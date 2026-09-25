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Tara se je morala nepričakovano posloviti od Vukašina.
Oddaje

Tara po izpadu razkrila, kaj bo storila glede Vukašina

M.S.
25. 09. 2026 12.49
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Tara je zapustila Love Island Adria, a njena ljubezenska zgodba morda še ni končana. Po izpadu je razkrila, da Luku ne zameri njegove odločitve, obenem pa priznala, da se namerava oglasiti Vukašinu.

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Tara je zapustila vilo Love Island Adria, potem ko je Luka za svojo partnerico izbral novo bombshell Anjo. Čeprav se je njena pot v šovu s tem končala, Tara po odhodu ne skriva, da je v vili doživela veliko lepih trenutkov, predvsem pa spletla odnose, ki bi se lahko nadaljevali tudi zunaj nje.

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Lukova odločitev je očitno ni preveč presenetila, prav tako mu zaradi nje ničesar ne zameri. "Iskreno, nisem jezna na Luko, ne morem pa reči, da je moja najljubša oseba," je v smehu priznala po izpadu in dodala, da verjame, da je v šovu pustila svoj pečat. "Mislim, da sem pustila sled in da bo moja energija ostala tam."

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Med njo in Lukom se prava iskrica preprosto ni razvila. Kot je pojasnila Tara, se ob njem ni počutila najbolje in hitro je postalo jasno, da med njima ni tiste povezave, ki jo išče. Sama namreč ceni samozavest in odločnost. "Všeč mi je, ko je nekdo samozavesten in ve, kaj hoče," je povedala.

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Povsem drugačna pa je zgodba z Vukašinom. Z njim sta se v vili lepo ujela, njegov odhod pa jo je precej prizadel. Tara meni, da bi se njun odnos lahko še razvijal, zato njuna zgodba morda še ni povsem končana. "Mislim, da sva delovala po občutku. Ne bi spremenila načina, kako sva se prepoznala, saj je bila to najina pot," je povedala o njunem odnosu.

Otok ljubezni Adria - Tara in Vukašin
Otok ljubezni Adria - Tara in VukašinFOTO: VOYO
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Še bolj zgovoren je bil njen odgovor na vprašanje, ali se mu namerava zdaj, ko je tudi sama zapustila šov, oglasiti. "Ja, oglasila se mu bom. Z veseljem bi ga videla, mislim, da bi se imela o marsičem pogovarjati," je razkrila v smehu. Ali se bo med njima zunaj vile razvilo kaj več, bo tako pokazal čas. Tara je ob tem priznala, da med preostalimi fanti v šovu ne vidi nekoga, ki bi bil njen tip.

Love Island Adria.
Love Island Adria.FOTO: VOYO

Večina ji je namreč postala predvsem dobrih prijateljev. "Mislim, da nobeden od fantov ni moj tip. Večina je postala mojih dobrih prijateljev, super fantje so," je pojasnila. Kljub izpadu vilo zapušča brez zamer, favorita za zmago pa nima. "Navijam za vse, vsi si enako zaslužijo zmago," je sklenila.

Love Island Adria.
Love Island Adria.FOTO: Instagram
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Love Island Adria šov VOYO Tara Luka
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