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Aleksandra April je postala velika zmagovalka 12. sezone Kmetije.
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Zmaga Aleksandre odmeva med tekmovalci Kmetije

M.S.
02. 06. 2026 14.18
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Po mesecih trdega dela, taktičnih potez in napetih dvobojev je zmagovalka Kmetije 2026 postala Aleksandra. Njena zmaga je med sotekmovalci sprožila številne odzive, zato smo jih po finalu povprašali, kako gledajo na končni razplet in ali je bila Aleksandra prava izbira za letošnjo zmagovalko.

Kmetija 2026: Kako so tekmovalci komentirali zmago Aleksandre?

Alenka ni skrivala navdušenja nad končnim razpletom. Povedala je, da ji je Aleksandra v zadnjem tednu na posestvu zelo prirasla k srcu. "Vidi se ji, da je mamica in zmago ji res privoščim, ker si jo je zaslužila," je dejala. Čeprav je upala, da bo zmagovalni naziv pripadel njej, Ema meni, da si je Aleksandra zmago zaslužila, zato ji ob uspehu izreka priznanje.

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Kmetija 2026.FOTO: POP TV

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Žiga je finale opisal kot izjemno napet. "Napeto do zadnjega. Aleksandra, vsaka čast, kmetica leta 2026," je komentiral. Gregor verjame, da bo zmagovalka nagrado dobro izkoristila. "Privoščim ji zmago in upam, da bo lepo izkoristila denarno nagrado," je dejal.

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Nekoliko bolj kritičen pogled je ponudil Jan, ki meni, da si je Aleksandra sicer zaslužila zmago, a da bi bil razplet morda drugačen ob drugačni finalni areni. "Če bi bila arena takšna kot lani, Aleksandra ne bi imela možnosti," je ocenil. Lana je priznala, da bi zmago raje privoščila Janu, vendar je ob tem poudarila, da si jo je Aleksandra vseeno zaslužila. "Vsaj ženska je enkrat zmagala," je dodala.

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Podobnega mnenja je bila tudi La Toya, ki je izpostavila predvsem Aleksandrino delavnost. "Neprestano je delala in pogosto opravljala najtežja opravila. To ni bilo lahko, zato je zmaga zaslužena," je povedala. Juš je priznal, da je Aleksandra premagala njegovega favorita Jana, a kljub temu meni, da se je povsem upravičeno povzpela na vrh. "Bila je v mojem klanu in si je zaslužila zmago," je dejal.

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Carmen pa je zadovoljna predvsem zato, ker je slavila ženska. "Od začetka sem govorila, da bo zmagala ženska. Girl power!" je poudarila. Najbolj čustven odziv je podal Igor. Čeprav je kritiziral nekatera ravnanja tekmovalcev v boju za zmago, je bil nad Aleksandrinim uspehom navdušen. "Bila je delovna, pridna in nekonfliktna skozi celotno oddajo. Vesel sem, da je zmagala ženska," je povedal.

Aleksandra April
Aleksandra AprilFOTO: Aljoša Kravanja

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