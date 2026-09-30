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Taylor Swift na podelitvi MTV nagrad.
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Swiftiji težko čakali nove pesmi, nato pa je sledilo razočaranje

M.S.
30. 09. 2026 11.34
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Zgodba ene največjih pop zvezdnic na svetu vas že čaka na VOYO. Dokumentarec Taylor: A Story of Love razkriva ljubezni, razhode in odnose, ki so zaznamovali življenje in ustvarjanje Taylor Swift.

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Spoznajte pravo Taylor Swift: dokumentarna zgodba o ljubezni in glasbi

Taylor Swift je znova v središču pozornosti. 25. septembra je izdala razširjeno različico albuma The Life of a Showgirl, ki nosi naslov The Life of a Showgirl: The Encore. Na njej so štiri nove skladbe: Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding in Babylon.

Taylor Swift na podelitvi MTV nagrad.
Taylor Swift na podelitvi MTV nagrad.FOTO: Profimedia
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A nova glasba ni naletela le na navdušenje. Odzivi oboževalcev so precej razdeljeni, del Swiftijev pa je nad novimi skladbami odkrito razočaran. Na družbenih omrežjih so se pojavili celo pozivi, naj si pevka po letih intenzivnega ustvarjanja vzame premor. Tudi glasbeni kritiki niso prizanašali – pri Pitchforku so denimo ocenili, da nove pesmi ne dosegajo ravni njenega najboljšega ustvarjanja.

Od ljubezni do uspešnic: dokumentarec o zgodbi Taylor Swift
Od ljubezni do uspešnic: dokumentarec o zgodbi Taylor SwiftFOTO: AP
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Kljub kritikam Taylor še naprej niza uspehe. Le dva dni po izidu nove glasbe je na podelitvi MTV Video Music Awards postala prva prejemnica priznanja Artist Director Honors, ki izpostavlja njen prispevek k režiji glasbenih videospotov in vizualnemu pripovedovanju.

Taylor Swift prejela posebno priznanje in razkrila novi videospot
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Ne glede na to, ali njeno novo glasbo obožujete ali pa pogrešate Taylor iz prejšnjih obdobij, je njena zgodba ena najodmevnejših v sodobni pop glasbi. Njeno pot do svetovne slave, pa tudi ljubezenske zgodbe, razhode in odnose, ki so vplivali na njeno ustvarjanje, predstavlja dokumentarni film Taylor: A Story of Love, ki si ga lahko zdaj ogledate na VOYO.

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Travis Kelce o slogu Taylor Swift: Vedno je elegantna in čudovitaFOTO: Profimedia
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Vir: Pitchfork, The Guardian, MTV, IBTimes in VOYO.

Taylor Swift glasba VOYO dokumentarni film pop glasba
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