Skrivnostna smrt pod hišo v Alpah

FILMI
1.3. na VOYO
Francoski film Anatomija padca (Anatomie d'une chute), 2023
Igrajo: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Samuel Theis, Antoine Reinartz
Režija: Justine Triet
Uspešna nemška pisateljica Sandra, njen francoski mož Samuel in njun slabovidni enajstletni sin Daniel živijo odmaknjeno življenje v odročnem kraju v francoskih Alpah. Nekega dne pa Samuela najdejo mrtvega v snegu pod njihovo hišo ... Je skočil? Padel? Ali pa ga je ubila žena?
3.3. na VOYO
Ameriški film Pretekla življenja (Past Lives), 2023
Igrajo: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro, Yun Ji-hye
Režija: Celine Song
Otroška prijatelja Nora in Hae Sung sta se prisiljena ločiti, ko njena družina emigrira iz Južne Koreje. Dve desetletji pozneje zdaj odrasla pisateljica živi v New Yorku s svojim ameriškim možem Arthurjem, Hae Sung pa sklene, da jo bo za nekaj dni obiskal ...
5.3. na VOYO
Britanski film Interesno območje (The Zone of Interest), 2023
Igrajo: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Freya Kreutzkam, Ralph Herforth
Režija: Jonathan Glazer
Štirideseta leta. Komandant Rudolf Höss in njegova žena Hedwig skušata zgraditi sanjsko življenje za svojo družino v lepo opremljeni hiši z velikim vrtom ... tik ob koncentracijskem taborišču Auschwitz. A to družine prav nič ne moti. Občasni streli, kriki in prah, ki ga prinese iz dimnikov, so samo bežna motnja v ozadju, ob kateri nihče ne trene z očesom.
8.3. na VOYO
Britanski film Priscilla, 2023
Igrajo: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dagmara Dominczyk, Tim Post
Režija: Sofia Coppola
Leto 1959. Priscilla Beaulieu ima štirinajst let in z družino živi v Wiesbadnu v Nemčiji. Nekega dne prejme povabilo na zabavo Elvisa Presleyja, ki v bližini služi vojaški rok. Med glasbenim zvezdnikom in prikupnim dekletom hitro preskočijo iskrice. Stran od oči javnosti se med njima razvije več kot zgolj ljubezen. Sofia Coppola razkriva drugo plat ameriškega mita o kralju rock'n'rolla.
10.3. na VOYO
Britanski film Nikjer posebej (Nowhere Special), 2020
Igrajo: James Norton, Daniel Lamont, Carol Moore, Eileen O'Higgins, Valene Kane
Režija: Uberto Pasolini
V drami Nikjer posebej, ki je navdahnjena z resničnimi dogodki, spremljamo 35-letnega čistilca oken, ki svoje življenje v celoti posveti vzgoji sina, potem ko mu je mati umrla med porodom. Ko zdravniki Johnu diagnosticirajo bolezen, zaradi katere mu je ostalo le še nekaj mesecev življenja, je odločen, da svojemu triletnemu sinu poišče novo, popolno družino.
13.3. na VOYO
Angleška romantična komedija Vse o fantu (About a Boy), 2002
Igrajo: Hugh Grant, Toni Collette, Rachel Weisz, Nicholas Hoult
Režija: Chris Weitz, Paul Weitz
Filmska uspešnica s Hughom Grantom v glavni vlogi je posneta po romanu Nicka Hornbyja. 38-letni Will živi od dediščine in brezskrbno preživlja dneve. Ko nekega dne spozna 12-letnega čudaškega dečka Marcusa, ki ima težave doma in v šoli, se med njima počasi rodi prijateljstvo. Nato se Will zaplete z Rachel in se zaljubi, ta pa zmotno misli, da je Marcus njegov sin, kar povzroči nove zaplete.
14.3. na VOYO
Korejski film Parazit (Parasite), 2019
Igrajo: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam
Režija: Bong Joon Ho
Film je nepredvidljiva družinska tragikomedija o neizogibnem konfliktu med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo. Člani družine Ki-taek so tesno povezani, a vsi štirje so nezaposleni in njihova prihodnost ni ravno obetavna. Nekega dne pa sin Ki-woo na priporočilo prijatelja dobi dobro plačano delo zasebnega inštruktorja pri družini Park ... Dobitnik zlate palme v Cannesu in štirih oskarjev, vključno za najboljši film.
