Tako uživajo otočani na Tenerifih

Prvi dnevi v vili Love Island Adria so že poskrbeli za nova poznanstva, prve simpatije, poljube in tudi nekaj napetosti. A medtem ko gledalci v oddaji spremljamo predvsem ljubezenske zaplete, uradni profil šova razkriva tudi nekoliko bolj sproščeno plat življenja na Tenerifih.
Otočani dneve preživljajo v razkošni vili, kjer jim ob druženju zagotovo ne manjka sonca, poležavanja ob bazenu in trenutkov, ko lahko vsaj za kratek čas pozabijo na ljubezenske dileme. Uradni profil Love Island Adria je zdaj delil serijo utrinkov iz prvih dni v vili, na katerih lahko vidimo tekmovalce v precej bolj sproščenem vzdušju.
Med poziranjem ob bazenu, skupnim druženjem in pogovori pa je jasno tudi, da se med nekaterimi že spletajo tesnejše vezi. Kdo bo ostal le prijatelj, med kom bodo preskočile prave iskrice in katere povezave bodo prestale prihod novih otočanov, bomo izvedeli v prihodnjih dneh.
Še ne spremljate Love Island Adria? Zdaj je pravi čas, da skočite na VOYO, spoznate vse otočane ter spremljate prve ljubezenske iskrice, nova povezovanja in presenečenja, ki jih v vili zagotovo ne bo manjkalo.
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