Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora

Ponedeljek
Zvone se dogovori za dostavo koz za Šankovo poroko, ki jih pripelje Geronimo, ker je Zlatan v zaporu. Ko novico izve Mirjana, omedli, medtem ko Vedrana stoično prenaša šok in skriva svojo afero z Bracom. Geronima išče inšpektor, ki ga ujame pri kraji Vinkove obleke. Cvita izpusti koze, ki jih napade volk, Marko pa jih skuša rešiti.
Torek
Zaglave se pripravljajo na Miličino in Markovo poroko ter na veliko slavje, kot ga mesto še ni doživelo. Marko ne more žrtvovati kozla Markića, zato ga odpelje na ekološko kmetijo. Milica si zvije nogo, Zvone pa ji ponudi svoj voziček. Med zabavo se Jadranka in Vinko sporečeta, Milica zapleše na mizi, Marko gol teče okrog dvorane, za vrhunec večera pa poskrbi pevska zvezda Dražen Zečić.
Sreda
Milica in Marko sta končno mož in žena, a poročna zabava je na njiju pustila boleče posledice: Marko si je porezal roko, Milica pa zvila nogo. Hrvojki in Mirjani postane jasno, da se med Bracom in Vedrano nekaj plete, zato se Hrvojka odloči za drastični ukrep. Matija odhaja v Basel, Milica pa se trudi prepričati Marka za cepljenje proti tetanusu.
Četrtek
Lara v bližini hotela najde mrtvega volka in obvesti inšpektorja, medtem ko ga Aljoša in Vinko skrivaj premestita, da ga ne bi videli gosti. V hotelu se pojavi Michelinov kritik Jernej, ki želi poskusiti Vesnin pethodni meni. Jadranka in Mirjana izvesta, da Zlatanu grozi zapor, Vedrana pa sanja Braca. Vinka po napornem dnevu obide slabost.
Petek
Vinka zadene infarkt in konča na nujni operaciji srca. Frane stoji ob strani Macanovim, med njim in Pere pa preskoči iskra ter poljub. Aljoša je besen, ker se mu Vinko ne javlja na telefon, zato pokliče Janka, da mu pomaga skriti volka. Ko Stanislav izve za Vinkovo hospitalizacijo, poskrbi, da njegov nečak dobi najboljšo možno oskrbo.
