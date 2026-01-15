Nove serije in filmi za vse okuse

SERIJE

Belgijska kriminalna serija Skrivnosti (Arcanes), 2024, 18.1.

Igrajo: Jasmina Douieb, Lara Hubinont, Michelangelo Marchese, Marc Weiss, François Prodhomme, Baptiste Sornin, Vadiel Gonzalez Serija razkriva temne skrivnosti industrijskega mesta Gravines, ki ga je v 90. letih zaznamovalo zaprtje tovarne in izginotje najstnice Stelle. Clémence Rosier, nekdanja direktorica in dedinja tovarne, v tem vidi sence iz preteklosti – nepojasnjeno smrt svojega sina. V iskanju resnice se mora povezati z Antoniom, delavcem in glavnim osumljencem, ter razvozlati skrivnostno knjigo, ki razkriva temne skrivnosti mesta.

icon-expand Skrivnosti FOTO: VOYO

Hrvaški resničnostni šov Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), 2025, 26.1. V 5. sezoni resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške se selimo na sanjsko sončno Kreto – med turkizno morje in dih jemajoče sončne zahode, kjer se bodo spletale nove ljubezenske zgodbe in kjer nas čakata kar dva sanjska moška. Vročo dvojno dozo romantike bosta pričarala sanjska moška Karlo, 26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške, ter Petar, 29-letni model iz Srbije. Različna po značaju, a enotna v želji: najti pravo ljubezen.

icon-expand Petar in Karlo - Sanjski moški Hrvaške FOTO: POP TV

Francoska serija Sledi v begu (The Best of Us), 2022, 22.1. Igrajo: Mariama Gueye, Nicolas Gob, Elisa Erka, Marilyn Lima, Théo Costa-Marini Napeta kriminalna serija razkriva temne družinske skrivnosti in nevarne laži! Zgodba se vrti okoli lokalnega športnega asa Abela Guérina, biatlonca, ki ga vsi občudujejo, toda nekega dne ga najdejo mrtvega, ustreljenega v glavo. Celotno mesto je šokirano, preiskavo pa prevzame mlada policistka Awa Sissako. Toda med preiskavo se popolna podoba športnika začne razpadati ...

FILMI

Slovenski mladinski film Čao Bela, 2024, 16.1 Igrajo: Alisa Milićević, Ana Urbanc, France Mandič, Krešimir Mikić, Gaja Mazvita Strauss Tihaolang, Maruša Oblak, Neža Buh, Nina Rakovec

Režija: Jani Sever Slovenski mladinski film Čao Bela se osredotoča na glavno junakinjo Belo, ki igra klavir, piše pesmi in trenira taekwondo. Živi z očetom, saj je njena mati odšla v Ameriko v upanju na igralsko kariero. Nekega dne Bela izve, da se mama želi vrniti v njeno življenje. V iskanju smisla Bela ustanovi bend, ki predstavlja svobodo in izpoved njenega pogleda na svet.

icon-expand Čao Bela FOTO: VOYO

Ameriški film Razkrito (Exposed), 2016, 16.1.

Igrajo: Ana de Armas, Keanu Reeves, Christopher McDonald, Sandy Tejada, Gabe Vargas

Režija: Gee Malik Linton Detektiv Galban najde svojega partnerja in dobrega prijatelja, detektiva Cullena, umorjenega na postaji podzemne železnice. Na lovu za morilcem začne Galban ugotavljati, da je Cullen najbrž bil vpleten v prekupčevanje z drogami in policijsko korupcijo. Ko Galban raziskuje, vse ljudi, ki so poznali Cullena, po vrsti ubijajo. Galban se bliža resnici, Cullenova žena in njegov šef pa ga prosita, naj se umakne. Njegova odkritja bi lahko namreč dokazala korupcijo na policiji. Edina, ki še lahko pomaga, je mlada punca po imenu Isabel.

icon-expand Razkrito FOTO: VOYO

Britanski film Zaveza (The Covenant), 2023, 18.1.

Igrajo: Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Sean Sagar, Jason Wong, Rhys Yates, Jonny Lee Miller

Režija: Guy Ritchie Napet akcijski triler Zaveza razkriva zgodbo o neomajni zvestobi in pogumu. Spremljamo ameriškega narednika Johna Kinleyja in afganistanskega tolmača Ahmeda, ki v smrtonosni zasedi reši Kinleyjevo življenje. Ko se Kinley vrne domov in izve, da Ahmedu niso omogočili varnega prehoda v ZDA, se odloči poravnati dolg. Vrne se v vojno območje, da reši prijatelja, preden ga ujamejo talibani.

icon-expand Zaveza FOTO: VOYO

Ameriški film Kri, znoj in laži (Blood, Sweat and Lies), 2018, 20.1. Igrajo: Hannah Barefoot, Adam Huber, Matt Cedeño, Briana Lane, Drew Roy

Režija: Lane Shefter Bishop Mlado dekle niti ne sluti, da se bo znašlo v smrtni nevarnosti, potem ko se spoprijatelji z osebnim trenerjem. Melissa je po razhodu s fantom povsem na tleh. Da bi si povrnila samozavest, se odloči, da se bo vpisala v fitnes, in začne trenirati z osebnim trenerjem Treyem, ki se mu med njunimi seansami zaupa. Kmalu se vrne v svet zmenkov, vendar se po številnih prvih zmenkih sprašuje, zakaj se ji nobeden od moških več ne oglasi. Melissa kmalu naleti na šokantno odkritje, zato namerava pretrgati vse vezi s Treyem, vendar je ta noče izpustiti iz svojih krempljev.

icon-expand Kri, znoj in laži FOTO: VOYO

Ameriški film Pogreb (The Burial), 2023, 23. 1

Igrajo: Jamie Foxx, Tommy Lee Jones, Jurnee Smollett, Alan Ruck, Pamela Reed

Režija: Maggie Betts Drama Pogreb, navdihnjena po resničnih dogodkih, spremlja boj malega človeka proti brezčutnemu korporativnemu velikanu. Ko predani odvetnik stopi na stran lastnika družinskega pogrebnega podjetja, se začne neusmiljen pravni spopad, ki razkrije prepleteno mrežo predsodkov, moči in krivic. Bo zmagala pravica ali bo pohlep pokopal vse?

Slovenski film Nemir, 2018, 25.1.

Igrajo: Janko Mandić, Lucija Tratnik, Henrik Olssonž

Režija: Andraž Kadunc Film Nemir raziskuje svobodo in posledice njenega iskanja. David, mladenič v zgodnjih dvajsetih, odide od doma v begu pred mundanostjo in v iskanju nečesa večjega. Pred seboj ima cilj obpluti svet na ukradeni jadrnici. Skozi oči maloštevilne posadke, se gledalec poda na klavstrofobično popotovanje po prostranem morju.

icon-expand Nemir FOTO: VOYO

Ameriški film V senci lepih (Duff), 2015, 29.1

Igrajo: Mae Whitman, Bella Thorne, Robbie Amell, Bianca A. Santos

Režija: Ari Sandel Bianci, običajni dijakinji zadnjega letnika srednje šole, se nenadoma sesuje svet. Izve namreč, da jo njeni vrstniki označujejo z nazivom dežurna bajsa. Bianca poskuša s pomočjo očarljivega šolskega športnika in soseda Wesleya poiskati svoj novi jaz. Svoje zadnje srednješolsko leto mora rešiti pred popolno katastrofo, zato se mora najprej upreti nesramni Madison, ki se kot najbolj zlobno dekle na šoli grdo obnaša do vsakega.

icon-expand V senci lepih FOTO: VOYO