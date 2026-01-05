Tik preden zbere pogum, je nosečnost že razkrita

Ponedeljek
Marina zaradi otrok ne uspe soočiti Veljka s fotografijo, zato z Damjanom odide v bolnišnico raziskat resnico. Una izve, da je Veljko nekaj časa živel pri Marici, medtem ko je Jakov po Tomovih namigih o Nikinih težavah vse bolj sumničav. Petra se odpravi na predstavitev novega krila bolnišnice, Crni z Vilmo obišče pokopališče, Lorena pa vse težje skriva nosečnost.
Torek
Damjan s svojo prisotnostjo vznemiri Joca, ki odžene Petro in sluti, da Damjan nekaj sumi. Drago vzame posojilo od Crnega, ne vedoč, kdo je v resnici. Novinarska konferenca o novem projektu je odpovedana, medtem ko mediji poročajo o tragični nesreči. Miro izve, kje je Una, in odide k Marici, tam pa oba šokira novica o nesreči v podjetju.
Sreda
Vso družino skrbi za Veljkovo stanje. Damjan pritisne na Joca, naj prizna resnico o Veljkovi finančni prevari. Lorena skuša odvrniti Vanjo od pisanja članka o goljufiji. Sanja je osupla, ko vidi, da je Drago kupil kup stvari za dojenčka in poskuša ugotoviti, od kod mu denar. Marina se zlomi in Miru prizna, kaj je storila, Veljko pa stisne njeno roko...
Četrtek
Miro se sporeče z Vanjo, ki pripravlja zgodbo o Veljku. Pred bolnišnico novinarji obkrožijo Joca, Vanja pa ga zasipa z vprašanji. Ko zagleda policijo, ki nadaljuje preiskavo, ga zagrabi panika. Vsi se sprašujejo, kje je Veljko, medtem ko on kuje svoj načrt. Una se pripravlja povedati Jakovu za nosečnost, Marica pa jo nehote izda.
Petek
Veljko pred vsemi prizna svoje grehe, Joco pa skuša zgladiti situacijo. Ko se Veljko in Drago srečata, ga Drago namesto na policijo odpelje v bar. Marica se izvleče po spodrsljaju glede Unine nosečnosti, medtem ko sta Jakov in Miro zmedena ob novici o možnem očetovstvu. Drago naleti na šokantno odkritje.
