Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Akcijski film Klub morilcev
Oddaje

Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu

M.S.
25. 06. 2026 04.00
0

Konec junija je tik pred vrati, a to še ne pomeni konca odlične zabave. Na VOYO vas čakajo filmske novosti in napete serije, ki bodo poskrbele, da bodo vaši večeri še bolj razburljivi.

Ameriška serija Nerealno (UnReal), 2016 – 4. 6. na VOYO
Igrajo: Shiri Appleby, Jeffrey Bowyer-Chapman, Constance Zimmer, Craig Bierko, B.J. Britt

V 2. sezoni serije Nerealno Rachel dobi priložnost življenja, ko postane producentka šova Everlasting in želi spremeniti televizijsko zgodovino. A zakulisje kmalu eksplodira v vojno manipulacij, izdaje in boja za oblast. Quinn se spopade s Chetom za nadzor nad oddajo, medtem ko Rachel vse globlje tone v nevarne igre, ki ogrozijo njeno kariero, odnose in razum.

Nerealno
NerealnoFOTO: VOYO
Slavnega zdravnika čaka težka preizkušnja
Preberi še
Slavnega zdravnika čaka težka preizkušnja

Zdaj pa je čas, da skočiš na VOYO, si vzameš trenutek zase in se prepustiš zgodbam, ki navdihujejo, premikajo meje in slavijo pogum biti to, kar si.

Ameriška humoristična serija Živalska patrulja (Animal Control), 2023 – 27. 6. na VOYO
Igrajo: Joel McHale, Vella Lovell, Michael Rowland, Ravi V. Patel, Grace Palmer

V humoristični seriji Živalska patrulja spremljamo nenavadno ekipo nadzornikov za živali, ki ugotavlja, da so živali pogosto precej manj zapletene od ljudi. Skupino vodi Frank, ciničen nekdanji policist z ostrim jezikom in skoraj nadnaravnim čutom za živali. Med pobeglimi ljubljenčki, kaotičnimi sosedi in nenavadnimi primeri ni nikoli dolgčas.

Živalska patrulija
Živalska patrulijaFOTO: VOYO
V osrčju planin: Kaj nas čaka ta teden?
Preberi še
V osrčju planin: Kaj nas čaka ta teden?

Slovenski film 91, 2021 – 24. 6. na VOYO
Igrajo: Jan Kok, Luka Štigl, Aleksandar Repić, Mitja Okorn
Režija: Luka Štigl

Sredi 10-dnevne vojne za Slovenijo se Ratko in Tugo med stražo odločita prirediti majhno zabavo za Ratkov 30. rojstni dan, ob tem pa sanjarita o prihodnosti novonastale države. Film '91 nas nenehno opominja na banalnost razdvajanja in iskanja sovražnika v sosedu. To je zgodba o bratstvu, koncu nekega obdobja in začetku novega, ko je še vse mogoče.

Priljubljena serija se poslavlja, na program prihaja nova
Preberi še
Priljubljena serija se poslavlja, na program prihaja nova

Ameriški film Klub morilcev (Assassin Club), 2023, 26. 6. na VOYO

Igrajo: Henry Golding, Sam Neill, Noomi Rapace, Daniela Melchior, Jimmy Jean-Louis
Režija: Camille Delamarre

Morilcu Morganu Gainesu ponudijo pogodbo, da ubije sedem ljudi. Toda Gaines hitro ugotovi, da so njegove tarče prav tako morilci s pogodbo, da ubijejo njega. Edini izhod iz situacije je pustiti sledi trupel in najti "genija", ki jim je nastavil past. Morgan se odpravi na lov na ljudi, enega za drugim. Medtem se atentatorji spravijo na Morganovo ljubezen Sophie. V filmu nastopa tudi slovenski igralec in voditelj Borut Veselko, ki igra vlogo ukrajinskega mafijca.

Klub morilcev
Klub morilcevFOTO: VOYO
OnlyFans: Bogastvo ali past?
Preberi še
OnlyFans: Bogastvo ali past?
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
VOYO serije filmi vikend sprostitev zabava oddaje ideje
Moskisvet.com Namesto kriminalcev zdaj lovi pobegle ljubljenčke
Moskisvet.com Podnevi sestavlja in popravlja dirkalnike, ponoči pa ...
Zadovoljna.si Nove serije in filmi na VOYO, ki jih to jesen ne smete izpustiti
Zadovoljna.si Slovenski kulturni praznik v družbi domačih filmskih uspešnic
Moskisvet.com Pripravite kokice: Srhljivi filmi, ki si jih lahko ogledate za noč čarovnic
Zadovoljna.si Pripravite se na filmsko poslastico, ki je ne smete zamuditi!
Moskisvet.com Odloči se za drzno roparsko akcijo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819