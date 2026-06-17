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V osrčju planin 10
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Priljubljena serija se poslavlja, na program prihaja nova

M.S.
17. 06. 2026 13.16
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Priljubljena serija V dobrem in slabem odhaja na poletni premor. Na program prihaja že 11. sezona serije V osrčju planin, ki bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 17.55. Babico Leno tudi tokrat čakajo novi izzivi.

Danes na sporedu še zadnja epizoda serije V dobrem in slabem pred premorom

Gledalci serije V dobrem in slabem bodo danes lahko spremljali še zadnjo epizodo pred poletnim premorom. Serija se začasno poslavlja s programa, na male zaslone pa se bo vrnila po koncu pavze.

V osrčju planin.
V osrčju planin.FOTO: ZDF

Vsi, ki bi si radi ponovno ogledali prvo in drugo sezono priljubljene serije V dobrem in slabem, lahko to storite na VOYO, kjer vas že čakajo vse epizode.

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Na njen termin prihaja serija V osrčju planin, ki bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 17.55. V enajsti sezoni serije V osrčju planin se babica Lena znova znajde pred številnimi izzivi. Visoko noseči študentki biologije Vivien Ofrazek nenadoma postane slabo. Lena sumi, da ima Vivien resne težave, saj kljub nosečnosti skoraj ni pridobila teže. Ko jo Lena na to opozori, nosečnica plane v jok. Vse kaže, da Vivien ponovno boleha za anoreksijo, ki zdaj ogroža tako njo kot njenega nerojenega otroka.

V osrčju planin.
V osrčju planin.FOTO: 24ur.com
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