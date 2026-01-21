Zadovoljna.si
Tim Novak in Tina - ig
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?

N. Č.
21. 01. 2026 04.00
0

Že zelo kmalu bomo na POP TV in VOYO lahko spremljali novo, 12. sezono Kmetije, priljubljenega resničnostnega šova, ki znova obljublja napete preizkušnje, nove obraze in presenečenja. Tudi lanski zmagovalec Tim Novak že komaj čaka na premiero!

Tim Novak je postal zmagovalec Kmetije 2024. Zmago si je prislužil s pametno taktiko, trdim delom in zanesljivostjo pri nalogah. Tekom sezone je dokazal, da si resnično zasluži zmago in na koncu je domov odšel s 50.000 evri, za katere pravi, da jih ima še vedno na računu.

Tim je priznal, da mu je Kmetija popolnoma spremenila življenje in razkril, da se že močno veseli nove sezone. "Jaz komaj čakam novo sezono Kmetije, sem pa iskreno tudi malo nervozen za tekmovalce. Ne vedo še po moje, kaj jih čaka," je povedal v oddaji 24UR.

V oddaji je razkril tudi, da bo v letošnji sezoni navijal za Juša, naš intervju z njim pa si lahko preberete TUKAJ!

Tim Novak - Kmetija

Tim Novak je brez dvoma tekmovalec, ki si je zmage močno želel. Za zmago je bil pripravljen narediti praktično vse, zvita taktika pa se mu je na koncu tudi obrestovala, saj je postal zmagovalec Kmetije 2024 in ponosno dvignil trak z napisom zmaga v zrak.

Tim Novak in Nuša

Tim Novak je v šovu Kmetija dvignil veliko prahu predvsem zaradi svojega odnosa z Nušo, saj so vsi vedeli, da ga doma čaka izbranka Tina. Nuša ni skrivala dejstva, da je Tim osvojil ključ do njenega srca, pretečenih pa je bilo tudi kar nekaj solz, ko je posestvo zapustila takrat 18-letna Nuša Šebjanič.

"Mislim, da tudi če Tim danes ne zmaga, je zmagal že nekaj tukaj na Kmetiji. Dobil je ključek do mojega srčka, tudi če ga ne dobi za super finale, je v redu," je takrat povedala do ušes zaljubljena Nuša.

Kmetija 2024 - Tim in Nuša
Kmetija 2024 - Tim in NušaFOTO: POP TV
Tim Novak in Tina - sta še skupaj?

Tim je po koncu šova razkril, da se z Nušo nista več videla. "Najina zgodba z Nušo se je končala tam, kjer sva začela. Na kmetiji. Od takrat se nisva več videla," je povedal.

Spregovoril pa je tudi o svojem odnosu s Tino. "S Tino nadaljujeva odnos. Imela sva dolge pogovore o tem. Zelo ji je bilo hudo, ampak sva šla čez vse to," je povedal in dodal, da je takoj po vrnitvi v 'realno življenje' dobil nazaj občutke in čustva, ki jih je imel prej. Več si lahko preberete TUKAJ!

Zdaj, približno leto in pol po tem, se zdi, da sta Tim in Tina še vedno srečna skupaj. Ob začetku leta 2026 je Tim na družbenih omrežjih objavil serijo njunih skupnih fotografij, poleg pa je zapisal: "Konec 2025: leto, ki me je veliko naučilo, mi dalo več poguma. Ni bilo vedno lahko, je bilo pa vredno. Hvaležen za vse lekcije in pripravljen na to, kar prihaja."

Kdo je naslednji na tapeti? Peter Prevc in Modrijani

Intervju

Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"

