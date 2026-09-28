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Nasmeh.
Oddaje

Nasmeh, ki vas bo preganjal še dolgo

M.S.
28. 09. 2026 14.32
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Oktober na VOYO prinaša svež izbor filmskih in serijskih novosti, ki bodo poskrbele za pestre jesenske večere. Preverite, katere nove vsebine vas čakajo že v prvih dneh meseca.

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3. 10. na VOYO

Ameriška dokumentarna serija O. J.: Ameriški zločin (O.J.: Made in America), 2016.

Režija: Ezra Edelman

Dokumentarec O. J.: Ameriški zločin se vrača k enemu najbolj odmevnih primerov v ameriški zgodovini. Skozi več kot 70 intervjujev z ljudmi iz Simpsonovega življenja, borci za državljanske pravice in poznavalci primera razkriva preplet slave, rasnih napetosti, medijev, nasilja in sodstva ter pokaže, zakaj zgodba O. J. Simpsona še desetletja pozneje deli Ameriko.

O.J.: Ameriški zločin.
O.J.: Ameriški zločin.FOTO: Walt Disney Company
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Ameriški film Dvojna igra (The Departed), 2006.

Igrajo: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg
Režija: Martin Scorsese

Leta nazaj je irski mafijec Frank Costello v policijsko akademijo v Massachusettsu poslal skupino vdanih mladeničev z namenom, da mu bodo služili kot ovaduhi. Eden izmed njih je tudi Colin Sullivan, ki se pridno vzpenja po policijski lestvici. Policija se medtem trudi, da bi Costella spravila za zapahe. Zato so pripravljeni žrtvovati mladega Billyja Costigana, ki se pod krinko pridruži Costellovi mafiji in si pridobi njegovo zaupanje. Toda ko se tako Colin kot Billy zavesta, da se v njunih vrstah nahaja ovaduh, postane situacija kritična.

Dvojna igra.
Dvojna igra.FOTO: Warner Bros.
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Ameriški film Nasmeh (Smile), 2022.

Igrajo: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Kal Penn, Rob Morgan
Režija: Parker Finn

V grozljivki Nasmeh psihiatrinja Rose Cotter doživi pretresljiv dogodek z eno od svojih pacientk, nato pa jo začnejo preganjati srhljivi prividi. Ko vse težje loči resničnost od nočne more, odkrije, da se za nenavadnimi dogodki skriva nekaj veliko bolj zloveščega. Da bi prekinila grozljivi krog, se mora soočiti tudi z lastno bolečo preteklostjo.

Nasmeh.
Nasmeh.FOTO: Paramount Pictures
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