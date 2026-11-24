Novi slovenski MasterChef je Tadej Oblak. V velikem finalu 12. sezone priljubljenega kuharskega tekmovanja je premagal Dominika Gajška in si priboril prestižni pokal ter denarno nagrado. Tik po zmagi je razkril, kdaj je bilo najtežje, kdaj je začel verjeti v zmago in za kaj bo porabil osvojeni denar.

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S Tadejem smo po zmagi poklepetali tudi mi, kaj nam je zaupal za Zadovoljna.si, pa si lahko preberete v nadaljevanju, nekaj utrinkov iz zakulisja snemanja finala, pa lahko najdete tudi na naših socialnih omrežjih.

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Pot do zmage in naziva MasterChefa ni bila vedno enostavna

Čeprav danes slavi veliko zmago, priznava, da pot do vrha ni bila niti malo enostavna. Na vprašanje, kaj je bilo med celotnim tekmovanjem najtežje, je Tadej odgovoril presenetljivo.

icon-expand Tadej Oblak je visoko v zrak dvignil MasterChef pokal! FOTO: VOYO

"Najtežje se je bilo prijaviti v MasterChefa," pravi danes Tadej, a priznava, da je imel tudi med samim tekmovanjem trenutke, ko se je znašel izven svoje cone udobja. "Ko sem kuhal, je bil zame najtežji izziv tisti, kjer sem dobil školjke, ker jih nisem obvladal," pravi, a poudarja, da so ga prav takšni trenutki skozi sezono prisilili v napredek in mu pomagali razviti samozavest, ki jo je potreboval za veliki finale.

V finalu ga je najbolj skrbela sladica

Finalni dan je bil dolg, naporen in poln pritiska. Tadej priznava, da ga ni najbolj skrbela glavna jed, ampak zaključek celotnega menija. "Po mojem je bila najtežja sladica, ker je res zaključek celega kuhanja, celega dneva. Dan je bil res dolg. Zmatrana sva bila z Dominikom. Že takrat sem res stiskal zadnje moči," je povedal. Prav pri sladici so finalisti pogosto pod največjim pritiskom, saj morajo po več urah kuhanja ohraniti zbranost in natančnost do zadnje podrobnosti.

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Kdaj je bil najbolj živčen?

Čeprav je bilo kuhanje zahtevno, najbolj stresen trenutek ni bil za štedilnikom. "Po mojem je bilo res pri razglasitvi točk. Takrat sem bil najbolj živčen," nam zaupa in pogleda proti Dominiku, da vidi, če se tudi on strinja z njim. "Res so bili vsi tisti srčki, utripi. Z Dominikom sva oba švicala in čakala na rezultat," pove Tadej in doda: "Stojiš tam in čakaš. Itak se vedno zavlačuje. Kri teče po žilah in ti čakaš. Ful je trajalo."

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Kdaj je začel verjeti v zmago?

Do samega konca si ni upal razmišljati o pokalu, nato pa se je nekaj spremenilo. "Proti koncu sem začel verjeti, da imam to šanso, da zmagam," nam pove. Prepričanje ni prišlo čez noč, ampak se je gradilo iz oddaje v oddajo. "Zmeraj bolj sem se sprostil. Od top 4 naprej sem si rekel, da sem že toliko daleč prišel, da če grem pa še do konca, pa stisnem zobe in grem." Prav ta samozavest je bila ob tehničnem znanju eden od ključnih razlogov, da je na koncu stopil na 'najvišjo stopničko' in visoko v zrak dvignil MasterChef pokal.

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Del nagrade bo namenil svoji sanjski hiši

Ob zmagi je osvojil tudi denarno nagrado, 50 tisoč evrov, za katero že ima načrt. "Nekaj denarne nagrade bo šlo v lonce, nekaj pa v mojo bodočo hiško," pove, več podrobnosti o tem, kako bo porabil denarno nagrado in kako je prišel do same zmage pa si lahko preberete na Okusno.je.

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Več intervjujev in utrinkov iz zakulisja snemanja finala MasterChefa pa lahko najdete na naših socialnih omrežjih -> Instagram in TikTok.

Več o samih finalnih jedeh pa na Okusno.je.

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