Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Sanjski moški Hrvaške.
Oddaje

Ta teden nas čaka polno čustev in presenečenj

M.S.
02. 03. 2026 16.20
0

Ta teden v oddaji Sanjski moški Hrvaške ne bo manjkalo čustev, presenečenj in napetih trenutkov. Spremljajte jo na POP TV od ponedeljka do četrtka ob 17.15, v nadaljevanju pa preverite, kaj prinaša ta teden.

Ponedeljek

Pred Petrom in Karlom je težka odločitev. Kateri tekmovalki bosta rešila z rdečo vrtnico? Medtem dekleta niti ne slutijo, kakšen preobrat jih čaka na večerni ceremoniji. Ko v vilo prispeta skrivnostni pismi, se med njimi začnejo ugibanja. Kaj bosta pri končni odločitvi upoštevala Petar in Karlo?

Sanjski moški Hrvaške.
Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO
Iskrice že letijo in tudi dotikov ni malo ...
Preberi še
Iskrice že letijo in tudi dotikov ni malo ...

Sanjski moški Hrvaške vas čaka tudi na VOYO.

Torek

Tekmovalke se vrnejo v vilo, ko nepričakovan prihod voditelja prinese nov preobrat. Medtem tudi sanjska moška izvesta, da lahko na zmenek povabita katerokoli dekle. Bosta želela bolje spoznati dekleta, ki jih do sedaj še nista imela priložnosti povabiti na zmenek? Karlu se na romantičnem zmenku uresniči dolgo skrita želja ...

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO
Bo Anastasia zarila Nuši nož v hrbet?
Preberi še
Bo Anastasia zarila Nuši nož v hrbet?

Sreda

Nekatera dekleta se sprašujejo, ali naj sploh še ostanejo v šovu, saj so razočarana, ker od sanjskih moških ne dobijo pozornosti, ki si jo želijo. Ko prispeta pismi, je Karlova izbranka presenečena, da je izbral prav njo, Petrova pa opazi ljubosumne poglede tekmic. Nesramni komentarji znova dodatno podžgejo napeto vzdušje v hiši.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Preberi še
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone

Četrtek

Na koktejl zabavi sta zopet v središču pozornosti srečnici, ki sta bili na zmenku s sanjskima moškima. Karlo skuša zgladiti odnose, medtem ko Petrovo povabilo na zasebni pogovor zamaje prijateljstvo dveh deklet. Nenadoma po vili začnejo krožiti govorice o domnevnem poljubu na zmenku. Bo zaradi tega med podelitvijo vrtnic prišlo do presenečenj?

Sanjski moški Hrvaške - kaja
Sanjski moški Hrvaške - kajaFOTO: VOYO
Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"
Preberi še
Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"
Mailing
Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Sanjski moški Hrvaška Resničnostni šov Zmenki Rdeče vrtnice
Intervju

Aleksandra April: "Ne maram laganja in zaprtih ljudi"

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517