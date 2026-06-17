Priljubljena serija se poslavlja, na program prihaja nova

Danes na sporedu še zadnja epizoda serije V dobrem in slabem pred premorom
Gledalci serije V dobrem in slabem bodo danes lahko spremljali še zadnjo epizodo pred poletnim premorom. Serija se začasno poslavlja s programa, na male zaslone pa se bo vrnila po koncu pavze.
Na njen termin prihaja serija V osrčju planin, ki bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 17.55. V enajsti sezoni serije V osrčju planin se babica Lena znova znajde pred številnimi izzivi. Visoko noseči študentki biologije Vivien Ofrazek nenadoma postane slabo. Lena sumi, da ima Vivien resne težave, saj kljub nosečnosti skoraj ni pridobila teže. Ko jo Lena na to opozori, nosečnica plane v jok. Vse kaže, da Vivien ponovno boleha za anoreksijo, ki zdaj ogroža tako njo kot njenega nerojenega otroka.
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