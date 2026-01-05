Zadovoljna.si
Tik preden zbere pogum, je nosečnost že razkrita

M.S.
05. 01. 2026 15.01
0

Serija V dobrem in slabem vas vsak teden popelje v vrtinec laži, izsiljevanj in osebnih dram. Spremljajte jo od ponedeljka do petka ob 18. uri, spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.

Ponedeljek

Marina zaradi otrok ne uspe soočiti Veljka s fotografijo, zato z Damjanom odide v bolnišnico raziskat resnico. Una izve, da je Veljko nekaj časa živel pri Marici, medtem ko je Jakov po Tomovih namigih o Nikinih težavah vse bolj sumničav. Petra se odpravi na predstavitev novega krila bolnišnice, Crni z Vilmo obišče pokopališče, Lorena pa vse težje skriva nosečnost.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?
Spremljajte serijo V dobrem in slabem na VOYO!

Torek

Damjan s svojo prisotnostjo vznemiri Joca, ki odžene Petro in sluti, da Damjan nekaj sumi. Drago vzame posojilo od Crnega, ne vedoč, kdo je v resnici. Novinarska konferenca o novem projektu je odpovedana, medtem ko mediji poročajo o tragični nesreči. Miro izve, kje je Una, in odide k Marici, tam pa oba šokira novica o nesreči v podjetju.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
Franko Bajc uspešno opravil urjenje specialne policijske enote
Sreda

Vso družino skrbi za Veljkovo stanje. Damjan pritisne na Joca, naj prizna resnico o Veljkovi finančni prevari. Lorena skuša odvrniti Vanjo od pisanja članka o goljufiji. Sanja je osupla, ko vidi, da je Drago kupil kup stvari za dojenčka in poskuša ugotoviti, od kod mu denar. Marina se zlomi in Miru prizna, kaj je storila, Veljko pa stisne njeno roko...

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
To je bila najbolj gledana vsebina v letu 2025
Četrtek

Miro se sporeče z Vanjo, ki pripravlja zgodbo o Veljku. Pred bolnišnico novinarji obkrožijo Joca, Vanja pa ga zasipa z vprašanji. Ko zagleda policijo, ki nadaljuje preiskavo, ga zagrabi panika. Vsi se sprašujejo, kje je Veljko, medtem ko on kuje svoj načrt. Una se pripravlja povedati Jakovu za nosečnost, Marica pa jo nehote izda.

V dobrem in slabem.
V dobrem in slabem.FOTO: VOYO
Sinhronizirani animirani filmi za vso družino na VOYO
Petek

Veljko pred vsemi prizna svoje grehe, Joco pa skuša zgladiti situacijo. Ko se Veljko in Drago srečata, ga Drago namesto na policijo odpelje v bar. Marica se izvleče po spodrsljaju glede Unine nosečnosti, medtem ko sta Jakov in Miro zmedena ob novici o možnem očetovstvu. Drago naleti na šokantno odkritje.

V dobrem in slabem,
V dobrem in slabem,FOTO: VOYO
Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
V dobrem in slabem pregled epizod igralci zgodba POP TV oddaje napovednik dogajanje
Oddaje

Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti

Oddaje

Po poljubu se ga začne izogibati, kar hitro opazi

