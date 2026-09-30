Swiftiji težko čakali nove pesmi, nato pa je sledilo razočaranje

Spoznajte pravo Taylor Swift: dokumentarna zgodba o ljubezni in glasbi
Taylor Swift je znova v središču pozornosti. 25. septembra je izdala razširjeno različico albuma The Life of a Showgirl, ki nosi naslov The Life of a Showgirl: The Encore. Na njej so štiri nove skladbe: Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding in Babylon.
A nova glasba ni naletela le na navdušenje. Odzivi oboževalcev so precej razdeljeni, del Swiftijev pa je nad novimi skladbami odkrito razočaran. Na družbenih omrežjih so se pojavili celo pozivi, naj si pevka po letih intenzivnega ustvarjanja vzame premor. Tudi glasbeni kritiki niso prizanašali – pri Pitchforku so denimo ocenili, da nove pesmi ne dosegajo ravni njenega najboljšega ustvarjanja.
Kljub kritikam Taylor še naprej niza uspehe. Le dva dni po izidu nove glasbe je na podelitvi MTV Video Music Awards postala prva prejemnica priznanja Artist Director Honors, ki izpostavlja njen prispevek k režiji glasbenih videospotov in vizualnemu pripovedovanju.
Ne glede na to, ali njeno novo glasbo obožujete ali pa pogrešate Taylor iz prejšnjih obdobij, je njena zgodba ena najodmevnejših v sodobni pop glasbi. Njeno pot do svetovne slave, pa tudi ljubezenske zgodbe, razhode in odnose, ki so vplivali na njeno ustvarjanje, predstavlja dokumentarni film Taylor: A Story of Love, ki si ga lahko zdaj ogledate na VOYO.
Vir: Pitchfork, The Guardian, MTV, IBTimes in VOYO.
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