Ko odkrije, da je njena najstniška hči noseča, skuje zlovešči načrt

VOYO
18. 02. 2026 04.00
0

Druga polovica februarja na VOYO prinaša raznolik izbor filmskih in dokumentarnih novosti, ki segajo od zabavnih animiranih pustolovščin za vso družino do napetih srhljivk in ganljivih dramskih zgodb, zato bo vsak gledalec našel nekaj zase.

Ameriški film Ježek Sonic (Sonic the Hedgehog), 2020, 15. 2

Sinhronizirani glasovi: Miha Rodman, Voranc Boh, Goran Hrvaćanin, Ana Maria Mitić, Andrei Lenart Černilogar, Karin Komlajnec, Iztok Valič, Uroš Buh
Režija: Jeff Fowler

Ježek po imenu Sonic je izjemno hiter, je modre barve, ni z našega planeta, a ima človeške lastnosti. Rodil se je z izjemno sposobnostjo, da je hitrejši od zvoka. Med pustolovščinami na Zemlji se spoprijatelji s policistom Tomom Wachowskim iz majhnega mesta in skupaj se podata v boj proti zlobnemu dr. Robotniku, ki skuša ježka Sonica ugrabiti in prevzeti njegove supermoči, da bi zavladal svetu.

Ježek Sonic
Ježek SonicFOTO: VOYO
Mirno jutro se spremeni v nočno moro
Slovenski dokumentarni film Sanje grofov, 2026, 18. 2.

Ko se v nogometu srečata vizija in pogum, se lahko zgodi nekaj izjemnega. Dokumentarni film Sanje Grofov gledalcu približa neverjetno zgodbo slovenskega nogometnega kluba, ki je v zgolj petih letih doživel izjemno rast s športnega in poslovnega vidika. Film prikaže razvojni lok od nastopa novega vodstva v letu 2019 in začrtanja nove vizije do vzpona med najboljše klube v Sloveniji ter preboja na evropski oder.

Sanje grofov
Sanje grofovFOTO: VOYO
Ameriški film Poletje strahu (Escape the Field), 2022, 18.2.

Igrajo: Jordan Claire Robbins, Theo Rossi, Shane West, Tahirah Sharif, Julian Feder
Režija: Emerson Moore

Srhljivka Polje strahu spremlja šest neznancev, ki se zbudijo zmedeni in ujeti v neskončnem koruznem polju ter kmalu odkrije, da jim je za petami nekaj skrivnostnega. Oboroženi samo z navidez naključnimi predmeti – od kompasa do revolverja z enim samim nabojem – morajo združiti moči, da bi ubežali polju, sicer bodo umrli.

Poletje strahu
Poletje strahuFOTO: Karantanija Cinemas

Sinhronizirani film Ježek Sonic 2 (Sonic the Hedgehog 2), 2022, 22.2

Glasovi: Voranc Boh, Miha Rodman, Goran Hrvaćanin, Ana Maria Mitić, Karin Komljanec, Iztok Valič
Režija: Jeff Fowler

Priljubljeni modri ježek Sonic se bo moral tokrat soočiti s še večjim izzivom in grožnjo. Dr. Robotnik se vrne, tokrat z novim partnerjem po imenu Knuckles. Skupaj iščeta smaragd, ki lahko uniči celotno civilizacijo! Ježek Sonic bo moral združiti moči z novim prijateljem po imenu Tails, da skupaj najdeta dragoceni dragulj, preden ta pade v napačne roke.

Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2FOTO: VOYO
Ameriški film Ben se vrača (Ben is Back), 2018, 24.2.

Igrajo: Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Rachel Bay Jones
Režija: Peter Hedges

Ben se vrača je napeta drama o materi, ki v svojem boju, da bi sina rešila iz krempljev zasvojenosti, nikoli ne izgubi upanja. Na jutro pred božičnim večerom Burnsovi pred vrati svojega doma presenečeni zagledajo devetnajstletnega Bena. Holly težko skriva navdušenje nad sinovim nepričakovanim obiskom, hkrati pa jo je tudi strah, da Ben, ki je bil na zdravljenju zaradi odvisnosti od mamil, v domačem okolju ne bi znova podlegel skušnjavi.

Ben se vrača
Ben se vračaFOTO: VOYO
Kanadski film Materina laž (Hidden Family Secrets), 2021, 27.2.

Igrajo: Alex Paxton-Beesley, Sonja Smits, Madelyn Keys, Nick Londono, Gabriel Venneri
Režija: Stefan Brogren

Ženska, ki želi rešiti umirajočo hčer, odkrije materino temno skrivnost. Joyce bo storila vse, da bi zaščitila ugled svojega podjetja. Ko odkrije, da je njena najstniška hči Katherine noseča, skuje zlovešči načrt in po porodu hčeri pove, da je njen otrok umrl. Dvajset let pozneje se Katherine življenje obrne na glavo, ko začne iskati darovalca kostnega mozga, da bi rešila hčerko Haley. Joyce izsledi Katherinino prvorojenko Libby, ki nevede postane darovalka. Med pripravami na operacijo Joyce obupano skriva resnico. Toda ali bodo njene laži končno ušle izpod nadzora?

Materina laž
Materina lažFOTO: VOYO
ŠPORT

21. 2. – 22. 2. // Superbike Avstralija

