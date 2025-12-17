To je bila najbolj gledana vsebina v letu 2025

Ja, Chef!

Serija Ja, Chef! se dogaja v znameniti prestižni restavraciji Chateau de Philippe v središču Ljubljane, v kateri vlada chef Ljubomir Bohinc, ki ga vsi kličejo kar Chef. Ponosno kraljuje na svojem kulinaričnem prestolu in pod seboj ima mnogo ljudi, ki morajo prenašati njegovo kraljevsko ekscentričnost. Upreti se mu upa le vodja restavracije Pika. Za njo so moški samo nezaželena motnja, dokler se v restavraciji ne pojavi mladi kuhar Luka, ki pa mora še dokazati svojo kuharsko genialnost. Kljub številnim zapletom je kolektiv v kuhinji izredno vesela in zabavna družba, ki v najtežjih trenutkih vedno stopi skupaj, drug drugemu krije hrbet in se pod vodstvom Chefa zna soočiti z vsako, še tako neprijetno situacijo

icon-expand Ja, Chef! 10 FOTO: 24ur.com

Skrito v raju

Slovenska serija Skrito v raju nas popelje v istrski kamp Paradiso, kjer si pisana bera dopustnikov polni baterije od vrveža glavnega mesta. Glavna junaka sta Lara in Mark, ki se zaljubita na prvi pogled, a je pred njima še vrsta zapletov, ki so resen izziv za njuno zvezo. Kaj vse je skrito v raju?

icon-expand Skrito v raju FOTO: VOYO

Nemirna kri

Nemirna kri je saga bogate družine Veber. Varuh družine je Peter Veber, lastnik imperija, ki se ukvarja z uvozom sadja in zelenjave iz držav pod ekvatorjem. A ker kri ni voda, skrbi za ženo in hčerki ter Lukasa, ki ga je kot otroka vzel pod svoje okrilje, saj se počuti krivega za smrt njegovega očeta. Lukas je s svojo predanostjo in zvestobo osvojil Petrovo srce do te mere, da mu ta želi predati v upravljanje svoje podjetje in s tem globoko razočara svoji hčerki, Diano in Heleno, ki doslej nista pokazali pretiranega zanimanja za očetove posle, ki jima omogočajo zelo lagodno življenje.

icon-expand Nemirna kri FOTO: VOYO

V dobrem in slabem

Glavni junak je Veljko Srić, uspešen podjetnik in ljubljeni mož ter oče treh otrok, ki živi na videz popolno življenje. A za to sanjsko podobo se skriva šokantna skrivnost, saj že 25 let vodi dvojno življenje z drugo družino v Sarajevu.

icon-expand Nova hrvaška serija V dobrem in slabem. FOTO: Nova TV

Substanca

Substanca je zgodba o obupanem lovu na večno mladost ter velika vrnitev Demi Moore na filmsko prizorišče. Elizabeth Sparkle, zvezdnica aerobičnega šova, je na svoj 50. rojstni dan odpuščena, čemur sledi nepričakovana ponudba. Skrivnostni laboratorij ji ponudi substanco, ki z razmnoževanjem celic poskrbi, da Elizabeth postane "mlajša in boljša" različica sebe.

icon-expand Substanca FOTO: VOYO

Otok ljubezni

Resničnostni šov je svetovna uspešnica, v kateri spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov, polno romantike, strasti in dramatičnih preobratov. Skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku Majorka, kjer vsak njihov korak spremljajo kamere. Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 50.000 britanskih funtov, morajo ostati v paru, saj je tekmovalec, ki ostane samski, izločen. Osvojiti morajo tudi srca gledalcev, saj ti glasujejo za najljubši par, tistega z najmanj glasovi pa lahko čaka izključitev. Tekmovalci se morajo tudi pomeriti v različnih igrah in izzivih, ki preizkušajo njihove fizične in umske sposobnosti.

icon-expand Otok ljubezni FOTO: VOYO

MasterChef Slovenija

MasterChef Slovenija je zakorakal v 11. sezono napetega kuhanja, ki ni zgolj tekmovanje, temveč prava šola kuhanja. Spoznali bomo 19 nadarjenih ljubiteljskih kuharic in kuharjev, sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni! Tekmovalce že na začetku preseneti nepričakovana streznitev. Pred njimi je devet krogov kuharskih osnov, kar pomeni izpadanje še pred pridobitvijo predpasnika!

icon-expand Sodniki MasterChef Slovenija FOTO: POP TV

Fight of Nations: Pot do zmage

Nova sezona resničnostnega šova Fight of Nations: Pot do zmage, ki spremlja perspektivne mlade borce, prinaša še višje vložke, bolj naporne treninge in napete spopade. Tekmovalci, katerih trenerja bosta Miran Fabjan in Aleksandar Ilić, se bodo pomerili v vrhunskih borbah in zanimivih izzivih, gledalci pa boste dobili tudi vpogled v zasebna življenja mladih borcev. V prvi epizodi bomo spoznali tekmovalce, ki bodo razdeljeni v dve ekipi, čaka pa nas tudi prvi izziv, v katerem se bosta pomerila trenerja Miran Fabjan in Aleksandar Ilić.

icon-expand Fight of Nations: Pot do zmage FOTO: VOYO

Sanjski moški Hrvaške

4. sezona resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške bo drugačna od ostalih, saj bodo izbrane srečnice skušale osvojiti srce sanjskega moškega na grškem Rodosu! Priča bomo sanjskim zmenkom na atraktivnih lokacijah v starem mestu Rodos in na znameniti akropoli. Sanjski moški se bo z dekleti sprehajal po peščenih plažah s kristalno čistim morjem ter raziskoval zgodovinske znamenitosti otoka. Na jahtah bodo sončni zahodi še bolj romantični, mnoga dekleta pa se bodo prvič preizkusila v adrenalinskih aktivnostih, kot so vožnja s helikopterjem, plezanje in vožnja s štirikolesniki. Sončni Rodos bo postal prizorišče še ene nepozabne ljubezenske avanture.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške 4 FOTO: 24ur.com

Poroka na prvi pogled: Hrvaška

Čaka nas 5. sezona sociološkega eksperimenta Poroka na prvi pogled, v katerem dva popolna neznanca upata, da bosta pravo ljubezen našla ob prvem srečanju pred oltarjem. V prvi epizodi bomo priča še zadnjim pripravam mladoporočencev na najbolj romantičen dan. A po poročni dvorani se razširi napetost še pred začetkom obreda. Nevestina mama očitno ni zadovoljna z ženinom. Ali lahko zaobljube mladoporočencev popravijo prvi vtis?

icon-expand Poroka na prvi pogled: Hrvaška FOTO: VOYO

Diddy: Vsem na očeh

Dokumentarec o obtožbah proti Seanu Combsu, bolj znanemu kot Diddyju, ki se sooča s sojenjem zaradi domnevnih spolnih zlorab. Kako je lahko širil svoj imperij kljub govoricam? Zakaj so domnevne žrtve spregovorile šele po desetletjih? In najpomembneje: kdo je vedel in molčal? Dokumentarec, ki razkriva, kako daleč lahko moč in denar zakrijeta resnico.

icon-expand Diddy: Vsem na očeh FOTO: VOYO

Kmetija: Hrvaška

Kmetija je hrvaški resničnostni šov, ki prikazuje, kako vznemirljivo in zanimivo je življenje na podeželju. V prvi epizodi devetnajst tekmovalcev prispe na kmetijo, kjer jih čaka gostitelj. Preden pa sploh začnejo, kandidate čaka velik izziv. Kdo bo bolj spreten, a tudi srečnejši? Kandidati so razdeljeni v dve ekipi. Kljub temu, da so se šele spoznali, se že prične taktiziranje.

icon-expand Kmetija: Hrvaška FOTO: VOYO

Naša mala klinika

Vrata odpira Naša mala klinika s svojimi znamenitim osebjem in pacienti, ki nas bodo nasmejali do solz. Najprej bodo v bolnišnico pripeljali bolnika, ki se drži za trebuh in stoka. Ker je bolnik Japonec, se z njim nikakor ne morejo sporazumeti. Zdravniki so v težavah. Ali gre za vnet slepič, želodčne težave ali kaj drugega? Ko bi le kdo znal japonsko!

icon-expand Naša mala klinika FOTO: PRO PLUS

Tačke na patrulji

Na lovu za ptico kapitan Turbo pade v skrivno jamo, ki je nekoč bila gusarsko skrivališče. Na pomoč mu priskoči Rikijeva patrulja, ki v jami poleg Turba najde tudi del zemljevida do zaklada. Kužki se sedaj odpravijo na lov za manjkajočim delom zemljevida, da bodo lahko prišli do neverjetnega zaklada gusarjev.

icon-expand Tačke na patrulji: Film FOTO: VOYO

Po poti resnice

Ilgaz je javni tožilec, ki je od svojega očeta prejel visoka etična načela glede poštenosti, časti in spoštovanja. Ceylin je uspešna odvetnica, ki je morala zgodaj odrasti, ker so njenega očeta obsodili po krivem. Prav zaradi tega se je v svojem poklicu naučila ubirati tudi stranske poti. Ko nekoč hoče od Ilgaza na nezakonit način pridobiti informacije, seveda dobi lekcijo o etiki in morali. Ko pa Ilgazovega brata Cinarja obtožijo umora, je Ilgaz prvič prisiljen kršiti pravila. Obrne se prav na Ceylin, da bi zastopala njegovega brata.

icon-expand Po poti resnice FOTO: 24ur.com

Tuje življenje

Serija Tuje življenje govori o revni Gulseren in bogati Dilari, ki v bolnišnici istočasno rodita, nato pa njuni hčerkici pomotoma zamenjajo. Resnica se razkrije čez 15 let in njihova življenja obrne na glavo ter pripelje do romance med mamo ene in očetom druge deklice.

icon-expand Tuje življenje, FOTO: VOYO

Ljubezen po irsko

Romantična drama Ljubezen po irsko spremlja trmasto kmetico Rosemary, ki je že več let zaljubljena v svojega nič slutečega soseda Anthonyja. Ko mu skuša to končno povedati, Anthonyjev oče razkrije, da bo družinsko kmetijo prodal svojemu ameriškemu nečaku Adamu. Anthony se mora odločiti, ali bo v duhoviti, ganljivi in divje romantični zgodbi vendarle sledil svojim sanjam.

icon-expand Ljubezen po irsko FOTO: VOYO