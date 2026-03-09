Sredi noči poči postelja in začne se prepir

Ponedeljek
Marina in Zrinka svetujeta Miru glede zaroke, medtem ko Zrinko skrbi za njeno ljubezensko življenje. Jakov je razočaran, ker bo Miro zaprosil Uno, kar Loreno prizadene. Petra in Joco si delita zakonsko posteljo, a se kmalu spreta. Željka pokaže Veljku fotografijo z Nikine in Tomove poroke, na kateri Veljko prepozna Gabrijelo.
Torek
Gabrijela ima Petro na muhi, prepričana, da jo je izdala. Petra jo poskuša pomiriti, a Gabrijela nenadoma ustreli. Lorena prekine prepir med Jakovom in Crnim. Sanja zaloti Draga, ki dviguje uteži, Drago pa jo nehote užali in prizadene. Joco, Miro in Ružica so šokirani nad posnetkom Petre in Mira med zabavo.
Sreda
Gabrijela se namerava soočiti s Crnim, vendar njun obračun prepreči Lorenin prihod. Marina spodbuja Mira, naj zasnubi Uno. Jakov po naključju sliši pogovor Veljka, Ivane in Marine o tem, da Miro ni Veljkov sin, in se znajde v hudi dilemi. Ko prispe v bar in vidi Mira, kako zasnubi Uno, Jakov sprejme nepričakovano odločitev.
Četrtek
Jakov vdre na zaroko Mira in Une. Bo Miru razkril skrivnost? Marino skrbi, ker je Damjan z njima v baru in želi vedeti, kaj se dogaja. Kasneje opiti Damjan pride k Veljku domov, kjer zaspi na kavču v dnevni sobi. Drago poskuša govoriti s Sanjo, ki ga narobe razume in misli, da se želi ločiti od nje. Gabrijela opozori Loreno, naj ne zaupa Crnemu.
Petek
Marina spozna, da ne more več skrivati resnice pred šokiranim Mirom, ki uteho najde v Uninem objemu. Med Damjanom in Veljkom izbruhne prepir, ki skoraj privede do fizičnega obračuna, a ju pravočasno ustavita Zrinka in Marina. Crni je besen in zaskrbljen zaradi Gabrijeline vrnitve. V Divnagradnjo prispe sodna pošiljka. Čigavi grehi prihajajo na plano?
