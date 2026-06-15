Teden velikih pretresov v seriji V dobrem in slabem

Ponedeljek
Šimati skušajo pomagati pri razkritju krivca za krajo denarja iz bara, a situacijo le še bolj zapletejo. Klaudija je nadrejenim pripravljena priznati svoje dejanje, medtem ko Crni stopi pred novinarje. Veljko izve slabo novico, Ivana pa se vrne iz Rima in v hiši naleti na nepričakovane obiskovalce.
Torek
Ante doživi nov udarec, ko izve, da se je Klaudija zaradi streljanja sama prijavila policiji. Veljko ukrade Jocovo pištolo in se odpravi soočit s Crnim, a med bojem za denar aktovka konča v rokah nekoga tretjega. Jakov je osupel, ker ne razume, zakaj je Crni povabil novinarje, medtem ko vsi ugibajo, kakšni so pravi razlogi za to dejanje.
Sreda
Med prerivanjem Crni ustreli Veljka, ki ga odpeljejo na nujno operacijo, družina pa v strahu čaka na razplet. Damjan spozna, da Marina do Veljka čuti več, kot priznava. Petri je hudo zaradi maminega odhoda. Preden odide, Filipa Petri pusti pismo s skrivnostno fotografijo. Joco pa poišče Antejevo pomoč, da bi Crnega dokončno ustavila.
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