Ta teden nas čaka polno čustev in presenečenj

Ponedeljek

Pred Petrom in Karlom je težka odločitev. Kateri tekmovalki bosta rešila z rdečo vrtnico? Medtem dekleta niti ne slutijo, kakšen preobrat jih čaka na večerni ceremoniji. Ko v vilo prispeta skrivnostni pismi, se med njimi začnejo ugibanja. Kaj bosta pri končni odločitvi upoštevala Petar in Karlo?

icon-expand Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

Torek

Tekmovalke se vrnejo v vilo, ko nepričakovan prihod voditelja prinese nov preobrat. Medtem tudi sanjska moška izvesta, da lahko na zmenek povabita katerokoli dekle. Bosta želela bolje spoznati dekleta, ki jih do sedaj še nista imela priložnosti povabiti na zmenek? Karlu se na romantičnem zmenku uresniči dolgo skrita želja ...

icon-expand Sanjski moški Hrvaške FOTO: VOYO

Sreda

Nekatera dekleta se sprašujejo, ali naj sploh še ostanejo v šovu, saj so razočarana, ker od sanjskih moških ne dobijo pozornosti, ki si jo želijo. Ko prispeta pismi, je Karlova izbranka presenečena, da je izbral prav njo, Petrova pa opazi ljubosumne poglede tekmic. Nesramni komentarji znova dodatno podžgejo napeto vzdušje v hiši.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške FOTO: VOYO

Četrtek

Na koktejl zabavi sta zopet v središču pozornosti srečnici, ki sta bili na zmenku s sanjskima moškima. Karlo skuša zgladiti odnose, medtem ko Petrovo povabilo na zasebni pogovor zamaje prijateljstvo dveh deklet. Nenadoma po vili začnejo krožiti govorice o domnevnem poljubu na zmenku. Bo zaradi tega med podelitvijo vrtnic prišlo do presenečenj?

icon-expand Sanjski moški Hrvaške - kaja FOTO: VOYO