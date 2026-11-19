Polfinale letošnje sezone šova MasterChef Slovenija je prineslo veliko čustev. Medtem ko si je Tadej Oblak po napetem kuhanju priboril mesto med najboljšimi tremi tekmovalci, je na družbenih omrežjih pozornost številnih pritegnila tudi objava nekdanjega sotekmovalca Gregorja Spudiča, ki mu je namenil iskreno in ganljivo čestitko.

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Uvrstil se je v polfinale MasterChefa

Pot do polfinala ni bila lahka, zato je bila uvrstitev med najboljše tri še toliko slajša. Kot so gledalci lahko spremljali v zadnji oddaji, je Tadej Oblak navdušil sodnike in si zagotovil nadaljevanje tekmovanja, medtem ko se je morala od šova posloviti Anna.

icon-expand Šov je tokrat zapustila Anna, Tadej pa se je uvrstil v polfinale. FOTO: POP TV

Gregorjeva čestitka in spodbudne besede

Le nekaj ur po oddaji se je na Facebooku oglasil Gregor Spudič, tekmovalec letošnjega MasterChefa, ki je šov že zapustil. "TADEJ, BRATEC MOJ, PA TI JE USPELO! TOP 3!" je zapisal na začetku objave. Ob tem je razkril, da je dan prej objavil njuno skupno fotografijo in ga spodbudil pred pomembnim izzivom. Spomnil ga je tudi na besede, ki mu jih je namenil ob svojem odhodu iz tekmovanja. "Tadej, ne razočaraj me," mu je rekel, ko je zapustil MasterChef kuhinjo. Ko je videl, da si je prijatelj priboril mesto v polfinalu, pa je dodal: "No, bratec, pa me nisi!"

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Že od samega začetka eden od favoritov

V dolgem zapisu je Gregor Spudič poudaril, da je bil Tadej Oblak ves čas eden njegovih favoritov. Ne le zaradi kuharskega znanja, ampak predvsem zaradi tega, kakšna oseba je. "Ves čas si bil moj favorit. Ne samo zaradi tega, kar znaš ustvariti na krožniku, ampak predvsem zaradi človeka, kakršen si," je zapisal. Priznal je, da so med snemanjem oddaje skupaj doživeli marsikaj. Od pritiskov in napetih trenutkov do smeha in nepozabnih izkušenj. Prav zaradi vseh teh trenutkov se je med njima razvilo prijateljstvo, ki se je ohranilo tudi po koncu skupnega tekmovanja.

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Trenutki, ki jih gledalci niso videli

Posebej ganljiv del objave je bil namenjen spominom iz zakulisja. Gregor je zapisal, da ga ob skupnih fotografijah preplavijo spomini na številne trenutke, ki jih gledalci pred televizijskimi zasloni niso videli. Prav ti spomini pa imajo zanj posebno vrednost.

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"V MasterChefu smo doživeli marsikaj. Bili so težki trenutki, napetosti, smeh, pa tudi solze. A med vsem tem se je rodilo nekaj, kar je zame vredno več kot katerakoli kuharska lovorika. Prijateljstvo," pravi Gregor. Njegove besede so hitro požele številne odzive in všečke, mnogi pa so v komentarjih pohvalili iskreno prijateljstvo, ki se je spletlo med tekmovalcema.

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Zdaj ga čaka napet boj za finale

Za Tadeja Oblaka se tekmovanje še zdaleč ni končalo. Uvrstitev med najboljše tri pomeni, da je le še korak oddaljen od velikega finala in možnosti za zmago v letošnji sezoni. Njegov nekdanji sotekmovalec pa ne skriva, da bo tudi v nadaljevanju navijal zanj. "Veš kaj, zdaj še nisva končala! Gremo do konca!" je zaključil svojo objavo.