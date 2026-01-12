Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
V dobrem in slabem
Oddaje

Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče

M.S.
12. 01. 2026 12.55
0

Serija V dobrem in slabem vas vsak teden popelje v vrtinec laži, izsiljevanj in osebnih dram. Spremljajte jo od ponedeljka do petka ob 18. uri, spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.

Ponedeljek

Joco in Veljko izvesta, da bosta postala dedka, medtem ko Damjan raziskuje prevaro. Ivana in Marina začasno zakopljeta bojno sekiro, Zrinko pa skrbi, ker zaradi Veljkovega škandala izgublja učence. Crni ne miruje in skuša izvedeti, kdo je lastnik groba. Joco je šokiran, ko mu Una razkrije, da ne ve, kdo je oče njenega otroka.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO

Spremljajte serijo V dobrem in slabem na VOYO!

Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške

Torek

Crni na pokopališču sreča žensko, zaradi katere pride do šokantnega spoznanja. Lorena obupuje zaradi Jakova in razmišlja o odhodu iz mesta, preden kdo opazi nosečnost. Petra se sprička z ljubosumnim Crnim in obišče Loreno, ki ji predlaga skupen pobeg. Miro pa se zaupa materi glede Unine nosečnosti.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
Preberi še
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec

Sreda

Doktor Bratoš z vrha projekta odstrani Veljka in Joca. Jakov si želi novo priložnost z Uno in jo skuša z manipulacijami zadržati ob sebi. Ivana od Marine izve, da bo ena od njiju postala babica. Klaudija in Damjan preiskujeta Zdravkovo izginotje in na kraju nesreče najdeta Gabrijeline dokumente. Toma Niki prizna, da je pretepel policista.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
Franko Bajc uspešno opravil urjenje specialne policijske enote
Preberi še
Franko Bajc uspešno opravil urjenje specialne policijske enote

Četrtek

Zrinka skupaj s Šarinićem dela na svojem romanu in ga skuša zapeljati, Ivana in Marina pa ju zalotita v kočljivem položaju. Veljko se sooči s Slavenom in kolegi, ki so zbrali denar za njegovo zdravljenje. Sanja konča v bolnišnici. Petro skrbi Zdravkovo izginotje, medtem ko Klaudija in Damjan preiskujeta Gabrijelo in prideta do Crnega.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
Franko Bajc uspešno opravil urjenje specialne policijske enote
Preberi še
Franko Bajc uspešno opravil urjenje specialne policijske enote

Petek

Sanja Loreni prizna, da je posvojena. Lorena tolažbo poišče pri Petri, ki začne sumiti, da je prav ona njena hči. Divna zbere vnuke, ki naj bi prevzeli posle in podjetje namesto očeta, ki ga kmalu čaka obtožba prevare. Ivana in Marina spoznata, da bi lahko obe kmalu postali babici, kar ju še bolj poveže.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?
Preberi še
Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
V dobrem in slabem dedek nosečnost prevara družinske drame Oddaje spored
Oddaje

Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora

Oddaje

Si predstavljate, da bi živali govorile z nami?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433