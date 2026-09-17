Tako uživajo otočani na Tenerifih

Prvi dnevi v vili Love Island Adria so že poskrbeli za nova poznanstva, prve simpatije, poljube in tudi nekaj napetosti. A medtem ko gledalci v oddaji spremljamo predvsem ljubezenske zaplete, uradni profil šova razkriva tudi nekoliko bolj sproščeno plat življenja na Tenerifih.

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Otočani dneve preživljajo v razkošni vili, kjer jim ob druženju zagotovo ne manjka sonca, poležavanja ob bazenu in trenutkov, ko lahko vsaj za kratek čas pozabijo na ljubezenske dileme. Uradni profil Love Island Adria je zdaj delil serijo utrinkov iz prvih dni v vili, na katerih lahko vidimo tekmovalce v precej bolj sproščenem vzdušju.

icon-expand Love Island Adria. FOTO: Instagram

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Med poziranjem ob bazenu, skupnim druženjem in pogovori pa je jasno tudi, da se med nekaterimi že spletajo tesnejše vezi. Kdo bo ostal le prijatelj, med kom bodo preskočile prave iskrice in katere povezave bodo prestale prihod novih otočanov, bomo izvedeli v prihodnjih dneh.

icon-expand Love Island Adria. FOTO: Instagram

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