Ponedeljek
Una izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka. Lahko bi bil Jakov ali Miro. Paula jo poskuša potolažiti, a nato pride Joco, ki jo še bolj razburi. Ivana in Veljko pokličeta odvetnike, da bi se končno ločila. Zrinka Ivani svetuje, naj bo pametna in malo počaka, da bo Veljku lahko pobrala milijone od projekta. Ravno ko Veljko podpiše papirje, Ivana preseneti vse s svojo odločitvijo.
Torek
Ivana pojasni svoje razloge, zakaj se ne želi ločiti od Veljka. Zrinka in Tereza jo podpirata, naslednji dan pa med Ivano in Marino vlada napeto ozračje. Miro ne more nehati misliti na Uno, prav tako ne Jakov. Ružica sliši Uno in Paulo, ko se pogovarjata o nosečnosti, a zmotno sklepa, da je noseča Paula. Gradbenik Željac Jocu dogovori zmenek z Nevenko.
Sreda
Ružica izve, da je Una noseča in da ne ve, ali je otrok Jakov ali Mirov. Una jo prosi, naj Jocu ničesar ne pove. Po še enem prepiru s Sanjo se Petra odloči vrniti v Jocovo vilo. Konflikt med Marino in Ivano se nadaljuje v restavraciji. Potem ko v jedi najde košček zažgane krpe, Ivana z Bratošem zapusti restavracijo, ne da bi plačala račun. Crni Jakovu da pištolo.
Četrek
Una odpelje Ružico, da bi se Joco in Petra lahko pogovorila. Petra ga prosi za odpuščanje in mu pove, da ga ljubi bolj kot vse na svetu. V čustvenem prepiru spoznata, da se imata kljub vsemu rada, in se odločita, da bosta skušala rešiti svoje težave. Ivana pristane na večerjo z Veljkom. Crni izve za Petrino afero z Mirom.
Petek
Ružica in Una sta v šoku, ker mislita, da je Joco Petro porinil in da je zato padla. Jocu je žal, da se je Petra poškodovala, a hkrati je še vedno jezen. Petra se mu skoraj spet prikupi, ko Joca pokliče Crni, ki jo išče. Za tem Crni napade Mira, ki ga reši Veljko. Marina je vsa iz sebe, ko ugotovi, da je Crni pretepel njenega sina.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV