Začenja se druga sezona serije V dobrem in slabem

M.S.
16. 03. 2026 12.09
0

Serija V dobrem in slabem vas vsak teden znova popelje v vrtinec laži, izsiljevanj in osebnih dram. Spremljajte jo od ponedeljka do petka po 15. uri, spodaj pa preverite, kaj vse vas čaka v prihajajočem tednu.

Ponedeljek

Nihče se ne spomni Divninega rojstnega dne. Veljko se ji skuša oddolžiti in na njeno veselje zbere družino, a Divnina sreča je kratkotrajna. Toma spozna, da je Crni izvedel vso resnico. Crni se sooči z njim, Toma pa mu ne ostane dolžan. Petra medtem zaman prosi Gabrijelo, naj opusti maščevanje. Jakov in Lorena sta s Šimati v vikendici, kjer idilo nenadoma prekinejo Lorenini popadki ...

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
Spremljajte serijo V dobrem in slabem na VOYO!

Torek

Čaka nas napeta 2. sezona hrvaške serije. Crni ustreli Toma in ga želi pokončati, Nika pa ga skuša ustaviti. Veljka med nežnimi trenutki z Ivano prekine policija z nalogom za aretacijo. Na policijski postaji je pripravljen priznati vse, vendar se premisli, ko izve, da Damjan namerava razširiti obtožnico. Joca najdejo nezavestnega ob bazenu. Jakov za prevoz v bolnišnico prosi neznano žensko, ko Lorena ugotovi, da je ženska za volanom Gabriela.

Sreda

Drago, Sanja in Jakov so v skrbeh zaradi Lorene, ko jih nenadoma preseneti Gabrijelin prihod. Tereza Veljku svetuje molk, a njega skrbi, da bi lahko preiskava ogrozila tudi njegovo družino. Joco težko prenaša zasliševanje in omedli. Ko pride k sebi, se nenadoma ne spomni, zakaj je sploh na policijski postaji.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
Četrtek

Zaradi Veljkovega sodelovanja in priznanja ga sodišče izpusti iz pripora in mu določi visoko varščino, ki je njegova družina ne more plačati. Divna in Željka uspeta zbrati denar za Veljkovo varščino in odideta v bar, kjer nepridipravi prisluškujejo njunemu pogovoru. Crni spozna, da bi zaradi Gabrijelinega izsiljevanja lahko izgubil vse, kar mu je pomembno.

Petek

Petra želi preseliti Loreno v vilo, kar vznemiri Uno in Joca, Ružica pa priliva olje na ogenj. Zrinka pomaga Niki prikriti sledi pred Damjanom. Joco prosi Ivano za lažno potrdilo o amneziji, kar jo najprej razjezi, nato pa pride na nepričakovano idejo. Po bližnjem srečanju z nepridipravi Divno in Željko preplavi panika.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
