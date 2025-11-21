Zadovoljna.si
Mladenič odkrije bogastvo izgubljenega sorodnika

M.S.
21. 11. 2025 11.00
0

Sveži in raznoliki filmski izbor od 21. novembra do 23. novembra vas vabi pred male ekrane! Ne zamudite kriminalk, komedij, akcij in družinskih filmov na treh najbolj priljubljenih slovenskih televizijskih postajah: POP TV, Kanal A in KINO.

PETEK, 21. NOVEMBER

POP TV

Serija Nemirna kri ob 20.10

Olga oporoko odnese k Ervinu, ki ji izroči novo zapečateno oporoko, zato Olga ne more pogledati, kaj je v njej. Florjan Sari očita, da mu ves čas laže. Od nje zahteva, naj se izjasni, s kom želi biti. A Sara ima druge skrbi. Simončič izve, da je Sara policistka pod krinko. Olga kljub Ervinovim opozorilom odpre oporoko in ob pogledu na vsebino ostane brez sape.

Nemirna kri.
Nemirna kri.FOTO: POP TV
V trenutku goreče strasti zazvoni telefon
Preberi še
V trenutku goreče strasti zazvoni telefon

Serija V dobrem in slabem (S1, E83) ob 21.15

Veljko se sooča s številnimi vprašanji, povezanimi z njegovim zdravljenjem. Zdi se, da je obe ženi prepričal v novo laž. Crni medtem pošlje Lovra in Jakova v sirotišnico, da bi se dokopala do dokumentov o otroku, ki ga je Petra zapustila pred dvajsetimi leti. Vilma sumi, da je otrok, ki ga Crni išče, pravzaprav njegov.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
Končno izve, da je v resnici policistka pod krinko
Preberi še
Končno izve, da je v resnici policistka pod krinko

Komedija Veseli prazniki ob 23.00

Romantična drama spremlja Christy, ambiciozno direktorico podjetja za igrače, ki dobi priložnost za pomemben posel, zaradi česar se mora v naglici naučiti vse o hanuki. Na pomoč ji priskoči Jonathan, ki prav tako nujno potrebuje pomoč, da svoj dom spremeni v pravo božično pravljico in tako naredi vtis na očeta svoje izbranke. Med izmenjavo prazničnih običajev pa se med njima zaneti ljubezenska iskrica ...

Veseli prazniki
Veseli praznikiFOTO: 24ur.com
Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'
Preberi še
Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'

KANAL A

Akcija Brez obžalovanja ob 20.10

Pripadnik elitne specialne enote ameriških marincev razkrije mednarodno zaroto, medtem ko išče pravico za umor svoje noseče žene. Ko skupina ruskih vojakov iz maščevanja ubije njegovo družino zaradi njegove vpletenosti v strogo zaupno operacijo, marinec John Kelly za vsako ceno namerava izslediti neusmiljene morilce. Kmalu skupaj s tajnim agentom Cie na svoji misiji nehote razkrije skrivno zaroto, ki bi lahko ZDA in Rusijo pahnila v vojno. Kelly, ki je razpet med osebno častjo in zvestobo domovini, se mora boriti proti sovražnikom, če želi preprečiti katastrofo in razkriti vplivne osebe v ozadju zarote.

Brez obžalovanja
Brez obžalovanjaFOTO: 24ur.com
Polona Kranjc je pokazala, da ni prišla zapravljat svojega časa
Preberi še
Polona Kranjc je pokazala, da ni prišla zapravljat svojega časa

Akcija 2 na muhi ob 22.55

Že izkušenemu in iznajdljivemu detektivu Bobbyju, ki že dolga leta pod krinko skuša delovati proti mehiškim mamilarskim kartelom, preiskavo na glavo obrne trmasti vojaški preiskovalec Stig. Po spletu nenavadnih okoliščin se znajdeta v nepredstavljivi spletki mednarodnih razsežnosti. Kljub velikim začetnim nesporazumom in številnim komičnim preobratom morata strniti vrste in se s skupnimi močmi zoperstaviti neusmiljenim kriminalcem, podkupljenim policistom ter pohlepnim agentom Cie.

Na muhi
Na muhiFOTO: 24ur.com
Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija
Preberi še
Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija

KINO

Akcijski film Policaj z Beverly Hillsa 3 ob 20.00

V akcijski komediji spremljamo policista Axla Foleyja, ki v Detroitu skupaj s sodelavci odkrije kriminalno združbo. Ker neznanci med obračunom umorijo njegovega šefa, jim Axel priseže maščevanje. Sled za kriminalci ga pripelje na mondeni Beverly Hills in v tamkajšnji zabaviščni park. Tu se skriva morilec, ki velja za uglednega meščana. Axel ga namerava razkrinkati, vendar bo potreboval pomoč.

Policaj z Beverly Hillsa 2
Policaj z Beverly Hillsa 2FOTO: 24ur.com
Takrat je Blaž Švab iz Modrijanov prvič občutil oder
Preberi še
Takrat je Blaž Švab iz Modrijanov prvič občutil oder

Akcijski film Rambo ob 22.20

John Rambo je vietnamski veteran, eden izmed najboljših med Zelenimi baretkami. Brezciljno tava po svetu in v nekem kraju pristane v nemilosti pokvarjenega lokalnega šerifa. Ta ga zapre v ječo in tam Rambo postane tarča sadističnih napadov. Policiji napove vojno in uspe mu pobegniti. Postane prava vojska v eni osebi.

Rambo.
Rambo.FOTO: Profimedia
Modrijani iščejo nove glasbene zvezde
Preberi še
Modrijani iščejo nove glasbene zvezde

Akcijski film Rambo 2 ob 00.10

Potem ko je v prvem filmu vrgel v zrak pol mesta in zagodel številnim posameznikom, so Ramba na koncu le ujeli. Zdaj ga srečamo v celici, kako z lahkoto lomi verige okoli sebe. Njegov nekdanji oficir iz Vietnama, Trautman, mu ponudi nalogo, da bi v jugovzhodni Aziji našel pogrešane Američane. Čeprav je vietnamske vojne že konec, tam kar mrgoli tujih vojakov. Resnični problem v Vietnamu pa Rambu ne predstavljajo tuji vojaki, ampak predvsem tisti, ki so mu nalogo naložili.

SOBOTA, 22. NOVEMBER

POP TV

Resničnostni šov Ljubezen po domače ob 20.00

Peter upa, da bo na romantičnem izletu prijateljstvo preraslo v nekaj več. Z izbranko se odpravita na izlet v München, kjer obiščeta Oktoberfest. Vendar Peter doživi tudi razočaranje. Josip zelo uživa na barki. Da bi bil na varnem, se je zaklenil v sobo in se dobro naspal. Jasno mu postane tudi, katera je njegova izbranka. Dejan medtem s svojo izbranko uživa na Bledu, Sonja pa sklene, da ima dovolj teh dedcev. Le kaj se dogaja na njeni kmetiji?

Ljubezen po domače 2025
Ljubezen po domače 2025FOTO: POP TV
Liffe na VOYO: Oglejte si nagrajene filme
Preberi še
Liffe na VOYO: Oglejte si nagrajene filme

Resničnostni šov Ljubezen po domače na kavču ob 21.05

Ljubezen po domače je zelo udobno spremljati kar s kavča, na katerem se sproščeno modruje in ocenjuje dogajanje v priljubljeni oddaji. Prav to bodo po vsaki oddaji počeli prepoznavni obrazi preteklih sezon. S komentarji nas bodo zabavali Jure Struna, Patricija Harl, Sara Feher, Mija Rovtar, Mojca Šumnik, Alenka Brezovšek, Milan Stojnić, občasno pa se bo pridružil še David Sepe.

Ljubezen po domače na kavču 2025
Ljubezen po domače na kavču 2025FOTO: POP TV
Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom!
Preberi še
Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom!

Komedija Ja, Chef! ob 21.35

Luka se trudi pridobiti Pikino srce. Ko ji hoče narediti uslugo, nesrečno konča pod avtom Denisa Avdića, kar pa mu Pika ne verjame. Marjeta najde staro Chefovo obleko, ki pa mu je premajhna. Ker noče poslušati o svojih kilogramih, Chef z njo stavi, da lahko v enem tednu shujša. Medtem se Štef zaljubi v Dženito, Šefikino nečakinjo, a mu jo zakuhata postrežčka Miki in Ciril.

Ja, Chef!
Ja, Chef!FOTO: POP TV
Razšla se je z znanim Slovencem, zdaj jo gledamo v Ljubezen po domače
Preberi še
Razšla se je z znanim Slovencem, zdaj jo gledamo v Ljubezen po domače

Komedija Ja, Chef! ob 22.15

V hotel pride komisija, ki dodeljuje hotelske zvezdice. To je za hotele zelo pomembna stvar, zdaj pa se je upravnik hotela tako zelo napil, da ne more stati na nogah. Da bi rešil nerodno zagato, ga na hitro zamenja Chef in poskuša doseči, da bi hotel obdržal pet zvezdic. Luka in Miha iščeta prevarantskega hipnotizerja, ki po hotelih hipnotizira osebje. V njegovo past pade tudi Nastja.

Josipov zmenek se je končal v solzah
Preberi še
Josipov zmenek se je končal v solzah

Drama Telenovela: Superk***e ob 22.50

Slavc ekipi razloži, v kako nezavidljivi situaciji so se znašli. Če naredijo dobro serijo, jih bo odpustil Marjan, če naredijo slabo serijo, pa jih bodo odpustili lastniki. Po njegovem je edina rešitev, da naredijo tako vrhunsko serijo, da jih nihče ne bo mogel odpustiti. Vsi so prepričani, da je to nemogoče, Slavc pa jih prepričuje, da če se vsak malo potrudi, bo to skupaj – veliko. Marjan pritisk še zaostri, saj začetek predvajanja serije napove čez tri dni. To pomeni, da mora Slavčeva ekipa delati dan in noč.

KANAL A

Kriminalka Telesni čuvaj ob 20.00

Bivši agent John Creasy se je moral zaradi težav z alkoholom umakniti iz Cie. Zdaj v Mehiki postane telesni čuvaj prikupne deklice Pite Ramos, ki ima zelo premožne starše. Starši se bojijo za njeno varnost, saj je Mehiko zajel val ugrabitev otrok. Creasy na začetku komaj prenaša deklico in njena nadležna vprašanja o njegovi preteklosti. A počasi se le spoprijateljita, s čimer Creasy ponovno najde smisel življenja. Nedolgo zatem se uresničijo najhujši strahovi, saj Pito ugrabijo. Besni Creasy priseže, da bo ubil vsakogar, ki je vpleten v ugrabitev. V njegovih namerah ga prav nihče ne more zaustaviti.

Telesni čuvaj
Telesni čuvajFOTO: 24ur.com
Slovenija ima talent: Prijavite se na novo sezono!
Preberi še
Slovenija ima talent: Prijavite se na novo sezono!

Drama Vlak 15.17 v Pariz ob 23.00

Biografska drama o treh mladih Američanih, ki so leta 2015 med potovanjem z vlakom po Evropi preprečili teroristični napad. Film govori o resničnem terorističnem napadu, ki se je avgusta 2015 zgodil na vlaku iz Amsterdama v Pariz. Trije Američani so se urno odzvali in napadalca razorožili, še preden je prišlo do hujših žrtev. Zgodba spremlja njihova življenja od težavnega otroštva do vrste naključnih dogodkov, ki so pripeljali do napada.

Ta trenutek bo Mirjam Korbar vedno ostal v spominu
Preberi še
Ta trenutek bo Mirjam Korbar vedno ostal v spominu

KINO

Akcijski film Odred odpisanih: Nova misija ob 20.00

Zlikovci Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker in kopica norih jetnikov iz zapora Belle Reve v zameno za skrajšanje zapornih kazni sodeluje v nevarni tajni misiji, od uspeha katere je odvisna usoda človeštva. Dobrodošli v peklu – bolje rečeno, zloglasnem zaporu Belle Reve, kaznilnici z najvišjo stopnjo smrtnosti v Združenih državah. Tam so zaprti najhujši superzlikovci, ki bodo storili vse, da bi pobegnili od tam, pridružili se bodo celo supertajni in skrivnostni Posebni enoti X. Kaj je njihova naslednja samomorilska naloga? Odred odpisanih se bo moral prebiti skozi pragozd, poln sovražnih vojakov in gverilcev na vsakem koraku, ter sejati smrt. Z njimi je tudi polkovnik Rick Flag, ki skrbi za to, da se lepo obnašajo.

Odred odpisanih: Nova misija
Odred odpisanih: Nova misija FOTO: 24ur.com
Alenka Kraigher: Hotela sem verjeti v vse najlepše v ljudeh
Preberi še
Alenka Kraigher: Hotela sem verjeti v vse najlepše v ljudeh

Komedija Odvisna od seksa ob 22.45

Darla je cinična kolumnistka, ki je tik pred tem, da bo izgubila službo zaradi svoje odvisnosti od seksa, Bailey pa je obupani bolnik z rakom na modih, ki se boji kastracije. Potem ko se po naključju spoznata na terapiji, se skupaj odpravita na zabavno popotovanje, da bi poustvarila Darline spolne podvige po državi. Medtem ko ona išče zgodbo, ki bi ji rešila kariero, on upa na poslednjo avanturo. Toda tisto, kar se naučita o sebi, je več, kot oba pričakujeta.

Odvisna od seksa
Odvisna od seksaFOTO: 24ur.com
Uroš Smolej: Dvomim, da bom vzbudil veliko simpatij
Preberi še
Uroš Smolej: Dvomim, da bom vzbudil veliko simpatij

Triler Ujeta v steni ob 00.50

V filmu Ujeta v steni se plezalna pustolovščina dveh prijateljic spremeni v grozljivo nočno moro. Ko Kelly s kamero posname umor svoje najboljše prijateljice Sophie, postane naslednja tarča skupine prijateljev, ki se ne bodo ustavili pred ničemer, da bi uničili dokaze o njihovem strašnem dejanju in vse, ki so jim na poti.

Uejta v steni
Uejta v steniFOTO: VOYO
Lea Mihevc: Boljšega projekta si ne bi mogla zaželeti
Preberi še
Lea Mihevc: Boljšega projekta si ne bi mogla zaželeti

NEDELJA, 23. NOVEMBER

POP TV

Komedija Gospod profesor ob 20.00

Sredi šolskega leta pride nov dijak Jan, sin Silvije, s katero je imel Samo pred dolgimi leti avanturo. Samo in Jan sta si v marsičem zelo podobna, tudi datumi se ujemajo. Ker je Jan agresiven do gejev, ga Samo pelje v lokal, kjer se zadržujejo pripadniki skupnosti LGBT, tam pa se zgodba še bolj zaplete. V dramatičnem razpletu pride do strastnega poljuba med Samom in Klavdijo, ki se odloča, ali naj odide z Jurijem v ZDA, kjer je dobil odlično službo.

Gospod profesor
Gospod profesorFOTO: PRO PLUS
Na POP TV prihaja nova oddaja Moja Slovenija
Preberi še
Na POP TV prihaja nova oddaja Moja Slovenija

Štartaj, Slovenija: na podeželju ob 21.20

Janko Barbiš je poslovno pot začel v turizmu, a ga je pandemija pripeljala do kmetovanja. V dolini Dragonje je posadil pelate San Marzano, ki jih je spoznal v Neaplju. Njegovo delo temelji na ideji, da lahko lokalni pridelki nosijo globalno vizijo. Domači kečap iz svežih pelatov je njegov odgovor na to izhodišče. Je preprost, domač izdelek, ki pokaže, da ima lahko lokalna dolina Dragonje tudi globalen potencial.

Štrartaj Slovenija: Na podeželju
Štrartaj Slovenija: Na podeželjuFOTO: VOYO
Svit Stefanija: 'Snemanje smo prekinili, nato pa ugotovili ...'
Preberi še
Svit Stefanija: 'Snemanje smo prekinili, nato pa ugotovili ...'

Komedija Naključni milijonar ob 21.25

Longfellow Deeds je prijeten mladenič, ki živi preprosto, a srečno življenje v majhnem mestecu. Vse se spremeni, ko mu podjetniški mogotec Chuck Cedar pove, da mu je dolgo izgubljeni sorodnik zapustil ogromno bogastvo. Mediji seveda takoj pograbijo vročo zgodbo o revežu, ki je postal bogataš. Prikupna novinarka Babe Bennett mora po ukazu šefa o Deedsu izbrskati kakšno umazano podrobnost. Sprva svojo nalogo vzame zelo resno, sčasoma pa se v Deedsa noro zaljubi.

Naključni milijonar
Naključni milijonarFOTO: 24ur.com
Rosa Angela Romih: Pomembno mi je, kaj si drugi mislijo
Preberi še
Rosa Angela Romih: Pomembno mi je, kaj si drugi mislijo

Drama Telenovela: Superk***e ob 23.25

Ekipi je uspelo z neprekinjenim delom več dni in noči končati serijo! Slavc končno montažo pošlje Marjanu in Igorju, ki sta po ogledu oba zgrožena. Za Marjana je še vedno predobro, za Igorja preslabo. Oba želita material uničiti. Edina rešitev pred ogromnimi stroški, za katere je po pogodbi odgovoren Slavc osebno, je to, da vse skupaj odigrajo v živo. Vsi so zgroženi, a nazadnje pristanejo, saj bi sicer morali plačati kazen. Ali se bo zgodil čudež ali bodo nesposobneži ostali to, kar so – nesposobneži?

Nikoli videni utrinki s snemanja serije Gospod profesor
Preberi še
Nikoli videni utrinki s snemanja serije Gospod profesor

KANAL A

Akcijski film Želja po maščevanju ob 20.00

Dr. Paul Kersey je izkušen kirurg, ki se s posledicami mestnega nasilja srečuje le na urgenci – dokler ne brutalno napadejo njegove žene in hčerke. Paul, željan maščevanja, vzame pravico v svoje roke in se poda na lov za napadalci, saj je policija zasuta s primeri. Anonimno obračunavanje z zločinci pritegne medijsko pozornost, mesto pa se sprašuje, ali je smrtonosni maščevalec angel varuh ali razbesneli prinašalec smrti.

Želja po maščevanju
Želja po maščevanjuFOTO: 24ur.com
Salome: Rodili smo se, da pustimo pozitiven pečat
Preberi še
Salome: Rodili smo se, da pustimo pozitiven pečat

Akcijski film Jekleni orel 2 ob 22.10

Napet akcijski film je prežet z vratolomnimi letalskimi akcijami. Ameriška vojska mora združiti sile s Sovjetsko zvezo. Skupaj morajo uničiti jedrsko orožje, skrito nekje na Bližnjem vzhodu. Chappy Sinclair je zadolžen za to, da akcija uspe, vendar kmalu spozna, da bo težko uskladiti nesoglasja med ekipama. Stvari se še bolj zapletejo, ko ugotovijo, da so jim bile mnoge stvari zamolčane in da želi nekdo uničiti njihovo misijo.

Jekleni orel 2
Jekleni orel 2FOTO: 24ur.com
Radoš Bolčina: Sreča ni v bogastvu
Preberi še
Radoš Bolčina: Sreča ni v bogastvu

Resničnostni šov Kdo je samski? ob 00.00

V zabavni resničnostni seriji samskemu dekletu dvori dvanajst privlačnih fantov, toda polovica snubcev je že v razmerju in se samo pretvarja, da so samski, v upanju na bogato nagrado. Ko se oddanim mladeničem pridružijo njihove punce, se situacija v vili zaostri. Bo dekle uspešno razkrinkalo lažnivce ter resničnostni šov zapustilo s svežo ljubeznijo in denarno nagrado?

Kdo je samski?
Kdo je samski?FOTO: 24ur.com
Filmski maraton na KINO ob evropskem dnevu jezikov
Preberi še
Filmski maraton na KINO ob evropskem dnevu jezikov

KINO

Kriminalka Varuj mi ženo ob 20.00

V akciji Varuj mi ženo mora telesni stražar znova združiti moči s plačanim morilcem in njegovo ženo, da bi blaznežu preprečil teroristični napad na Evropo. Najsmrtonosnejši par na svetu, telesni stražar Michael Bryce in plačani morilec Darius Kincaid, se s Kincaidovo divjo ženo, prevarantko Sonio, poda na novo nevarno misijo. Skupaj morajo ustaviti grškega ladijskega magnata, ki želi s terorističnimi napadi uničiti evropsko električno omrežje in se maščevati za sankcije, ki naj bi jih EU uvedla proti Grčiji. Film so v celoti posneli v Evropi. Nekatere prizore so posneli na Hrvaškem ter v Trstu.

Varuj mi ženo
Varuj mi ženoFOTO: 24ur.com
Ni ji ponudil objema, kar jo je močno prizadelo
Preberi še
Ni ji ponudil objema, kar jo je močno prizadelo

Romanca Izgubljeni mož ob 22.10

Romantična drama spremlja mestno dekle, ki skuša po nenadni smrti moža ponovno sestaviti svoje življenje. Po tragični smrti moža se Libby preseli k svoji nadvse kritični materi, s katero se ne razumeta najbolje. Kmalu Libby preseneti njena odtujena teta Jean, ki ji ponudi delo in streho nad glavo na njeni kmetiji v Teksasu. Obupana Libby se odloči, da bo sprejela njeno ponudbo, zato skupaj z otroci spakira kovčke in se odpravi na pot. Potem ko spozna prebivalce majhnega mesta, se Libby zaljubi v življenje na podeželju, ponovno zaživi in nepričakovano najde tudi ljubezen.

Izgubljeni mož
Izgubljeni možFOTO: 24ur.com
24UR: Vaš zanesljiv vir informacij že tri desetletja
Preberi še
24UR: Vaš zanesljiv vir informacij že tri desetletja

Akcijski film Odred odpisanih: Nova misija ob 00.20

Zlikovci Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker in kopica norih jetnikov iz zapora Belle Reve v zameno za skrajšanje zapornih kazni sodeluje v nevarni tajni misiji, od uspeha katere je odvisna usoda človeštva. Dobrodošli v peklu – bolje rečeno, zloglasnem zaporu Belle Reve, kaznilnici z najvišjo stopnjo smrtnosti v Združenih državah. Tam so zaprti najhujši superzlikovci, ki bodo storili vse, da bi pobegnili od tam, pridružili se bodo celo supertajni in skrivnostni Posebni enoti X. Kaj je njihova naslednja samomorilska naloga? Odred odpisanih se bo moral prebiti skozi pragozd, poln sovražnih vojakov in gverilcev na vsakem koraku, ter sejati smrt. Z njimi je tudi polkovnik Rick Flag, ki skrbi za to, da se lepo obnašajo.

Odred odpisanih: Nova misija
Odred odpisanih: Nova misija FOTO: 24ur.com
