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Shrek
Oddaje

Končno! Na VOYO prihajajo vsi deli Shreka

M.S.
21. 07. 2026 16.34
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Bi radi sproščene poletne večere preživeli pred zaslonom? Julij na VOYO prinaša pestro izbiro novosti. Med njimi sta napeta serija IQ 160 ter vsi deli legendarne animirane franšize Shrek. V nadaljevanju preverite vse novosti.

Hrvaška dokumentarna serija Dosje Jarak (2025).

Že na voljo na VOYO.

V 3. sezoni dokumentarne serije Andrija in njegova ekipa iščejo odgovore na vprašanja, ki še vedno burijo javnost, ter odpirajo nove, kontroverzne teme. V ospredju je pretresljiva zgodba zloglasnega morilca Zemunskega klana. Sledita skrivnostni rop stoletja ter primer Sarajevskega kartela in Zijada Turkovića, človeka, ki je sejal strah po regiji. Resnične zgodbe, ekskluzivna pričevanja in nova vprašanja o zločinih, ki še vedno odmevajo.

Dosje Jarak
Dosje JarakFOTO: VOYO
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Slovenska resničnostna serija Gostilna išče šefa (2015).

Že na voljo na VOYO.

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.

Gostilna išče šefa
Gostilna išče šefaFOTO: VOYO
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Avstralska resničnostna serija Poroka na prvi pogled: Po večerji (Married at First Sight Australia: After the Dinner, 2026), 22. 7. na VOYO

Oddaja razkriva, kaj se je v resnici dogajalo za kamerami resničnostne serije Poroka na prvi pogled. Voditelji skupaj z gosti podrobno analizirajo napete odnose, nepričakovane preobrate in razpoke med pari. Pogovor odpira nova vprašanja o iskrenosti, zaupanju in skritih motivih ter razkriva plati dogodkov, ki jih med eksperimentom nismo videli.

Na VOYO prihaja nova oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji.
Na VOYO prihaja nova oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji.FOTO: VOYO
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Hrvaška nanizanka IQ 160 (2026), 24. 7. na VOYO
Igrajo: Dajana Čuljak, Luka Peroš

Čistilka Marina Kapov dela na eni od zagrebških policijskih postaj in je samohranilka treh otrok. Nihče ne ve, da ima Marina izjemno visok inteligenčni kvocient, kar 160. Ko po naključju razreši zapleten zločin, ki ga izkušeni preiskovalci niso uspeli razvozlati, Marina postane policijska svetovalka in partnerica inšpektorja Tomislava Ramljaka, ki se strogo drži pravil. Sta nenavadna ekipa, saj so razlike med njima njuna največja prednost.

Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?
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Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?

Ameriška animirana komedija Shrek (2001), 20. 7. na VOYO
Glasovi: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow
Režija: Andrew Adamson, Vicky Jenson

Shrek je zlovoljno, na pogled nič kaj prijetno bitje, ki živi v močvirju in ne mara ljudi. Najraje je sam, vendar je tega konec, ko k njemu vdrejo pravljični liki, ki jih je iz njihovega kraljestva spodil zlobni lord Farquaad. Shrek se odloči, da bo rešil njihov dom, s tem pa tudi svojega. S Farquaadom skleneta kupčijo. Shrek bo rešil lepo princeso Fiono iz gradu, ki ga varuje strašen zmaj, Farquaad pa bo poskrbel za njegove nepovabljene goste. Med nevarno nalogo Shreka spremlja jezičen osel. Shrek in Fiona se sredi razburljive pustolovščine zaljubita. Shrek je zaradi novih čustev zmeden. Še bolj pa je osupel, ko pride na dan Fionina temačna skrivnost.

Shrek
ShrekFOTO: VOYO
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Ameriška animirana komedija Shrek 2 (2004), 21. 7. na VOYO
Glasovi: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas
Režija: Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon

Shrek in Fiona se vrneta z medenih tednov. Njuno idilično življenje zmoti vabilo Fioninih staršev, ki v čast hčerine poroke pripravljata ples. Ko po napornem potovanju pridejo na cilj, naletijo na vse prej kot topel sprejem. Kralj in kraljica ne moreta verjeti svojim očem, ko zagledata svojega zeta in hčerko. Shrek in Fiona ne vesta, da sta s svojo poroko pokvarila kraljeve načrte. Kralj je sklenil pakt z dobro vilo, da se bo Fiona poročila z njenim sinom, lepim princem. Zato kralj pod pritiski dobre vile najame poklicnega morilca Obutega mačka.

Shrek
ShrekFOTO: VOYO
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Sinhronizirani animirani film Shrek tretji (2007), 22. 7. na VOYO
Sinhronizirani glasovi: Dario Varga, Tanja Potočnik, Sebastian Cavazza, Jose, Miha Alujevič
Režija: Chris Miller, Raman Hui

Mladoporočenca Shrek in Fiona imata končno priložnost, da izkusita zakonsko srečo. Toda kaj, ko ta ne traja dolgo. Na veliko presenečenje vseh v kraljestvu nepričakovano umre kralj Harold, prestol pa naj bi podedovala prav Fiona in Shrek. Toda glede na to, da Fiona pričakuje otroka in je Shreku malo mar za dvorno življenje, se novopečeni zakonski mož odloči, da bo poiskal Fioninega uporniškega bratranca Artieja, ki naj bi prevzel prestol. Toda medtem ko se Shrek z osličkom in obutim mačkom odpravi po Artieja, se v kraljestvu ponovno prikaže sanjski princ z zlobnim kapitanom Kljuko, ki bi se rad na silo polastil prestola. Toda princ ni računal na Fiono in njene prijateljice Sneguljčico, Trnuljčico in Motovilko, ki so odločene, da bodo zaščitile kraljestvo.

Shrek tretji
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Sinhronizirani animirani film Shrek za vedno (2010), 23. 7. na VOYO
Sinhronizirani glasovi: Dario Varga, Tanja Potočnik, Sebastian Cavazza, Jose
Režija: Mike Mitchell

Shrek živi mirno družinsko življenje, vendar je ves nesrečen. Pogreša stare čase, ko je strašil vaščane in je veljal za bitje, ki se ga vsi bojijo. Celo tako je obupan, da nespametno privoli v dogovor s prebrisanim Špicparkeljcem, ki je v resnici prava žlehtnoba. Shrek se nenadoma znajde v drugi resničnosti, kjer kraljestvu Za devetimi gorami vlada Špicparkeljc, grdobce lovijo in zapirajo, s Fiono pa se sploh ne poznata. Kako bo zdaj Shrek popravil, kar je pokvaril? Kako bo rešil svet in spet osvojil svojo edino pravo ljubezen?

Shrek za vedno
Shrek za vednoFOTO: VOYO
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