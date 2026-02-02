Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov

Ponedeljek
Veljko želi končno podpisati ločitvene papirje, toda ko jih prinese domov, se jih dokoplje Vili. Petra mora sprejeti težko odločitev. Ali bo Loreni razkrila resnico ali izgubila priložnost za normalen odnos z njo? Jakov se znajde v hudi stiski, saj pričakuje kar dva otroka, medtem ko nima nobenih prihodkov. Miro pa je vse bolj frustriran zaradi Uninega vedenja.
Torek
Veljko in Joco skrivaj začneta z deli v bolnišnici. Ivana išče ločitvene papirje, ki jih je Veljko podpisal. Napetosti med Mirom in Jakovom naraščajo, kasneje pa je njunemu prepiru priča Una. Divno je sram zaradi odlomka Zrinkinega romana, ki je bil objavljen v časopisu. Lorena išče resnico o svojih starših, ko naleti na članek o sebi.
Sreda
Lorena se sooči s Petro in jo zasuje z vprašanji, a odgovorov ne dobi. Pretresena poišče tolažbo pri Divni. Una je nervozna zaradi ugotavljanja očetovstva. Ivana ji stoji ob strani, medtem ko Jakov in Miro oddata vzorce za analizo. Joco po srečanju s Petro išče ljubezenske nasvete pri Veljku in Zrinki.
Četrtek
Veljko in Damjan se sporečeta pred otroki in Marino. Toma najde Jakova in ga opomni, kdo je njegov šef. Jakov dojame, da mora izterjati dolg. Zrinka je obupana zaradi pomanjkanja denarja. Potem ko Joco od Veljka izve, da je Zrinka v stiski, ji priskoči na pomoč in pristane na njen načrt, da bi naredila Petro ljubosumno.
Petek
Joco in Zrinka se dogovorita o pogojih sodelovanja, a Veljko Joca opozori, da si bo nakopal le težave. Jakov prosi Veljka za posojilo. Pri testiranju vzorcev DNK, med katerima sta tudi Jakovov in Mirov, pride do zmešnjave. Toma pa se znajde v zagati zaradi prstana, ki ga je Nika našla v avtu.
Marina in Miro nista navdušena, ker Toma živi pri njima, zato Marina na pomoč pokliče Damjana, ki se sooči z njim. Sanja skuša najti način, kako se približati Crnemu. Petra pred Loreno pokaže svojo ranljivo plat. Veljko je jezen, ker mu Joco noče pomagati, Joco pa sumi, da ga je Veljko okradel.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV