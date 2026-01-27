Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan

Ponedeljek
Loreni postane slabo, zato jo Sanja in Drago odpeljeta v bolnišnico. Drago postane sumničav glede Petrine nenehne prisotnosti v Loreninem življenju. V podjetju Miro Uni predaja znanje za delo, njuno druženje pa prekine otrokovo brcanje, ki Mira povsem razneži. Zrinka zaman išče Šarinića in ne prejme niti trohice Ivaninega sočutja.
Torek
Jakov je pretresen, ko izve, da Lorena pod srcem nosi njegovega otroka, a ona ostaja ponosna in trdi, da od njega ničesar ne potrebuje. Veljko ne more mirovati, ker sta Marina in Damjan na zmenku, zato se odloči, da ju bo poiskal, toda v parku zaide v težave. Šimatova muči krivda zaradi zamolčane posvojitve, Drago pa sliši Petrin pogovor s Crnim.
Sreda
Lorena je pretresena, ko ji Crni ponudi delo, Jakov pa je šokiran, ko jo vidi v gostilni. Joco izve za težave z delavci in ukradenim materialom. Ko Divna odkrije, da je Lorena noseča z Jakovom, jo odpelje k Šimatovima na pogovor. Zrinka opazi, da Joco še vedno trpi za Petro, in ga spodbuja, naj se znebi njunih skupnih stvari.
Četrtek
Jakov in Petra skušata oddaljiti Loreno od Crnega. Una izve, da je tudi Lorena noseča. Medtem ko se nova uprava podjetja spopada s težavami, se Veljko želi odkupiti in s pomočjo Zrinke poskuša priskrbeti material za nadaljevanje del. Ivana zaloti Marino in Damjana pri poljubu ter ji čestita za nov začetek.
Petek
Miro in Jakov tekmujeta, kdo bo bolj pomagal noseči Uni, ki jo muči slabost. Zrinka in Veljko z nepričakovano pomočjo prideta do materiala za nadaljevanje del. Drago sliši pogovor med Crnim in Petro. Joco in Veljko pred bolnišnico razmišljata, ali jima bo Bratoš preklical projekt, če ju zaloti brez delavcev.
