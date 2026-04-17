Se še spomnite Stankice?

Stankico Stojanović smo torej spoznali v tretji sezoni šova Sanjski moški Hrvaške, kjer je osvojila srce Tonija Šulca. Njuna romanca je sprva delovala kot prava pravljica, a se je kmalu po koncu snemanja izkazalo, da realnost zunaj kamer prinaša drugačne izzive.

Preberi še Stankici iz Sanjskega moškega so iznakazili obraz

Ali sta Toni in Stankica še srečna skupaj?

Po koncu šova sta Toni in Stankica nekaj časa delovala kot par, ki bi lahko uspel tudi v resničnem življenju. Vendar so se njune poti kmalu razšle. Kot poroča hrvaški novičarski portal 24 sata, naj bi se razšla zaradi različnih pogledov na življenje in prihodnost, ki jih nista uspela uskladiti. Razmerje je trajalo sedem mesecev, nato pa sta se razšla, a sta si kmalu dala še eno priložnost, piše 24 sata. Na žalost je tudi njun drugi poskus spodletel in njuna ljubezen se je dokončno končala oktobra 2024, še dodajajo.

Preberi še Sta Toni in Stankica še srečna skupaj?

Toni je po razhodu nadaljeval svoje življenje precej stran od oči javnosti, nato pa se je znova pojavil v medijih z novo partnerko. Po poročanju istega vira naj bi danes živel drugačno, bolj umirjeno življenje, osredotočeno na delo in zasebnost, medtem ko se Stankica še vedno pogosto pojavlja v medijih in na družbenih omrežjih.

Stankica in Toni FOTO: POP TV

Njuna ljubezenska zgodba tako ni imela srečnega konca, kot so mnogi upali. Čeprav sta v oddaji delovala zelo povezana, se je pokazalo, da televizijska romanca pogosto ne zdrži pritiska vsakdanjega življenja, kar potrjuje tudi njun primer.

Kaj se je zgodilo z obrazom Stankice Stojanović?

Po koncu šova je Stankica veliko pozornosti pritegnila tudi zaradi svojega spremenjenega, praktično neprepoznavnega videza. Tudi sama je na družbenih omrežjih priznala, da se je soočila z resnimi težavami, ki jih je povzročil kozmetični poseg. Polnila, ki so ji jih vstavili, so povzročila zaplete in vidne spremembe na obrazu, kar je sprožilo dolgotrajen in zahteven proces okrevanja, piše Net.hr. O nesrečnem posegu je večkrat javno spregovorila, lani maja pa je na družbenih omrežjih delila še posebej čustven zapis, ki se je dotaknil številnih njenih sledilcev.

Preberi še Najstarejša kandidatka šova je včasih bila videti precej drugače

"Nisem objavljala bolečine. Nisem iskala občinstva, medtem ko sem se borila preživeti nekaj, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi," je zapisala takrat in dodala: "Uničili ste mi telo, a nisem umrla. Uničili ste mi delo, a nisem izginila. Poskušali ste mi odvzeti dostojanstvo, a tega niste mogli, ker vam ne pripada."

Celoten njen zapis si lahko preberete TUKAJ!

Kaj se danes dogaja s Stankico Stojanović?

Danes Stankica živi precej bolj umirjeno življenje in se zaveda posledic preteklih odločitev. Kot poroča Net.hr, se je v zadnjem času bolj posvetila sebi in okrevanju, tako fizičnemu kot psihičnemu. Poudarja, da se je iz izkušnje veliko naučila.

Preberi še Po koncu šova je drastično shujšala

"Danes gledam nase drugače in bolj cenim naravno lepoto," je povedala za Net.hr in dodala, da si želi, da bi njena zgodba služila kot opozorilo drugim, naj dobro premislijo, preden se odločijo za estetske posege. Celoten intervju s Stankico si lahko preberete TUKAJ!

