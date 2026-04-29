Foto 2: Blaž Kričej Režek
Vrača se sanjski moški Blaž

29. 04. 2026 12.06
Pred nami je podaljšan vikend, kresovanja, topli dnevi in mirni večeri popolni za filmske dogodivščine. In tudi v maju vam na VOYO prinašamo kar nekaj novosti, ki jih ne smete zamuditi.

Ogledali si bomo prvo sezono italijanske serije Blanca in spoznali glavno junakinjo, ki se znajde v smrtonosni igri maščevanja. Po tem, ko smo si ob ogledu Sanjskega moškega z Gregorjem Čeglajem osvežili spomin, bomo maja pogledali še, kako je potekala ljubezenska pot Blaža Kričeja Režeka in njegovih sanjskih žensk. Ljubezni tako zagotovo ne bo zmanjkalo – vsaj do prihoda šova Otok ljubezni Adria.

Film meseca je Naključni morilec, v katerem igra trenutno zelo vroči Glen Powell, na VOYO pa si ga boste lahko ogledali že to soboto! Prihaja tudi več drugih filmov, med njimi Podivjani psi in Kavarna na Balkanu, posneta po navdihu življenja Ace Lukasa. Se gledamo na VOYO!

SERIJE

Italijanska serija Blanca, 2021, 1. sezona, 7.5. na VOYO
Igrajo: Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Pierpaolo Spollon, Antonio Zavatteri

Blanca je slepo dekle, ki je pri dvanajstih letih izgubilo vid v tragičnem požaru, v katerem je umrla njena sestra. Petnajst let pozneje se vrne v Genovo kot policijska svetovalka in s pomočjo izostrenih čutov, psa vodnika ter prijateljev pomaga reševati zločine. Toda ko sence preteklosti razkrijejo temačno skrivnost, se Blanca znajde v smrtonosni igri maščevanja.

Blanca
BlancaFOTO: VOYO
Slovenska resničnostna serija Sanjski moški, 2022, 8.5. na VOYO

Sanjski moški je šarmantni zapeljivec Blaž Kričej Režek, pomorščak, ki obožuje vodo v vseh oblikah, je postaven športnik, ki upa, da kmalu odda svoje srce. A konkurenca osvajalk njegovega srca je neizprosna, zato vsaka minuta v bitki za Blaževo srce šteje dvojno. Ali bo kapitanu uspelo spustiti sidro in varno zapluti v ljubezenski pristan z novo izbranko ob sebi, pa bo jasno šele ob koncu te izjemno napete ljubezenske zgodbe.

Sanjski moški.
Sanjski moški.FOTO: POP TV

FILMI

Ameriški film Naključni morilec (Hit Man), 2023, 2.5. na VOYO

Igrajo: Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta, Sanjay Rao, Molly Bernard
Režija: Richard Linklater

Komedija, posneta po neverjetni resnični zgodbi, o profesorju Garyju Johnsonu, ki za policijo dela pod krinko kot najeti morilec in aretira tiste, ki ga poskušajo najeti. Tako nastavlja past nesrečnikom, ki upajo, da se bodo znebili nezvestega zakonca ali zlobnega šefa. Nekega dne pa se zaplete v vročo romanco z eno od potencialnih zločink, lepo Madison ...

Naključni morilec
Naključni morilecFOTO: VOYO
Ameriški film Podivjani pes (Savage Dog), 2017, 4.5. na VOYO

Igrajo: Scott Adkins, Marko Zaror, JuJu Chan Szeto, Cung Le, Vladimir Kulich, Keith David
Režija: Jesse V. Johnson

Indokina, leta 1959. Dogajanje je postavljeno v mesto, ki ga nadzorujejo kriminalci in kjer se nahaja zloglasni zapor. Nekdanjega boksarskega prvaka Martina Tilmana ki je zaslovel z bojih na turnirjih, loči le nekaj dni do svobode in želi si le vrnitve domov. Toda pokvarjeni gangsterji, ki vodijo zapor, bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da ga zadržijo za rešetkami. Ko izgubi vse, kar mu je drago, se Tilman odloči, da se bo soočil s petimi osebami, ki so odgovorne za tragedijo, in se jim maščevati.

Podivjani pes
Podivjani pesFOTO: VOYO
Ameriški film Previdno z željami (Careful What You Wish For), 2015, 6.5. na VOYO

Igrajo: Nick Jonas, Isabel Lucas, Dermot Mulroney, Paul Sorvino
Režija: Elizabeth Allen Rosenbaum

Mladi Doug namerava preživeti poletje s svojimi starši v njihovi hiši ob jezeru, ko spozna premožnega bankirja Elliota in njegovo privlačno ženo Leno. Izkaže se, da je privlačnost obojestranska, zato se Doug in Lena spustita v afero. Toda situacija se zaplete neke noči, ko Lena pokliče Douga, ki v njeni hiši najde mrtvega Elliota. Lena trdi, da jo je mož napadel, zato ga je v samoobrambi po nesreči ubila. Toda Doug kmalu ugotovi, da ga je Lena izigrala.

Previdno z željami
Previdno z željamiFOTO: VOYO
Kanadski film Boksar: Resnična zgodba Harryja Hafta (The Survivor), 2022, 9.5. na VOYO

Igrajo: Ben Foster, Vicky Krieps, Billy Magnussen, Peter Sarsgaard, Saro Emirze, Danny DeVito
Režija: Barry Levinson

Resnična zgodba o boksarju Harryju Haftu se odvija po drugi svetovni vojni. Ben Foster upodablja boksarja Harryja Hafta, ki je v koncentracijskih taboriščih bil prisiljen v dvoboje s sojetniki, da bi preživel. Po vojni se poda v svet profesionalnega boksa, kjer se sooči z legendami, kot je Rocky Marciano. Skozi odmevne dvoboje išče odrešitev in svojo prvo ljubezen.

Boksar: Resnična zgodba Harryja Hafta
Boksar: Resnična zgodba Harryja HaftaFOTO: VOYO
Srbski film Kavarna na Balkanu (Kafana na Balkanu), 2023 12.5. na VOYO

Igrajo: Mladen Sovilj, Ivan Đorđević, Radoje Čupić, Andrija Kuzmanović, Marija Pikić, Milutin Mima' Karadžić
Režija: Suzana Purković

Kavarna na Balkanu je napeta glasbena drama, navdihnjena z življenjem slavnega pevca Aca Lukasa, o vzponu, padcu in boju za lastno dušo. Po nepričakovanem preobratu se mladi glasbenik Peđa Kovač iz povsem običajnega glasbenika prelevi v priljubljenega pevca. A z uspehom pridejo tudi skušnjave, dolgovi in nevarne odločitve. Bo slava izpolnila njegove sanje ali jih uničila?

Kavarna na Balkanu
Kavarna na BalkanuFOTO: VOYO
