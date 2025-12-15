Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
V dobrem in slabem.
Oddaje

Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka

M.S.
15. 12. 2025 11.52
0

Serija V dobrem in slabem vas vsak teden popelje v vrtinec laži, izsiljevanj in osebnih dram. Spremljajte jo od ponedeljka do petka ob 18. uri, spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.

Ponedeljek

Una izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka. Lahko bi bil Jakov ali Miro. Paula jo poskuša potolažiti, a nato pride Joco, ki jo še bolj razburi. Ivana in Veljko pokličeta odvetnike, da bi se končno ločila. Zrinka Ivani svetuje, naj bo pametna in malo počaka, da bo Veljku lahko pobrala milijone od projekta. Ravno ko Veljko podpiše papirje, Ivana preseneti vse s svojo odločitvijo.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
Franko Bajc uspešno opravil urjenje specialne policijske enote
Preberi še
Franko Bajc uspešno opravil urjenje specialne policijske enote

Spremljajte serijo V dobrem in slabem na VOYO!

Torek

Ivana pojasni svoje razloge, zakaj se ne želi ločiti od Veljka. Zrinka in Tereza jo podpirata, naslednji dan pa med Ivano in Marino vlada napeto ozračje. Miro ne more nehati misliti na Uno, prav tako ne Jakov. Ružica sliši Uno in Paulo, ko se pogovarjata o nosečnosti, a zmotno sklepa, da je noseča Paula. Gradbenik Željac Jocu dogovori zmenek z Nevenko.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
Osvoji namizno družinsko igro Na lovu
Preberi še
Osvoji namizno družinsko igro Na lovu

Sreda

Ružica izve, da je Una noseča in da ne ve, ali je otrok Jakov ali Mirov. Una jo prosi, naj Jocu ničesar ne pove. Po še enem prepiru s Sanjo se Petra odloči vrniti v Jocovo vilo. Konflikt med Marino in Ivano se nadaljuje v restavraciji. Potem ko v jedi najde košček zažgane krpe, Ivana z Bratošem zapusti restavracijo, ne da bi plačala račun. Crni Jakovu da pištolo.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
Sinhronizirani animirani filmi za vso družino na VOYO
Preberi še
Sinhronizirani animirani filmi za vso družino na VOYO

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Četrek

Una odpelje Ružico, da bi se Joco in Petra lahko pogovorila. Petra ga prosi za odpuščanje in mu pove, da ga ljubi bolj kot vse na svetu. V čustvenem prepiru spoznata, da se imata kljub vsemu rada, in se odločita, da bosta skušala rešiti svoje težave. Ivana pristane na večerjo z Veljkom. Crni izve za Petrino afero z Mirom.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
Se še spomnite teh oddaj, ki smo jih gledali na POP TV?
Preberi še
Se še spomnite teh oddaj, ki smo jih gledali na POP TV?

Petek

Ružica in Una sta v šoku, ker mislita, da je Joco Petro porinil in da je zato padla. Jocu je žal, da se je Petra poškodovala, a hkrati je še vedno jezen. Petra se mu skoraj spet prikupi, ko Joca pokliče Crni, ki jo išče. Za tem Crni napade Mira, ki ga reši Veljko. Marina je vsa iz sebe, ko ugotovi, da je Crni pretepel njenega sina.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"
Preberi še
Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?


UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
V dobrem in slabem serija spored drama oddaje dogajanje
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433