Urška Gros
Intervju

Urška Gros vstopa v Kmetijo brez spletk in mask

M.S.
22. 01. 2026 08.00
0

Še malo in znova se selimo na pašnike, v neokrnjeno naravo, kjer se bodo prepletali delo, odnosi in nepredvidljivi preobrati. V 12. sezono Kmetije, enega najbolj priljubljenih resničnostnih šovov pri nas, vstopajo novi tekmovalci, med njimi tudi Urška Gros, ki obljublja iskren pristop in igro brez spletk.

30-letna samostojna podjetnica Urška Gros iz Maribora se je za prijavo v novo sezono Kmetije odločila, ker si želi novih izkušenj in priložnosti, da dokaže, da je mogoče priti do konca pošteno in brez dvoličnosti. Predstavlja se kot pozitivna in odprta oseba, a za njenim nasmehom se skriva tudi težka življenjska zgodba

Pri 19 letih je postala mama samohranilka, kar jo je močno zaznamovalo, a hkrati utrdilo in oblikovalo v žensko, kakršna je danes. Narava ji je zelo blizu, življenje na kmetiji pa ji nikakor ni tuje. Med njenimi številnimi vrlinami izstopajo tiho opazovanje, poslušanje in sposobnost branja ljudi.

Urška Gros
FOTO: POP TV
Katere tri besede vas najbolj zaznamujejo?

"Pozitivna, hiperaktivna in energična."

Kaj lahko gledalci pričakujejo od vas skozi celotno tekmovanje?

"Veliko smeha in veliko govorjenja."

Na kakšni strategiji boste gradili svojo igro?

"Moja strategija temelji predvsem na opazovanju in iskrenosti. Pogosto sem raje tiho in poslušam, nato pa spregovorim ob pravem trenutku. Ljudje včasih povedo več, kot se zavedajo, in prav v tem vidim svojo prednost."

Kaj bo za vas najtežji del odsotnosti od doma?

"Najbolj bom pogrešala svoje otroke."

Urška Gros.
FOTO: Zadovoljna.si
Je kakšno kmečko opravilo, ki vam ni najbolj pri srcu?

"Molža krave. Zelo nerodno mi je in sploh ne vem, kako bi se tega lotila."

Če bi imeli izbiro, bi raje spali v hlevu ali v hiši?

"Spanja v hlevu se pravzaprav veselim. Zelo imam rada svoj mehurček in zasebnost, zato mi to bolj ustreza kot spanje v skupnih prostorih."

Kako nameravate reševati konflikte, če do njih pride med tekmovanjem?

"Vedno bom poskusila najprej stvari razrešiti s pogovorom. Če komunikacija ne bo mogoča, bom pustila, da ljudje sami rešijo situacije, ki so si jih zakuhali."

Bo vaš osebni slog pri oblačilih bolj umirjen ali lahko pričakujemo tudi drznejše modne izbire?

"Brez pretiravanja. Sem takšna, kot sem doma. Nisem tukaj zato, da bi bila na modni pisti, to me ne zanima."

Urška Gros.
FOTO: Zadovoljna.si
