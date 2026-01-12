Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Botri.
Oddaje

Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora

M.S.
12. 01. 2026 14.06
0

Od ponedeljka do petka vas ob 20.00 na POP TV čaka priljubljena serija Botri. Spodaj najdete celoten spored za cel teden, da boste vedno v koraku z dogajanjem.

Ponedeljek

Zvone se dogovori za dostavo koz za Šankovo poroko, ki jih pripelje Geronimo, ker je Zlatan v zaporu. Ko novico izve Mirjana, omedli, medtem ko Vedrana stoično prenaša šok in skriva svojo afero z Bracom. Geronima išče inšpektor, ki ga ujame pri kraji Vinkove obleke. Cvita izpusti koze, ki jih napade volk, Marko pa jih skuša rešiti.

Botri.
Botri.FOTO: VOYO
V visokih petah počistila cel avtodom
Preberi še
V visokih petah počistila cel avtodom

Serijo Botri lahko spremljate na VOYO.

Torek

Zaglave se pripravljajo na Miličino in Markovo poroko ter na veliko slavje, kot ga mesto še ni doživelo. Marko ne more žrtvovati kozla Markića, zato ga odpelje na ekološko kmetijo. Milica si zvije nogo, Zvone pa ji ponudi svoj voziček. Med zabavo se Jadranka in Vinko sporečeta, Milica zapleše na mizi, Marko gol teče okrog dvorane, za vrhunec večera pa poskrbi pevska zvezda Dražen Zečić.

Botri.
Botri.FOTO: VOYO
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške

Sreda

Milica in Marko sta končno mož in žena, a poročna zabava je na njiju pustila boleče posledice: Marko si je porezal roko, Milica pa zvila nogo. Hrvojki in Mirjani postane jasno, da se med Bracom in Vedrano nekaj plete, zato se Hrvojka odloči za drastični ukrep. Matija odhaja v Basel, Milica pa se trudi prepričati Marka za cepljenje proti tetanusu.

Botri,
Botri,FOTO: VOYO
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
Preberi še
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec

Četrtek

Lara v bližini hotela najde mrtvega volka in obvesti inšpektorja, medtem ko ga Aljoša in Vinko skrivaj premestita, da ga ne bi videli gosti. V hotelu se pojavi Michelinov kritik Jernej, ki želi poskusiti Vesnin pethodni meni. Jadranka in Mirjana izvesta, da Zlatanu grozi zapor, Vedrana pa sanja Braca. Vinka po napornem dnevu obide slabost.

Botri.
Botri.FOTO: VOYO
To je bila najbolj gledana vsebina v letu 2025
Preberi še
To je bila najbolj gledana vsebina v letu 2025

Petek

Vinka zadene infarkt in konča na nujni operaciji srca. Frane stoji ob strani Macanovim, med njim in Pere pa preskoči iskra ter poljub. Aljoša je besen, ker se mu Vinko ne javlja na telefon, zato pokliče Janka, da mu pomaga skriti volka. Ko Stanislav izve za Vinkovo hospitalizacijo, poskrbi, da njegov nečak dobi najboljšo možno oskrbo.

Botri.
Botri.FOTO: VOYO
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Preberi še
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Botri POP TV serija napovednik Kumovi oddaje spored
Oddaje

Za kulisami najmočnejše tajne organizacije

Oddaje

Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433