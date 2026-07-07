Osvežitev na VOYO: Nove vsebine za dolge poletne večere

Resničnostni šov Survivor: Hrvaška (Survivor Croatia), 2026, 6. 7. na VOYO Survivor: Hrvaška s 5. sezono prinaša najzahtevnejšo dominikansko preizkušnjo doslej. Tekmovalci se v dveh plemenih spopadajo z lakoto, vročino, neizprosnimi poligoni in psihološkimi pritiski. Napeti dvoboji, presenetljivi preobrati in barvite osebnosti ustvarijo sezono, v kateri taktika, vzdržljivost in pogum odločajo, kdo bo obstal do konca.

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Sinhronizirani animirani film Krudovi 2 (The Croods 2: A New Age), 2020, 7. 7. na VOYO Glasovi: Štefan Kušar, Ajda Smrekar, Aljaž Jovanović, Jan Novljan, Igor Štamulak, Ajda Toman, Saša Lešnjek Volasko, Alenka Tetičkovič, Maja Končar, Jernej Kuntner

Režija: Joel Crawford Film Krudovi 2 prazgodovinsko družino pripelje v nove kraje, kjer si bo njihov rod ustvaril nov dom. A tam že živi družina Boljširodovih, ki je s hišico na drevesu in namakalnimi hektarji svežih pridelkov na evolucijski lestvici kar nekaj korakov pred Krudovimi. Napetost med družinama doseže vrelišče, ko jih nova grožnja prisili, da sprejmejo medsebojne razlike, si pomagajo in skupaj skujejo svojo prihodnost.

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Sinhronizirani animirani film Obuti maček (Puss in Boots), 2011, 8. 7. na VOYO Sinhronizirani glasovi: Sebastian Cavazza, Alenka Tetičković, Igor Stamulak, Vlado Vlaškalič, Iva Babič

Režija: Chris Miller Še preden je Obuti maček spoznal Shreka, se je kot mlad muc v sirotišnici spoprijateljil z Glavamožem, s katerim sta sanjala, da bosta nekoč ukradla čarobne fižolčke in se podala na pravo pustolovščino. Toda Glavamož je svojega prijatelja nazadnje izdal, se polastil oblasti v domačem mestu in krivdo naprtil Obutemu mačku. Ko leta kasneje Obuti maček skuša zloglasnima razbojnikoma Jacku in Jill ukrasti čarobne fižolčke, ga pri tem prehiti lepa muca Mici Šapko, ki zdaj sodeluje z Glavamožem. Obutemu mačku ne preostane drugega, kot da se spet sooči s svojim starim prijateljem in se odpravi novi pustolovščini naproti.

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Ameriški film Hitri in drzni (The Fast and the Furious), 2001, 11. 7. na VOYO Igrajo: Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune

Režija: Rob Cohen Dominic Toretto je neustrašen adrenalinski navdušenec. Med njegove strasti spada tudi dirkanje po ulicah Los Angelesa. Podnevi sestavlja in popravlja dirkalnike, ki jim dodaten računalniško nadzorovan pogon omogoča neverjetno hitrost. Ponoči tekmuje z vsakim, ki si ga upa izzvati. Tudi Brian je pripravljen tekmovati z njim. Seveda nihče ne ve, da je Brian v resnici policist, ki pod krinko raziskuje serijo avtocestnih ropov. Čeprav je Dominic med glavnimi osumljenci, z Brianom postajata čedalje boljša prijatelja. Brian se ogreje tudi za Dominicovo lepo sestro.

icon-expand Hitri in drzni. FOTO: Profimedia

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Ameriški film Prehitri in predrzni (2 Fast 2 Furious), 2003 12. 7. na VOYO Igrajo: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser, Ludacris

Režija: John Singleton Podjetnik Carter Verone svoje podjetje uporablja za ponarejanje denarja in tihotapljenje mamil. Agenti FBI ga opazujejo že več kot leto dni, vendar mu ne morejo dokazati ničesar, razen nezakonitih cestnih dirk. Na robu obupa se obrnejo na bivšega policista Briana O'Connorja in bivšega zapornika Romana Pearca. Ponudijo jima dogovor, ki ga ne moreta zavrniti. Tako pod krinko cestnih dirkačev začneta delati za Verona. Poleg privlačnih avtomobilov in nevarne naloge ju zdaj čaka adrenalinska vožnja, polna preobratov in presenečenj.

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Ameriški akcijski film Hitri in drzni: Tokyo drift (The Fast and the Furious: Tokyo Drift), 2006, 13. 7. na VOYO Igrajo: Lucas Black, Bow Wow, Zachery Ty Bryan, Brian Tee, Nikki Griffin, Jason Tobin

Režija: Justin Lin Sean Boswell je težavni najstnik, ki trpi zaradi ločitve staršev in se udeležuje nezakonitih cestnih dirk. Ko se znajde v težavah, mu sodnik ponudi dve možnosti: zapor ali selitev k očetu v Tokio. Sean tako odpotuje na Japonsko, kjer se sooči s tujo kulturo in nerazumljivim jezikom. Čeprav se sprva težko privaja na nove okoliščine, mu življenje olajša prijateljstvo z ameriškim vrstnikom, prav tako ljubiteljem hitrosti Twinkiejem. Kmalu se Sean znajde v nemilosti japonske mafije in se obenem zaljubi še v napačno dekle.

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Ameriški akcijski film Hitri in drzni 4, 2009, 14. 7. na VOYO Igrajo: Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Ortiz, Laz Alonso

Režija: Justin Lin Pobegli bivši kaznjenec Dom Toretto se vrne v Los Angeles, da bi raziskal ozadje novega zločina. Njegova vrnitev prav nič ne razveseli agenta Briana O'Connerja, ki pa je nazadnje prisiljen z Domom združiti moči in se soočiti s skupnim sovražnikom. Njuno že tako trhlo partnerstvo, polno sumničenj in dvomov, se sredi mehiške puščave znajde na še večji preizkušnji.

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Ameriški film Hitri in drzni 5 (Fast Five), 2011, 15. 7. na VOYO Igrajo: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Gal Gadot

Režija: Justin Lin Nekdanji policist Brian in kralj avtomobilskih vragolij Dom znova združita moči v divji cestni akciji, ki ju popelje na ulice kaotičnega Ria de Janeira. Na begu pred zakonom se njuna skupina vročekrvnih voznikov znajde v smrtonosnem boju z neizprosnimi preprodajalci mamil in podkupljivimi poslovneži. Za navzkrižni ogenj poskrbi še izkušeni agent Luke, ki želi Doma na vsak način spraviti za rešetke, kar povzroči vrtoglave in smrtonosne pregone po brazilskih ulicah.

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Ameriški film Hitri in drzni 6 (Fast & Furious 6), 2013, 16. 7. na VOYO Igrajo: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Gal Gadot

Režija: Justin Lin Neustrašni Dom in njegova ekipa hitrih voznikov živijo v razkošju ukradenega denarja, toda zaradi kriminalne preteklosti se ne morejo vrniti v ZDA. Možnost novega začetka jim ponudi agent Luke, ki želi ujeti tolpo predrznih cestnih divjakov, odgovornih za rop vojaških transportov. V zameno za izbris kazenskih kartotek Dom pristane na sodelovanje in s prijatelji znova sede za volan hitrih dirkalnikov. Toda poleg vratolomnih cestnih obračunov, se mora Dom tokrat soočiti tudi z osebnimi duhovi iz preteklosti.

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Ameriški film Hitri in drzni 7 (Furious 7), 2015, 17. 7. na VOYO Igrajo: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Gal Gadot

Režija: James Wan Hitri dirkalniki, neustrašni vozniki in mična dekleta se vračajo v nadaljevanju zgodbe o drznem vozniku Dominicu in njegovih dirkaških prijateljih. Po smrti kriminalca Owena se Dominic s svojo ekipo lahko vrne v ZDA in zaživi običajno življenje, toda načrte jim prekriža Owenov maščevalni brat Ian. Ta najprej v Tokiu odstrani Dominicovega prijatelja Hana, pod rušo pa želi spraviti tudi druge člane hitre druščine. Dominic mora zato prijatelje prepričati, da se mu še enkrat pridružijo v norih avtomobilskih dirkah in vrtoglavih dirkaških podvigih, da bi prekrižali Ianove načrte.

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Ameriški film Hitri in drzni 8 (The Fate of the Furious), 2017 18. 7. na VOYO Igrajo: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron

Režija: F. Gary Gray Medtem ko Dom in Letty uživata na zasluženem poročnem potovanju na Kubi, tudi ostali zaživijo običajno življenje daleč stran od nevarnih preizkušenj in adrenalinskih podvigov, ki so v preteklosti spremljale njihov vsakdan. A Dom po srečanju s skrivnostno Cipher nima druge izbire, kot da se zaplete v nevaren svet kriminala in tako izda tiste, ki so mu najbližje. Družina se znajde pred največjo preizkušnjo do sedaj, ki jo mora za povrhu razrešiti še brez svojega vodje.

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