor na samem pa jo je pustil z nekaj dvomi. Opazila je namreč, da se Roberto ob Loren vede drugače kot takrat, ko je sam. Čeprav ji je zagotavljal, da je osredotočen na Loren, je Alja dobila občutek, da njegova dejanja ne govorijo vedno enako kot njegove besede.
Med Laro in Anthonyjem počilo
Medtem pa nove napetosti niso bile povezane le z Aljo. Odnos med Laro in Anthonyjem je doživel enega prvih večjih pretresov. Lara se je razjokala, ker je dobila občutek, da jo Anthony zaradi njene starosti dojema kot nezrelo. Anthony je na drugi strani menil, da Lara na njune težave reagira preveč burno. Priznal je tudi, da v primeru, če se njun odnos ne izboljša in v vilo pride dekle, ki mu bo všeč, novih možnosti ne namerava takoj zavrniti.
Četrta epizoda je tako pokazala, da so se razmerja, ki so se še pred nekaj dnevi zdela precej jasna, že začela spreminjati. Alja pa je že ob prihodu postala ena tistih tekmovalk, ki bi lahko precej premešala karte. Še ne spremljate Love Island Adria? Zdaj je pravi čas, da skočite na VOYO, spoznate vse otočane ter spremljate prve ljubezenske iskrice, nova povezovanja in presenečenja, ki jih v vili zagotovo ne bo manjkalo.
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