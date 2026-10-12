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VOYO je v ljubljanskem BTC Cityju postavil poseben kotiček.
Oddaje

VOYO spodbuja k zasluženemu odklopu

VOYO
12. 10. 2026 15.15
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V vsakdanjem tempu pogosto poskrbimo za druge, nase pa pozabimo. VOYO je zato ta konec tedna v ljubljanskem BTC Cityju postavil poseben kotiček, ki mimoidoče opominja, da si tudi sami zaslužijo trenutek zase. Sporočilo kampanje Zdaj si na vrsti ti bo kmalu odmevalo še v Mariboru in Celju.

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Kdaj si si nazadnje vzel minuto zase? VOYO spodbuja k zasluženemu odklopu

Delo, obveznosti, družina in nenehno hitenje. Dnevi so pogosto polni vsega, kar moramo narediti za druge, medtem pa zmanjka časa za nas same. Prav na to opozarja VOYO s kampanjo Zdaj si na vrsti ti, v okviru katere je v ljubljanskem BTC Cityju zaživel poseben VOYO kotiček. Obiskovalci so se lahko za trenutek ustavili, si vzeli minuto zase in pokukali v svet vsebin VOYO. V ospredju pa je bilo tudi vprašanje: komu bi privoščili trenutek odklopa?

VOYO je v ljubljanskem BTC Cityju postavil poseben kotiček.
VOYO je v ljubljanskem BTC Cityju postavil poseben kotiček.FOTO: VOYO
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Mesec zase ali lepo darilo za nekoga drugega

Obiskovalci so lahko prejeli posebno kartico, ki omogoča VOYO dostop. Kartico so lahko obdržali zase ali jo podarili nekomu, ki si po njihovem mnenju zasluži malo odmora. Nekateri so pomislili na mamo, ki vedno poskrbi za vse druge, drugi na sestro ali brata, spet tretji pa so se odločili, da je čas, da nekaj dobrega namenijo kar sebi.

VOYO spodbuja k zasluženemu odklopu.
VOYO spodbuja k zasluženemu odklopu.FOTO: VOYO
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Kaj najraje gledajo na VOYO? "Pravkar gledam Formulo", je zaupal eden od obiskovalcev, medtem ko sta dve obiskovalki skoraj v en glas povedali, da najraje spremljata Otok ljubezni Adria. In prav to je bistvo sporočila Zdaj si na vrsti ti. Ni treba čakati na dopust, praznik ali posebno priložnost, da si dovolimo odložiti obveznosti in uživati v nečem, kar nas sprošča. Včasih je dovolj že epizoda priljubljene serije ali film, ob katerem pozabimo na vsakodnevne skrbi.

VOYO želi sporočilo kampanje ponesti po vsej Sloveniji.
VOYO želi sporočilo kampanje ponesti po vsej Sloveniji. FOTO: VOYO
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Vsi smo navajeni biti na voljo drugim, pogosto pa pozabimo, da moramo čas nameniti tudi sebi. Z akcijo želimo ljudi spodbuditi, da si dovolijo odklop in ga, če želijo, podarijo tudi nekomu, ki jim veliko pomeni, sporočajo pri VOYO.

Iz Ljubljane še v Maribor, Celje in Ljubljano

VOYO želi sporočilo kampanje ponesti po vsej Sloveniji. Po postanku v BTC Cityju se bo VOYO kotiček v petek, 23. oktobra, med 14. in 21. uro preselil v Europark Maribor, v soboto, 24. oktobra, med 8. in 15. uro pa še v Citycenter Celje, kjer bodo obiskovalci znova lahko za hip odložili vsakodnevne obveznosti in si vzeli trenutek zase.

Sporočilo kampanje Zdaj si na vrsti ti bo kmalu odmevalo še v Mariboru in Celju.
Sporočilo kampanje Zdaj si na vrsti ti bo kmalu odmevalo še v Mariboru in Celju.FOTO: VOYO
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Ne glede na to, ali so vam bližje komedije, drame, resničnostni šovi, animirani filmi ali dokumentarne serije, se na VOYO najde nekaj za vsak okus. Vzemite si trenutek zase in izberite svojo naslednjo vsebino – od dokumentarca o O. J. Simpsonu in novih epizod Otoka ljubezni Adria do grozljivke Nasmeh ali serije Totalna štala.

Zdaj si na vrsti TI!
Zdaj si na vrsti TI!FOTO: VOYO
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