Mirno jutro se spremeni v nočno moro

M.S.
16. 02. 2026 15.40
0

Serija V dobrem in slabem vas vsak teden znova popelje v vrtinec laži, izsiljevanj in osebnih dram. Spremljajte jo od ponedeljka do petka po 15. uri, spodaj pa preverite, kaj vse vas čaka v prihajajočem tednu.

Ponedeljek

Lorena prosi Crnega, naj se usmili Sanje. V bolnišnici poči cev, zato morajo počistiti pisarne, med katerimi so tudi Ivanine stvari, vključno z rezultati DNK analize. Divna po naključju najde skriti denar, Ljubo pa je pretresen, saj ne ve, kdo ga je skril med njegove stvari. Besni Joco se odpravi iskat Petro, medtem ko ga Ružica, Zrinka in Veljko skušajo ustaviti.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
Spremljajte serijo V dobrem in slabem na VOYO!

Torek

Ivana in Marina komentirata zvezo Nike in Toma, ko prispejo rezultati DNK analize. Drago, Sanja in Petra so v strahu pred Crnim, zato ta spremeni pristop, da bi prišel do hčerke. Joco beži pred Zrinko in pristane v Divninem stanovanju, kjer pričaka Petro. Toda njun poskus, da bi rešila stvari, prekine prihod Crnega.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
Sreda

Ljubosumni Joco povzroči škandal pri Divni, zato ga Petra prosi, naj odide. Lorena obišče Šimatova in ju razžalosti, ko Petro in Crnega imenuje za svoja prava starša. Nika preseneti Toma s svojim vedenjem in ga obtoži nezvestobe. Vesna s svojo radovednostjo vznemiri Ivano, Marina pa se postavi na njeno stran. Ivana naleti na nepričakovano odkritje.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
Četrtek

Nika in Toma se pobotata, a pravi izzivi ju še čakajo. Ivana in Sanja sta pretreseni zaradi rezultatov DNK analize. Ivana je prepričana, da gre za napako in zahteva ponovne teste. Ljubo odpotuje iz Zagreba in pomotoma odnese Jakovov skriti denar. Joco medtem prosi Zrinko ter Veljka za pomoč pri ločitvi od Petre.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
Petek

Petra je prizadeta, ko izve, da se Joco želi ločiti, nato pa ga zaloti v objemu z Zrinko. Ivano vse bolj mučijo rezultati DNK analize in od Marine ter Veljka skuša izvedeti več o njuni preteklosti. Toma prejme skrivnostni klic, Nika pa sumi, da ji nekaj prikriva. Drago medtem pristane v bolnišnici.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
Joco in Petra sta sredi ločitve in vojne za premoženje, zato mora Petra začasno deliti posteljo z Divno. Nika se sooči s Tomom in mu prisoli klofuto. Ivana Bratošu razloži, zakaj zahteva ponovno analizo vzorcev, in mu razkrije resnico. Drago pristane v bolnišnici in na policiji, zjutraj pa se vrne domov, kjer ga pričaka jezna Sanja.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
V dobrem in slabem serija dogajanje teden napovednik POP TV
Oddaje

Napet teden v šovu Sanjski moški Hrvaške

