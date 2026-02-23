Po ločenem spanju jo sreča v kuhinji

Preberi še Kdo je Lorena, prikupna študentka novinarstva?

Ponedeljek

Ivana se znajde v moralni dilemi – naj pošlje vzorce na ponovno analizo in izve resnico ali naj odločitev prepusti vpletenim? Miro in Jakov se razumeta bolje kot kdaj koli prej, ko Veljko po naključju v Ivanini pisarni naleti na šokantno odkritje. Petra želi prevzeti bar in zamenjati ključavnice, pri čemer ji pomaga Drago, dokler ju nekdo nenadoma ne prekine. Nika da Tomu priložnost, da ji pojasni resnico, pri tem pa izve tudi, kakšna je bila Gabrijelina usoda.

icon-expand V dobrem in slabem. FOTO: POP TV

Torek

Veljko je šokiran, ko mu Ivana razloži rezultate DNK testa. Marina preživi lep dan z Damjanom in se vrne domov, kjer pripravlja večerjo za Mira in Jakova, ki se vračata z gradbišča. Veljko na skrivaj opazuje družinsko idilo in se pripravlja na soočenje z Marino, a ga Ivana pravočasno ustavi. Nika izve za Gabrielino zgodbo in je povsem pretresena.

icon-expand V dobrem in slabem. FOTO: POP TV

Sreda

Veljko se težko spoprijema z resnico in obžaluje svoje pretekle napake, medtem ko ga Ivana skuša potolažiti. Joco in Petra se prepirata in nobeden od njiju noče zapustiti bara. Vilma se zaradi Draga zaplete v spor z nevarnimi osebami, ki ji iz maščevanja zažgejo smeti pred hišo. Ogenj se razplamti in zajame tudi njen dom... Nika in Toma pa naredita velik korak v svojem razmerju.

icon-expand V dobrem in slabem. FOTO: POP TV

Četrtek

Joco se spopade s Crnim, ki pokliče policijo v bar. Veljko zaupa Divni resnico, ko se na vratih nepričakovano pojavi Miro. Sanja je presenečena, ko ugotovi, da se je Vilma vselila v njen dom, in Dragu postavi ultimat. Marina in Damjan pristaneta v Ivanini pisarni in po naključju v Marininih rokah pristanejo rezultati DNK analize ...

icon-expand V dobrem in slabem. FOTO: POP TV

Petek

Marina ugotovi, da je Ivana vedela za izvide in skrivnost očitno delila s Sanjo in Veljkom. Zrinka zaupa Uni, kako je Petra ponižala Joca, zato se Una v baru spopade s Petro. Miro, Veljko in Jakov se vse bolje razumejo, a Veljko še vedno skriva resnico. Lorena je priča prepiru Sanje in Draga zaradi Vilme.

icon-expand V dobrem in slabem. FOTO: POP TV

V hiši Srićevih vlada velika napetost. Vse težje je skriti čustva in resnico, Marina pa ne prenese pritiska. Jakov Divni prizna, od kod je denar, ki ga je našla v Ljubovi škatli za čevlje. Una se sooči s Crnim, mu zagrozi in pokliče policijo. Zaskrbljena Petra pokliče Mira in situacija v baru se zaostri. Lorena in Jakov se prerekata, njune besede pa kmalu razplamtijo iskro strasti.

icon-expand V dobrem in slabem. FOTO: POP TV

