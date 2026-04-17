Po izginotju hčerke je morala sprejeti nemogočo odločitev

17. 04. 2026 14.48
0

Prvomajski prazniki so tik pred vrati. Da vam tudi med prostimi dnevi ne bo dolgčas, smo na VOYO pripravili pester izbor filmov in serij za vso družino.

Ljubitelji dokumentarnih zgodb in popularne kulture si lahko ogledate film Michael Jackson pred sodiščem, ki razkriva še nevidene posnetke sojenja kralju popa. Priporočamo tudi povsem novo komično latvijsko serijo Sovjetske kavbojke, ki spremlja mladega krojača na misiji, da v Latvijo pripelje kavbojke.

In kaj je lepšega kot pravi filmski maraton? Privoščite si vse tri filme o Hobitu, lahko pa si ogledate tudi Creed maraton z Michaelom B. Jordanom, ki je nedavno osvojil oskarja za najboljšega igralca.

Se gledamo na VOYO!

SERIJE

Britanska dokumentarna serija Michael Jakcson pred sodiščem (Trial of Michael Jackson), 2025, 23.4. na VOYO

Michael Jackson pred sodiščem v dokumentarni seriji, ki razkriva doslej nevidene fotografije, neobjavljene posnetke in ekskluzivne intervjuje s "sodnega procesa stoletja", v katerem je bil leta 2005 kralj popa obtožen domnevnega spolnega nadlegovanja mladoletnika. Serija odstira njegov zapleten odnos z mediji in pripoveduje življenjsko zgodbo zvezdnika, ki je vselej živel pod budnim očesom kamer.

Michael Jakcson pred sodiščem.FOTO: All3Media
Latvijska serija Sovjetske kavbojke (Soviet Jeans) 2024, 1. sezona, 30.4. na VOYO

Igrajo: Karlis Arnolds Avots, Aamu Milonoff, Igors Selegovskis, Gints Grāvelis, Dainis Gaidelis

Sovjetske kavbojke je serija, ki prikazuje ozadje črnega trga s kavbojkami v sovjetski Latviji konec 70. let. Zgodba spremlja mladega krojača, ki v času, ko je Sovjetska zveza vodila najostrejšo propagando proti zahodni kulturi, ustanovi nezakonito podzemno proizvodnjo priljubljenih kavbojk v latvijski psihiatrični bolnišnici ter zraste v simbol upora.

Sovjetske kavbojkeFOTO: VOYO
FILMI

Ameriški film Kvartopirec (The Card Counter), 2021, 18.4. na VOYO

Igrajo: Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Williem Dafoem, Alexander Babara
Režija: Paul Schrader

Nekdanji ameriški vojak William Tell je postal poklicni kvartopirec, ki v begu pred preteklostjo hodi od igralnice do igralnice. Njegovo enolično življenje doživi zagon, ko spozna mladega Cirka, ki se hoče maščevati nekdanjemu visokemu vojaškemu častniku. William ga skuša odvrniti od tega in to bo morda tudi zanj priložnost za odrešitev.

KvartopirecFOTO: VOYO
Britanski film Nevarna četrt, (Ill Manors), 2012, 21.4. na VOYO

Igrajo: Riz Ahmed, Natalie Press, Ed Skrein, Mem Ferda, Anouska Mond, Martin Serene
Režija: Ben Drew

Kriminalna drama nas popelje v London, leta 2012, kjer se za bliščem olimpijskega mesta skriva temačen svet, iz katerega je skoraj nemogoče pobegniti. Na neusmiljenih ulicah mesta, ki nikomur ne prizanaša, se prepletajo življenja šestih ljudi, ki se borijo za preživetje v krogu nasilja, ki jih obdaja.

Nevarna četrtFOTO: VOYO
Ameriški film Hobit: Nepričakovano potovanje (Hobbit: An Unexpected Journey), 2012, 24.4. na VOYO

Igrajo: Martin Freeman, Ian McKellen, Cate Blanchett, Elijah Wood, Hugo Weaving, Evangeline Lilly, Benedict Cumberbatch, Orlando Bloom
Režija: Peter Jackson

Filmska dogodivščina sledi popotovanju junaka Bilba Bisagina, ki se poda na iskanje epskih razsežnosti v Srednji svet. Miroljubnega hobita, ki ne mara pustolovščin, obiščejo Gandalf in škratje ter ga povabijo s seboj, da bi jim pomagal vzeti nazaj zaklad, ki jim ga je ukradel strašni zmaj Smaug. Pot jih vodi čez nevarna ozemlja, polnih goblinov in orkov, smrtonosnih vargov in čarovnikov. Najprej morajo ubežati goblinskim predorom, pri katerih Bilbo sreča bitje, ki bo za vedno spremenilo njegovo življenje – Goluma.

Hobit: Nepričakovano potovanjeFOTO: VOYO
Ameriški film Hobit: Smaugova pušča (The Hobbit: The Desolation of Smaug), 2013, 25.4. na VOYO

Igrajo: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Ken Stott, Graham McTavish
Režija: Peter Jackson

Spremljali bomo drugi del trilogije filmov, narejenih po izjemno priljubljeni knjigi J.R.R. Tolkiena. Nadaljujejo se pustolovščine Bilba Bagginsa skupaj s čarovnikom Gandalfom in trinajstimi škrati. Podajo se na edinstveno potovanje, da bi znova osvojili izgubljeno kraljestvo škratov Erebor.

Hobit: Smaugova puščaFOTO: VOYO
Ameriški film Hobit: Bitka petih vojska (Hobbit: The Battle of the Five Armies), 2014, 26.4. na VOYO

Igrajo: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Ken Stott, Graham McTavish
Režija: Peter Jackson

Hobit: Bitka petih vojska je napeti in veličastni zaključek pustolovščin Bilba Bisagina, Thorina Hrastoščita in druščine škratov, ki so si od zmaja Smauga priborili nazaj svojo domovino. Žal so pri tem nehote osvobodili smrtonosno silo. Razbesneli Smaug sedaj kaže svojo moč. Svoj ognjeni bes znese nad nemočnimi možmi, ženskami in otroki Jezernega mesta.

Hobit: Bitka petih vojskaFOTO: VOYO
Ameriški film Ugrabljena hči (Abduction Runs in the Family), 2021, 28.4. na VOYO

Igrajo: Jessica Morris, Jason-Shane Scott, James Hyde, Sarah Navratil, Charlotte Hare
Režija: Jeff Hare

V napetem trilerju Ugrabljena hči mora mati sprejeti nemogočo odločitev, potem ko izgine njena hčerka. Alyssa je bila kot otrok ugrabljena, a se je uspela varno vrniti domov. Ko njeno hčerko Emmo ugrabijo v parku, je prepričana, da je krivec njen nekdanji ugrabitelj Miles. Ali lahko zaupa Milesu, da ji pomaga pri iskanju?

Ugrabljena hčiFOTO: VOYO
VOYO filmi in serije filmski maraton prvomajski prazniki zabava na domu oddaje
