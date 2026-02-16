Mirno jutro se spremeni v nočno moro

Ponedeljek
Lorena prosi Crnega, naj se usmili Sanje. V bolnišnici poči cev, zato morajo počistiti pisarne, med katerimi so tudi Ivanine stvari, vključno z rezultati DNK analize. Divna po naključju najde skriti denar, Ljubo pa je pretresen, saj ne ve, kdo ga je skril med njegove stvari. Besni Joco se odpravi iskat Petro, medtem ko ga Ružica, Zrinka in Veljko skušajo ustaviti.
Torek
Ivana in Marina komentirata zvezo Nike in Toma, ko prispejo rezultati DNK analize. Drago, Sanja in Petra so v strahu pred Crnim, zato ta spremeni pristop, da bi prišel do hčerke. Joco beži pred Zrinko in pristane v Divninem stanovanju, kjer pričaka Petro. Toda njun poskus, da bi rešila stvari, prekine prihod Crnega.
Sreda
Ljubosumni Joco povzroči škandal pri Divni, zato ga Petra prosi, naj odide. Lorena obišče Šimatova in ju razžalosti, ko Petro in Crnega imenuje za svoja prava starša. Nika preseneti Toma s svojim vedenjem in ga obtoži nezvestobe. Vesna s svojo radovednostjo vznemiri Ivano, Marina pa se postavi na njeno stran. Ivana naleti na nepričakovano odkritje.
Četrtek
Nika in Toma se pobotata, a pravi izzivi ju še čakajo. Ivana in Sanja sta pretreseni zaradi rezultatov DNK analize. Ivana je prepričana, da gre za napako in zahteva ponovne teste. Ljubo odpotuje iz Zagreba in pomotoma odnese Jakovov skriti denar. Joco medtem prosi Zrinko ter Veljka za pomoč pri ločitvi od Petre.
Petek
Petra je prizadeta, ko izve, da se Joco želi ločiti, nato pa ga zaloti v objemu z Zrinko. Ivano vse bolj mučijo rezultati DNK analize in od Marine ter Veljka skuša izvedeti več o njuni preteklosti. Toma prejme skrivnostni klic, Nika pa sumi, da ji nekaj prikriva. Drago medtem pristane v bolnišnici.
Joco in Petra sta sredi ločitve in vojne za premoženje, zato mora Petra začasno deliti posteljo z Divno. Nika se sooči s Tomom in mu prisoli klofuto. Ivana Bratošu razloži, zakaj zahteva ponovno analizo vzorcev, in mu razkrije resnico. Drago pristane v bolnišnici in na policiji, zjutraj pa se vrne domov, kjer ga pričaka jezna Sanja.
