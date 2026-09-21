Valentin iz Otoka ljubezni brez las obnorel splet: Zdaj zahtevajo peticijo

Po spletu krožijo stare fotografije Valentina iz Love Islanda Adria, na katerih je brez svojih značilnih dolgih las. Njegov nekdanji videz je navdušil številne uporabnike TikToka, nekateri pa v šali predlagajo celo peticijo, da bi se k njemu vrnil.
Valentin iz šova Love Island Adria je že ob prihodu v vilo pritegnil precej pozornosti. 24-letni model iz Novega Sada je danes prepoznaven tudi po svojih dolgih svetlih laseh, toda še pred približno letom dni je bil njegov videz povsem drugačen. Po družbenih omrežjih so namreč začele krožiti njegove stare fotografije, na katerih je Valentin popolnoma brez las. Sprememba je tako velika, da ga marsikdo na prvi pogled skorajda ne bi prepoznal.
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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.
Fotografijo s takšnim videzom je septembra lani objavil tudi na svojem profilu na Instagramu. Od takrat si je pustil rasti lase, dolga svetla pričeska pa je danes postala eden njegovih najbolj prepoznavnih zaščitnih znakov. Toda sodeč po odzivih na družbenih omrežjih njegov prejšnji videz še zdaleč ni ostal neopažen. Prav nasprotno. Na TikToku se je pojavilo več objav, v katerih uporabniki primerjajo njegov nekdanji in današnji videz, številni pa priznavajo, da jim je bil Valentin brez las celo bolj všeč.
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Nekateri so šli še korak dlje in v šali začeli predlagati kar peticijo, s katero bi Valentina prepričali, naj se vrne k svojemu nekdanjemu videzu. Njegove stare fotografije so tako dobile novo življenje, razprava o tem, katera pričeska mu bolj pristaja, pa se je preselila med gledalce šova. Valentin sicer ni pritegnil pozornosti zgolj s svojim videzom. 24-letnik, ki je rojen v Belorusiji in živi v Novem Sadu, dela kot model, v vili pa trenutno svojo ljubezensko zgodbo gradi z Drino.
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