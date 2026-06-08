Turška nadaljevanka, ki bo osvojila vaše srce

Ameriška serija Nerealno (Unreal), 2015, 8. 6. na VOYO.
Igrajo: Shiri Appleby, Jeffrey Bowyer-Chapman, Constance Zimmer, Craig Bierko, Brennan Elliott
Nerealno prinaša vpogled v zakulisje zmenkarskega resničnostnega šova. V ospredju serije je Rachel Goldberg, producentka, katere edina naloga je manipulirati z razmerji med tekmovalci, da bi za šov nastali kar najbolj nezaslišani posnetki, ki jih od nje zahteva neskrupulozna izvršna producentka Quinn King. Resnična drama pa se začne, še preden se prižgejo kamere, in traja še dolgo po tem, ko ugasnejo ...
Avstralska resničnostna serija Sanjski moški Avstralija (Bachelor Australia), 2023, 9. 6. na VOYO
Resničnostna serija Sanjski moški Avstralija to sezono prinaša nepričakovan preobrat. Tokrat se za ljubezen ne bo potegoval le en kandidat, temveč kar trije postavni mladeniči – Jed, Thomas in Felix. Vsak izmed njih ima drugačno zgodbo, osebnost in pogled na ljubezen, zato bo zagotovo še bolj dinamično, čustveno in polno presenečenj. Ali bodo šarmantni Felix, neukrotljivi bobnar Jed in italijanski žrebec Thomas našli ljubezen?
Britanski resničnostni šov Dopust na glavo (Rich Holiday Poor Holiday), 2024, 10. 6. na VOYO
V 4. sezoni serije družine in prijatelji zamenjajo razkošne sanjske počitnice za skromne dopuste ter odkrijejo, kako drugače ljudje preživljajo prosti čas. Od luksuznih vil, eksotičnih destinacij in dragih hotelov do kampiranja, avtodomov in tesnih prikolic se vrstijo kulturni šoki, prepiri in ganljiva spoznanja. Ali denar res lahko kupi popoln dopust?
Turška nadaljevanka Moje sonce (Ada Masali), 2021, 14. 6. na VOYO
Igrajo: Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Nihan Buyukagac, Ipek Tenolcay
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV