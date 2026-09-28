Nasmeh, ki vas bo preganjal še dolgo

3. 10. na VOYO

Ameriška dokumentarna serija O. J.: Ameriški zločin (O.J.: Made in America), 2016. Režija: Ezra Edelman Dokumentarec O. J.: Ameriški zločin se vrača k enemu najbolj odmevnih primerov v ameriški zgodovini. Skozi več kot 70 intervjujev z ljudmi iz Simpsonovega življenja, borci za državljanske pravice in poznavalci primera razkriva preplet slave, rasnih napetosti, medijev, nasilja in sodstva ter pokaže, zakaj zgodba O. J. Simpsona še desetletja pozneje deli Ameriko.

icon-expand O.J.: Ameriški zločin. FOTO: Walt Disney Company

Preberi še Je tudi vam 22-letni Stefan takoj padel v oči?

Zdaj si na vrsti ti – začni oktober z novimi filmi in serijami na VOYO!

Ameriški film Dvojna igra (The Departed), 2006. Igrajo: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg

Režija: Martin Scorsese Leta nazaj je irski mafijec Frank Costello v policijsko akademijo v Massachusettsu poslal skupino vdanih mladeničev z namenom, da mu bodo služili kot ovaduhi. Eden izmed njih je tudi Colin Sullivan, ki se pridno vzpenja po policijski lestvici. Policija se medtem trudi, da bi Costella spravila za zapahe. Zato so pripravljeni žrtvovati mladega Billyja Costigana, ki se pod krinko pridruži Costellovi mafiji in si pridobi njegovo zaupanje. Toda ko se tako Colin kot Billy zavesta, da se v njunih vrstah nahaja ovaduh, postane situacija kritična.

icon-expand Dvojna igra. FOTO: Warner Bros.

Preberi še Stefan vstopil v vilo in takoj vrgel oko na dve otočanki

Ameriški film Nasmeh (Smile), 2022. Igrajo: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Kal Penn, Rob Morgan

Režija: Parker Finn V grozljivki Nasmeh psihiatrinja Rose Cotter doživi pretresljiv dogodek z eno od svojih pacientk, nato pa jo začnejo preganjati srhljivi prividi. Ko vse težje loči resničnost od nočne more, odkrije, da se za nenavadnimi dogodki skriva nekaj veliko bolj zloveščega. Da bi prekinila grozljivi krog, se mora soočiti tudi z lastno bolečo preteklostjo.

icon-expand Nasmeh. FOTO: Paramount Pictures