Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče

Ponedeljek
Joco in Veljko izvesta, da bosta postala dedka, medtem ko Damjan raziskuje prevaro. Ivana in Marina začasno zakopljeta bojno sekiro, Zrinko pa skrbi, ker zaradi Veljkovega škandala izgublja učence. Crni ne miruje in skuša izvedeti, kdo je lastnik groba. Joco je šokiran, ko mu Una razkrije, da ne ve, kdo je oče njenega otroka.
Torek
Crni na pokopališču sreča žensko, zaradi katere pride do šokantnega spoznanja. Lorena obupuje zaradi Jakova in razmišlja o odhodu iz mesta, preden kdo opazi nosečnost. Petra se sprička z ljubosumnim Crnim in obišče Loreno, ki ji predlaga skupen pobeg. Miro pa se zaupa materi glede Unine nosečnosti.
Sreda
Doktor Bratoš z vrha projekta odstrani Veljka in Joca. Jakov si želi novo priložnost z Uno in jo skuša z manipulacijami zadržati ob sebi. Ivana od Marine izve, da bo ena od njiju postala babica. Klaudija in Damjan preiskujeta Zdravkovo izginotje in na kraju nesreče najdeta Gabrijeline dokumente. Toma Niki prizna, da je pretepel policista.
Četrtek
Zrinka skupaj s Šarinićem dela na svojem romanu in ga skuša zapeljati, Ivana in Marina pa ju zalotita v kočljivem položaju. Veljko se sooči s Slavenom in kolegi, ki so zbrali denar za njegovo zdravljenje. Sanja konča v bolnišnici. Petro skrbi Zdravkovo izginotje, medtem ko Klaudija in Damjan preiskujeta Gabrijelo in prideta do Crnega.
Petek
Sanja Loreni prizna, da je posvojena. Lorena tolažbo poišče pri Petri, ki začne sumiti, da je prav ona njena hči. Divna zbere vnuke, ki naj bi prevzeli posle in podjetje namesto očeta, ki ga kmalu čaka obtožba prevare. Ivana in Marina spoznata, da bi lahko obe kmalu postali babici, kar ju še bolj poveže.
