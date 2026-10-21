V zadnjih dneh je v vili vladalo precejšnje pričakovanje, saj je bilo jasno, da Valentina čaka korenita sprememba. Gledalci so lahko izbirali med več možnostmi, na koncu pa so se odločili za striženje z aparatom. Tako se je moral eden najbolj prepoznavnih tekmovalcev letošnje sezone posloviti od pričeske, po kateri je postal prepoznaven med gledalci.
Za samo preobrazbo je poskrbel Luka, med striženjem pa ni manjkalo smeha in šal. Kmalu je bilo jasno, da bo Valentin po novem nosil zelo kratko, tako imenovano buzz cut pričesko.
Kako vam je všeč Valentinova nova pričeska?
Valentin iz Otoka ljubezni presenetil s preobrazbo, Drina pa ostala brez besed
Drina ni skrivala navdušenja
Med vsemi je bila novice o striženju sprva najmanj vesela Drina, ki je večkrat poudarila, da 'obožuje njegove lase'. Pred posegom je celo priznala, da ji je njegova pričeska zelo všeč in da bi jo najraje ohranila.
Ko je napočil trenutek resnice in je prvič zagledala Valentinov novi videz, pa je sledil popoln preobrat. Drina navdušenja ni mogla skrivati in je večkrat poudarila, kako dobro je videti. Primerjala ga je celo z Bradom Pittom ter priznala, da se je vanj 'popolnoma zaljubila'.
Od dolgolasca do buzz cuta
Valentin je že od začetka šova izstopal tako zaradi svojega značaja kot tudi videza. Med bivanjem v vili je večkrat eksperimentiral s svojim slogom, njegova nekoliko daljša blond pričeska pa je postala eden njegovih zaščitnih znakov.
Bo nova podoba vplivala tudi na njegov odnos z Drino?
Če gre sklepati po prvih odzivih, je Valentinova preobrazba njegov odnos z Drino prej okrepila kot oslabila. Drina po prvem šoku navdušenja ni skrivala, med gledalci pa se že vrstijo komentarji, da je Valentin z novo pričesko dobil povsem 'drugačen videz'.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV