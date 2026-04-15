Po koncu šova je drastično shujšala

N. Č.
15. 04. 2026 15.47
Sorayo smo spoznali v peti sezoni šova Sanjski moški Hrvaške, kjer se je na koncu borila za srce Karla. Po koncu snemanja pa je presenetila številne oboževalce z opazno preobrazbo, saj je shujšala in pokazala povsem novo, še bolj samozavestno podobo.

Soraya, ki je gledalce osvojila v priljubljenem RTL-ovem šovu Gospodin Savršeni oziroma Sanjski moški Hrvaške, je po koncu oddaje znova pritegnila veliko pozornosti. Tokrat ne zaradi dogajanja v šovu, temveč zaradi svojega videza in opazne telesne preobrazbe, ki jo je ponosno pokazala na družbenih omrežjih. Njena vitkejša postava in samozavesten nastop sta sprožila številne odzive javnosti.

Helena razkrila, da naj bi ji Karlo lagal do zadnjega dne
Preberi še
Helena razkrila, da naj bi ji Karlo lagal do zadnjega dne

Kot je razvidno iz objav in njenih izjav, ki jih je podala za RTL, je Soraya svojo preobrazbo dosegla brez ekstremnih metod ali hitrih diet. Poudarja, da ne gre za skrivnosti ali čudežne rešitve, temveč za doslednost in ravnovesje v vsakdanjem življenju.

Soraya
Soraya FOTO: VOYO

Kako je dosegla izgubo teže?

Soraya je v intervjuju za RTL razkrila, da je ključ do spremembe predvsem v uravnoteženem pristopu k vadbi in življenjskemu slogu. Združuje različne oblike treninga, pri čemer veliko pozornosti posveča tako moči kot tudi gibljivosti.

Antonela razkrila, kaj si misli o parih iz Sanjskega moškega
Preberi še
Antonela razkrila, kaj si misli o parih iz Sanjskega moškega

Njena rutina vključuje kombinacijo vadbe v fitnesu, kjer gradi moč in oblikuje telo, ter pilatesa, ki ji pomaga pri ravnotežju, fleksibilnosti in boljšem počutju, poroča RTL. Prav ta kombinacija ji omogoča, da ohranja stabilne rezultate brez pretiranih obremenitev.

Skrivnost njene preobrazbe

Soraya poudarja, da ne verjame v drastične metode ali hitre rešitve. Po njenem mnenju je najpomembnejša doslednost, ne pa popolnost. Raje se osredotoča na dolgoročno ravnovesje, kjer ni strogih prepovedi, ampak zdrav odnos do gibanja in prehrane. Njena zgodba tako navdihuje mnoge, saj kaže, da se lahko vidne spremembe dosežejo brez ekstremov – z vztrajnostjo, disciplino in poslušanjem lastnega telesa.

Kakšna je bila njena zgodba v šovu Sanjski moški Hrvaške?

Sorayo smo spoznali v peti sezoni šova Sanjski moški Hrvaške, kjer se je borila za srce Petra in Karla. Pot je začela v 'ekipi Petar', zgodbo pa je zaključila v 'ekipi Karlo'. Kljub temu da ljubezni v omenjenem šovu ni našla, pa je med snemanjem spletla več močnih prijateljskih vezi, tako s Petrom kot z ostalimi dekleti, ki so se prav tako podale na pot iskanja ljubezni v resničnostnem šovu.

Najlepši utrinki Karla in Kaje po koncu šova
Preberi še
Najlepši utrinki Karla in Kaje po koncu šova

Nekaterim so se sanje uresničile in so v šovu našle partnerja, s katerim lahko nadaljujejo odnos v svetu, kjer ni kamer na vsakem njihovem koraku, za druge pa je bila to, čeprav sreče na ljubezenskem področju niso imele, edinstvena izkušnja, ki je še dolgo ne bodo pozabile.

Soraya in Petar - tako se je začela njena pot v šovu.
Soraya in Petar - tako se je začela njena pot v šovu. FOTO: VOYO

Sorayo so mesta v šovu stale govorice

Soraya je brez dvoma ena izmed deklet, ki se je močno vtisnila v spomin gledalk in gledalcev. Zapomnili si jo bomo tudi po njenem odhodu, ki je bil eden izmed najbolj dramatičnih trenutkov sezone. Soraya šova namreč ni zapustila po podelitvi vrtnic, temveč jo je Karlo odslovil kar na zmenku.

Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov
Preberi še
Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov

Karlu je namreč na uho prišla govorica, da Sorayo doma čaka partner, in ker to ni bila prva govorica o njej, ki jo je slišal, se je odločil, da je, čeprav mu je zatrdila, da to ni res, prišel čas, da zapusti šov. Po odhodu iz šova je Soraya v oddaji Savršeni podcast spregovorila o omenjenih govoricah in razkrila, ali je med snemanjem res imela partnerja. Več si lahko preberete TUKAJ!

Soraya razkrila, ali jo je doma res čakal partner
Preberi še
Soraya razkrila, ali jo je doma res čakal partner
Oddaje

Kdo si zasluži zmago: Ema ali Aleksandra?

