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V dobrem in slabem.
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Teden velikih pretresov v seriji V dobrem in slabem

M.S.
15. 06. 2026 15.53
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Teden v seriji V dobrem in slabem prinaša dramo, ki vas bo priklenila na zaslone: nepričakovane vrnitve, nove spletke in tragično streljanje. Spremljajte usodne odločitve svojih najljubših likov od ponedeljka do srede ob 17:50.

Ponedeljek

Šimati skušajo pomagati pri razkritju krivca za krajo denarja iz bara, a situacijo le še bolj zapletejo. Klaudija je nadrejenim pripravljena priznati svoje dejanje, medtem ko Crni stopi pred novinarje. Veljko izve slabo novico, Ivana pa se vrne iz Rima in v hiši naleti na nepričakovane obiskovalce.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
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Torek

Ante doživi nov udarec, ko izve, da se je Klaudija zaradi streljanja sama prijavila policiji. Veljko ukrade Jocovo pištolo in se odpravi soočit s Crnim, a med bojem za denar aktovka konča v rokah nekoga tretjega. Jakov je osupel, ker ne razume, zakaj je Crni povabil novinarje, medtem ko vsi ugibajo, kakšni so pravi razlogi za to dejanje.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
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Sreda

Med prerivanjem Crni ustreli Veljka, ki ga odpeljejo na nujno operacijo, družina pa v strahu čaka na razplet. Damjan spozna, da Marina do Veljka čuti več, kot priznava. Petri je hudo zaradi maminega odhoda. Preden odide, Filipa Petri pusti pismo s skrivnostno fotografijo. Joco pa poišče Antejevo pomoč, da bi Crnega dokončno ustavila.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: POP TV
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