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Ponovni utrip (Bahar)
Oddaje

Po letih se je vrnila v službo, njen novi šef pa je postal kar mož

M.S.
07. 09. 2026 15.17
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Se sprašujete, kaj si ogledati ta teden? VOYO tudi tokrat prinaša pester izbor vsebin – od dramatičnih preobratov v bolnišničnih hodnikih in adrenalinske pustolovščine po ulicah Pariza do dokumentarne zgodbe, ki razkriva presenetljivo resnico.

Turška nadaljevanka Ponovni utrip (Bahar), 2024 - 6.9. na VOYO

Igrajo: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice Aslan

Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?

Ponovni utrip (Bahar)
Ponovni utrip (Bahar)FOTO: VOYO
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Ameriška akcijska komedija Ful gas (Rush Hour), 1998 - 9.9. na VOYO

Igrajo: Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Elizabeth Pena
Režija: Brett Ratner

Hongkonški policijski inšpektor Lee v Ameriki pomaga pri preiskavi ugrabitve hčerke kitajskega konzula, za katero ugrabitelj zahteva visoko odkupnino. Agentje FBI so nejevoljni, da se Lee vmešava v njihovo preiskavo. Zato se obrnejo na gobčnega policista Jamesa Carterja, ki naj bi pazil na Leeja. Lee in Carter se ne razumeta najbolje, a kljub temu kar sama začneta raziskovati primer. Toda še preden premagata kulturne razlike in pomirita strasti, se na ulicah Los Angelesa zgodi pravo razdejanje.

Ful gas
Ful gasFOTO: VOYO
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Ameriška akcijska komedija Ful gas 2 (Rush Hour 2), 2001 - 10.9. na VOYO

Igrajo: Jackie Chan, Chris Tucker, Roselyn Sanchez, John Lone
Režija: Brett Ratner

Zgodba, polna adrenalinske akcije in humorja, se začne, ko Lee in Carter prispeta v Hongkong na počitnice. Še posebej Carter se, oborožen s kitajsko-angleškim slovarjem, veseli zasluženega oddiha in eksotičnih užitkov, ki se mu ponujajo. A komaj prispeta v mesto, že se spopadeta z največjim primerom doslej. Na ameriškem veleposlaništvu je bomba ubila dva carinika, ki sta raziskovala tihotapljenje ponarejenega denarja. Policija sumi, da je za vsem tem Ricky Tan, vodja najbolj nevarne kitajske tolpe.

Ful gas 2
Ful gas 2FOTO: VOYO
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Ameriška akcijska komedija Ful gas 3 (Rush Hour 3), 2007 - 11.9. na VOYO

Igrajo: Chris Tucker, Jackie Chan, Max von Sydow, Hiroyuki Sanada
Režija: Brett Ratner

Tokrat bodo najhitrejše pesti vzhoda in najzgovornejši jezik zahoda, detektiva Lee in Carter, na glavo obrnile najbolj romantično mesto na svetu – Pariz. V njem se namreč skriva smrtonosna skrivnost o največji kriminalni organizaciji na svetu. Razkriti jo je nameraval že veleposlanik Han v Los Angelesu, ampak ga je prej utišala morilčeva krogla. Tako se Carter in Lee odpravita v mesto luči, da bi preprečila zaroto in obenem rešila življenje hčerki umrlega veleposlanika.

Ful gas 3
Ful gas 3FOTO: VOYO
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Ameriški dokumentarni film Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo? (TMZ Investigates: Reiner Murders: What Really Happened), 2026 - 13.9. na VOYO

Dokumentarec razkriva pretresljiv primer umorov Roba in Michelle Reiner, za katera je obtožen njun sin Nick. Čeprav se primer zdi jasen, nova razkritja in ključni dokazi odpirajo povsem drugačna vprašanja. Kaj se je v resnici dogajalo za zaprtimi vrati in ali je zgodba drugačna, kot se zdi?

Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?FOTO: VOYO
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