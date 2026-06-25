Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu

Ameriška serija Nerealno (UnReal), 2016 – 4. 6. na VOYO
Igrajo: Shiri Appleby, Jeffrey Bowyer-Chapman, Constance Zimmer, Craig Bierko, B.J. Britt
V 2. sezoni serije Nerealno Rachel dobi priložnost življenja, ko postane producentka šova Everlasting in želi spremeniti televizijsko zgodovino. A zakulisje kmalu eksplodira v vojno manipulacij, izdaje in boja za oblast. Quinn se spopade s Chetom za nadzor nad oddajo, medtem ko Rachel vse globlje tone v nevarne igre, ki ogrozijo njeno kariero, odnose in razum.
Ameriška humoristična serija Živalska patrulja (Animal Control), 2023 – 27. 6. na VOYO
Igrajo: Joel McHale, Vella Lovell, Michael Rowland, Ravi V. Patel, Grace Palmer
V humoristični seriji Živalska patrulja spremljamo nenavadno ekipo nadzornikov za živali, ki ugotavlja, da so živali pogosto precej manj zapletene od ljudi. Skupino vodi Frank, ciničen nekdanji policist z ostrim jezikom in skoraj nadnaravnim čutom za živali. Med pobeglimi ljubljenčki, kaotičnimi sosedi in nenavadnimi primeri ni nikoli dolgčas.
Slovenski film 91, 2021 – 24. 6. na VOYO
Igrajo: Jan Kok, Luka Štigl, Aleksandar Repić, Mitja Okorn
Režija: Luka Štigl
Sredi 10-dnevne vojne za Slovenijo se Ratko in Tugo med stražo odločita prirediti majhno zabavo za Ratkov 30. rojstni dan, ob tem pa sanjarita o prihodnosti novonastale države. Film '91 nas nenehno opominja na banalnost razdvajanja in iskanja sovražnika v sosedu. To je zgodba o bratstvu, koncu nekega obdobja in začetku novega, ko je še vse mogoče.
Ameriški film Klub morilcev (Assassin Club), 2023, 26. 6. na VOYO
Igrajo: Henry Golding, Sam Neill, Noomi Rapace, Daniela Melchior, Jimmy Jean-Louis
Režija: Camille Delamarre
Morilcu Morganu Gainesu ponudijo pogodbo, da ubije sedem ljudi. Toda Gaines hitro ugotovi, da so njegove tarče prav tako morilci s pogodbo, da ubijejo njega. Edini izhod iz situacije je pustiti sledi trupel in najti "genija", ki jim je nastavil past. Morgan se odpravi na lov na ljudi, enega za drugim. Medtem se atentatorji spravijo na Morganovo ljubezen Sophie. V filmu nastopa tudi slovenski igralec in voditelj Borut Veselko, ki igra vlogo ukrajinskega mafijca.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV