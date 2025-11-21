Mladenič odkrije bogastvo izgubljenega sorodnika

PETEK, 21. NOVEMBER
POP TV
Serija Nemirna kri ob 20.10
Olga oporoko odnese k Ervinu, ki ji izroči novo zapečateno oporoko, zato Olga ne more pogledati, kaj je v njej. Florjan Sari očita, da mu ves čas laže. Od nje zahteva, naj se izjasni, s kom želi biti. A Sara ima druge skrbi. Simončič izve, da je Sara policistka pod krinko. Olga kljub Ervinovim opozorilom odpre oporoko in ob pogledu na vsebino ostane brez sape.
Serija V dobrem in slabem (S1, E83) ob 21.15
Veljko se sooča s številnimi vprašanji, povezanimi z njegovim zdravljenjem. Zdi se, da je obe ženi prepričal v novo laž. Crni medtem pošlje Lovra in Jakova v sirotišnico, da bi se dokopala do dokumentov o otroku, ki ga je Petra zapustila pred dvajsetimi leti. Vilma sumi, da je otrok, ki ga Crni išče, pravzaprav njegov.
Komedija Veseli prazniki ob 23.00
Romantična drama spremlja Christy, ambiciozno direktorico podjetja za igrače, ki dobi priložnost za pomemben posel, zaradi česar se mora v naglici naučiti vse o hanuki. Na pomoč ji priskoči Jonathan, ki prav tako nujno potrebuje pomoč, da svoj dom spremeni v pravo božično pravljico in tako naredi vtis na očeta svoje izbranke. Med izmenjavo prazničnih običajev pa se med njima zaneti ljubezenska iskrica ...
KANAL A
Akcija Brez obžalovanja ob 20.10
Pripadnik elitne specialne enote ameriških marincev razkrije mednarodno zaroto, medtem ko išče pravico za umor svoje noseče žene. Ko skupina ruskih vojakov iz maščevanja ubije njegovo družino zaradi njegove vpletenosti v strogo zaupno operacijo, marinec John Kelly za vsako ceno namerava izslediti neusmiljene morilce. Kmalu skupaj s tajnim agentom Cie na svoji misiji nehote razkrije skrivno zaroto, ki bi lahko ZDA in Rusijo pahnila v vojno. Kelly, ki je razpet med osebno častjo in zvestobo domovini, se mora boriti proti sovražnikom, če želi preprečiti katastrofo in razkriti vplivne osebe v ozadju zarote.
Akcija 2 na muhi ob 22.55
Že izkušenemu in iznajdljivemu detektivu Bobbyju, ki že dolga leta pod krinko skuša delovati proti mehiškim mamilarskim kartelom, preiskavo na glavo obrne trmasti vojaški preiskovalec Stig. Po spletu nenavadnih okoliščin se znajdeta v nepredstavljivi spletki mednarodnih razsežnosti. Kljub velikim začetnim nesporazumom in številnim komičnim preobratom morata strniti vrste in se s skupnimi močmi zoperstaviti neusmiljenim kriminalcem, podkupljenim policistom ter pohlepnim agentom Cie.
KINO
Akcijski film Policaj z Beverly Hillsa 3 ob 20.00
V akcijski komediji spremljamo policista Axla Foleyja, ki v Detroitu skupaj s sodelavci odkrije kriminalno združbo. Ker neznanci med obračunom umorijo njegovega šefa, jim Axel priseže maščevanje. Sled za kriminalci ga pripelje na mondeni Beverly Hills in v tamkajšnji zabaviščni park. Tu se skriva morilec, ki velja za uglednega meščana. Axel ga namerava razkrinkati, vendar bo potreboval pomoč.
Akcijski film Rambo ob 22.20
John Rambo je vietnamski veteran, eden izmed najboljših med Zelenimi baretkami. Brezciljno tava po svetu in v nekem kraju pristane v nemilosti pokvarjenega lokalnega šerifa. Ta ga zapre v ječo in tam Rambo postane tarča sadističnih napadov. Policiji napove vojno in uspe mu pobegniti. Postane prava vojska v eni osebi.
Akcijski film Rambo 2 ob 00.10
Potem ko je v prvem filmu vrgel v zrak pol mesta in zagodel številnim posameznikom, so Ramba na koncu le ujeli. Zdaj ga srečamo v celici, kako z lahkoto lomi verige okoli sebe. Njegov nekdanji oficir iz Vietnama, Trautman, mu ponudi nalogo, da bi v jugovzhodni Aziji našel pogrešane Američane. Čeprav je vietnamske vojne že konec, tam kar mrgoli tujih vojakov. Resnični problem v Vietnamu pa Rambu ne predstavljajo tuji vojaki, ampak predvsem tisti, ki so mu nalogo naložili.
SOBOTA, 22. NOVEMBER
POP TV
Resničnostni šov Ljubezen po domače ob 20.00
Peter upa, da bo na romantičnem izletu prijateljstvo preraslo v nekaj več. Z izbranko se odpravita na izlet v München, kjer obiščeta Oktoberfest. Vendar Peter doživi tudi razočaranje. Josip zelo uživa na barki. Da bi bil na varnem, se je zaklenil v sobo in se dobro naspal. Jasno mu postane tudi, katera je njegova izbranka. Dejan medtem s svojo izbranko uživa na Bledu, Sonja pa sklene, da ima dovolj teh dedcev. Le kaj se dogaja na njeni kmetiji?
Resničnostni šov Ljubezen po domače na kavču ob 21.05
Ljubezen po domače je zelo udobno spremljati kar s kavča, na katerem se sproščeno modruje in ocenjuje dogajanje v priljubljeni oddaji. Prav to bodo po vsaki oddaji počeli prepoznavni obrazi preteklih sezon. S komentarji nas bodo zabavali Jure Struna, Patricija Harl, Sara Feher, Mija Rovtar, Mojca Šumnik, Alenka Brezovšek, Milan Stojnić, občasno pa se bo pridružil še David Sepe.
Komedija Ja, Chef! ob 21.35
Luka se trudi pridobiti Pikino srce. Ko ji hoče narediti uslugo, nesrečno konča pod avtom Denisa Avdića, kar pa mu Pika ne verjame. Marjeta najde staro Chefovo obleko, ki pa mu je premajhna. Ker noče poslušati o svojih kilogramih, Chef z njo stavi, da lahko v enem tednu shujša. Medtem se Štef zaljubi v Dženito, Šefikino nečakinjo, a mu jo zakuhata postrežčka Miki in Ciril.
Komedija Ja, Chef! ob 22.15
V hotel pride komisija, ki dodeljuje hotelske zvezdice. To je za hotele zelo pomembna stvar, zdaj pa se je upravnik hotela tako zelo napil, da ne more stati na nogah. Da bi rešil nerodno zagato, ga na hitro zamenja Chef in poskuša doseči, da bi hotel obdržal pet zvezdic. Luka in Miha iščeta prevarantskega hipnotizerja, ki po hotelih hipnotizira osebje. V njegovo past pade tudi Nastja.
Drama Telenovela: Superk***e ob 22.50
Slavc ekipi razloži, v kako nezavidljivi situaciji so se znašli. Če naredijo dobro serijo, jih bo odpustil Marjan, če naredijo slabo serijo, pa jih bodo odpustili lastniki. Po njegovem je edina rešitev, da naredijo tako vrhunsko serijo, da jih nihče ne bo mogel odpustiti. Vsi so prepričani, da je to nemogoče, Slavc pa jih prepričuje, da če se vsak malo potrudi, bo to skupaj – veliko. Marjan pritisk še zaostri, saj začetek predvajanja serije napove čez tri dni. To pomeni, da mora Slavčeva ekipa delati dan in noč.
KANAL A
Kriminalka Telesni čuvaj ob 20.00
Bivši agent John Creasy se je moral zaradi težav z alkoholom umakniti iz Cie. Zdaj v Mehiki postane telesni čuvaj prikupne deklice Pite Ramos, ki ima zelo premožne starše. Starši se bojijo za njeno varnost, saj je Mehiko zajel val ugrabitev otrok. Creasy na začetku komaj prenaša deklico in njena nadležna vprašanja o njegovi preteklosti. A počasi se le spoprijateljita, s čimer Creasy ponovno najde smisel življenja. Nedolgo zatem se uresničijo najhujši strahovi, saj Pito ugrabijo. Besni Creasy priseže, da bo ubil vsakogar, ki je vpleten v ugrabitev. V njegovih namerah ga prav nihče ne more zaustaviti.
Drama Vlak 15.17 v Pariz ob 23.00
Biografska drama o treh mladih Američanih, ki so leta 2015 med potovanjem z vlakom po Evropi preprečili teroristični napad. Film govori o resničnem terorističnem napadu, ki se je avgusta 2015 zgodil na vlaku iz Amsterdama v Pariz. Trije Američani so se urno odzvali in napadalca razorožili, še preden je prišlo do hujših žrtev. Zgodba spremlja njihova življenja od težavnega otroštva do vrste naključnih dogodkov, ki so pripeljali do napada.
KINO
Akcijski film Odred odpisanih: Nova misija ob 20.00
Zlikovci Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker in kopica norih jetnikov iz zapora Belle Reve v zameno za skrajšanje zapornih kazni sodeluje v nevarni tajni misiji, od uspeha katere je odvisna usoda človeštva. Dobrodošli v peklu – bolje rečeno, zloglasnem zaporu Belle Reve, kaznilnici z najvišjo stopnjo smrtnosti v Združenih državah. Tam so zaprti najhujši superzlikovci, ki bodo storili vse, da bi pobegnili od tam, pridružili se bodo celo supertajni in skrivnostni Posebni enoti X. Kaj je njihova naslednja samomorilska naloga? Odred odpisanih se bo moral prebiti skozi pragozd, poln sovražnih vojakov in gverilcev na vsakem koraku, ter sejati smrt. Z njimi je tudi polkovnik Rick Flag, ki skrbi za to, da se lepo obnašajo.
Komedija Odvisna od seksa ob 22.45
Darla je cinična kolumnistka, ki je tik pred tem, da bo izgubila službo zaradi svoje odvisnosti od seksa, Bailey pa je obupani bolnik z rakom na modih, ki se boji kastracije. Potem ko se po naključju spoznata na terapiji, se skupaj odpravita na zabavno popotovanje, da bi poustvarila Darline spolne podvige po državi. Medtem ko ona išče zgodbo, ki bi ji rešila kariero, on upa na poslednjo avanturo. Toda tisto, kar se naučita o sebi, je več, kot oba pričakujeta.
Triler Ujeta v steni ob 00.50
V filmu Ujeta v steni se plezalna pustolovščina dveh prijateljic spremeni v grozljivo nočno moro. Ko Kelly s kamero posname umor svoje najboljše prijateljice Sophie, postane naslednja tarča skupine prijateljev, ki se ne bodo ustavili pred ničemer, da bi uničili dokaze o njihovem strašnem dejanju in vse, ki so jim na poti.
NEDELJA, 23. NOVEMBER
POP TV
Komedija Gospod profesor ob 20.00
Sredi šolskega leta pride nov dijak Jan, sin Silvije, s katero je imel Samo pred dolgimi leti avanturo. Samo in Jan sta si v marsičem zelo podobna, tudi datumi se ujemajo. Ker je Jan agresiven do gejev, ga Samo pelje v lokal, kjer se zadržujejo pripadniki skupnosti LGBT, tam pa se zgodba še bolj zaplete. V dramatičnem razpletu pride do strastnega poljuba med Samom in Klavdijo, ki se odloča, ali naj odide z Jurijem v ZDA, kjer je dobil odlično službo.
Štartaj, Slovenija: na podeželju ob 21.20
Janko Barbiš je poslovno pot začel v turizmu, a ga je pandemija pripeljala do kmetovanja. V dolini Dragonje je posadil pelate San Marzano, ki jih je spoznal v Neaplju. Njegovo delo temelji na ideji, da lahko lokalni pridelki nosijo globalno vizijo. Domači kečap iz svežih pelatov je njegov odgovor na to izhodišče. Je preprost, domač izdelek, ki pokaže, da ima lahko lokalna dolina Dragonje tudi globalen potencial.
Komedija Naključni milijonar ob 21.25
Longfellow Deeds je prijeten mladenič, ki živi preprosto, a srečno življenje v majhnem mestecu. Vse se spremeni, ko mu podjetniški mogotec Chuck Cedar pove, da mu je dolgo izgubljeni sorodnik zapustil ogromno bogastvo. Mediji seveda takoj pograbijo vročo zgodbo o revežu, ki je postal bogataš. Prikupna novinarka Babe Bennett mora po ukazu šefa o Deedsu izbrskati kakšno umazano podrobnost. Sprva svojo nalogo vzame zelo resno, sčasoma pa se v Deedsa noro zaljubi.
Drama Telenovela: Superk***e ob 23.25
Ekipi je uspelo z neprekinjenim delom več dni in noči končati serijo! Slavc končno montažo pošlje Marjanu in Igorju, ki sta po ogledu oba zgrožena. Za Marjana je še vedno predobro, za Igorja preslabo. Oba želita material uničiti. Edina rešitev pred ogromnimi stroški, za katere je po pogodbi odgovoren Slavc osebno, je to, da vse skupaj odigrajo v živo. Vsi so zgroženi, a nazadnje pristanejo, saj bi sicer morali plačati kazen. Ali se bo zgodil čudež ali bodo nesposobneži ostali to, kar so – nesposobneži?
KANAL A
Akcijski film Želja po maščevanju ob 20.00
Dr. Paul Kersey je izkušen kirurg, ki se s posledicami mestnega nasilja srečuje le na urgenci – dokler ne brutalno napadejo njegove žene in hčerke. Paul, željan maščevanja, vzame pravico v svoje roke in se poda na lov za napadalci, saj je policija zasuta s primeri. Anonimno obračunavanje z zločinci pritegne medijsko pozornost, mesto pa se sprašuje, ali je smrtonosni maščevalec angel varuh ali razbesneli prinašalec smrti.
Akcijski film Jekleni orel 2 ob 22.10
Napet akcijski film je prežet z vratolomnimi letalskimi akcijami. Ameriška vojska mora združiti sile s Sovjetsko zvezo. Skupaj morajo uničiti jedrsko orožje, skrito nekje na Bližnjem vzhodu. Chappy Sinclair je zadolžen za to, da akcija uspe, vendar kmalu spozna, da bo težko uskladiti nesoglasja med ekipama. Stvari se še bolj zapletejo, ko ugotovijo, da so jim bile mnoge stvari zamolčane in da želi nekdo uničiti njihovo misijo.
Resničnostni šov Kdo je samski? ob 00.00
V zabavni resničnostni seriji samskemu dekletu dvori dvanajst privlačnih fantov, toda polovica snubcev je že v razmerju in se samo pretvarja, da so samski, v upanju na bogato nagrado. Ko se oddanim mladeničem pridružijo njihove punce, se situacija v vili zaostri. Bo dekle uspešno razkrinkalo lažnivce ter resničnostni šov zapustilo s svežo ljubeznijo in denarno nagrado?
KINO
Kriminalka Varuj mi ženo ob 20.00
V akciji Varuj mi ženo mora telesni stražar znova združiti moči s plačanim morilcem in njegovo ženo, da bi blaznežu preprečil teroristični napad na Evropo. Najsmrtonosnejši par na svetu, telesni stražar Michael Bryce in plačani morilec Darius Kincaid, se s Kincaidovo divjo ženo, prevarantko Sonio, poda na novo nevarno misijo. Skupaj morajo ustaviti grškega ladijskega magnata, ki želi s terorističnimi napadi uničiti evropsko električno omrežje in se maščevati za sankcije, ki naj bi jih EU uvedla proti Grčiji. Film so v celoti posneli v Evropi. Nekatere prizore so posneli na Hrvaškem ter v Trstu.
Romanca Izgubljeni mož ob 22.10
Romantična drama spremlja mestno dekle, ki skuša po nenadni smrti moža ponovno sestaviti svoje življenje. Po tragični smrti moža se Libby preseli k svoji nadvse kritični materi, s katero se ne razumeta najbolje. Kmalu Libby preseneti njena odtujena teta Jean, ki ji ponudi delo in streho nad glavo na njeni kmetiji v Teksasu. Obupana Libby se odloči, da bo sprejela njeno ponudbo, zato skupaj z otroci spakira kovčke in se odpravi na pot. Potem ko spozna prebivalce majhnega mesta, se Libby zaljubi v življenje na podeželju, ponovno zaživi in nepričakovano najde tudi ljubezen.
Akcijski film Odred odpisanih: Nova misija ob 00.20
Zlikovci Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker in kopica norih jetnikov iz zapora Belle Reve v zameno za skrajšanje zapornih kazni sodeluje v nevarni tajni misiji, od uspeha katere je odvisna usoda človeštva. Dobrodošli v peklu – bolje rečeno, zloglasnem zaporu Belle Reve, kaznilnici z najvišjo stopnjo smrtnosti v Združenih državah. Tam so zaprti najhujši superzlikovci, ki bodo storili vse, da bi pobegnili od tam, pridružili se bodo celo supertajni in skrivnostni Posebni enoti X. Kaj je njihova naslednja samomorilska naloga? Odred odpisanih se bo moral prebiti skozi pragozd, poln sovražnih vojakov in gverilcev na vsakem koraku, ter sejati smrt. Z njimi je tudi polkovnik Rick Flag, ki skrbi za to, da se lepo obnašajo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV