Sinhronizirani animirani filmi za vso družino na VOYO

Borba (Rumble), 2021
Glasovi: Nina Grilc, Štefan Kušar, Rok Kunaver, Marko Žerjal, Marjan Bunič, Jernej Kuntner
Režija: Hamish Grieve
Animirani film Borba v ospredje postavlja pošasti, ki tekmujejo za naslov prvaka v rokoborbi. V svetu, v katerem je rokoborba s pošastmi svetovni šport in so pošasti športne super zvezde, se Winnie, pogumna najstnica, odloči slediti očetovim stopinjam. Ko pod svoje okrilje vzame prijazno pošast, jo trenira, da bi postala naslednja velika zvezda.
Čudežni park (Wonder Park), 2019
Glasovi: Pia Škulj, Klemen Mramor, Žiga Bunič, Iztok Valič, Tjaša Železnik, Goran Hrvaćanin
Režija: Dylan Brown
Deklica June, polna domišljije in optimizma, odkrije zabaviščni park po imenu Čudežni park, ki je skrit globoko v gozdu. V tem parku je polno zabavnih vrtiljakov in vratolomnih prog, tam so celo smešne govoreče živali. Edina pomanjkljivost pa je, da je park v popolnem neredu. Kmalu June ugotovi, da je park le v njeni domišljiji in da je ona edina, ki ga lahko popravi. Skupaj z živalmi zaviha rokave in se loti popravil, da bi rešila magični park in vanj znova vnesla čudež.
Rango, 2011
Glasovi: Andrej Vozlič, Vesna Slapar, Tone Kuntner, Sebastian Cavazza
Režija: Gore Verbinski
Rango je kuščar, ki je vse svoje življenje živel v varnem zavetju terarija in si domišljal, da je igralec. Ko zaradi nesrečnega dogodka v avtu njegovo zastekljeno domovanje trešči na trdna tla, pa se Rango znajde sredi nevarne puščave, daleč stran od varnega zavetja. Ko mu uspe priti do mesteca Prah, kjer je Divji zahod še kako živ, hitro pritegne pozornost tamkajšnjih prebivalcev in po zaslugi svoje srčne in poštene narave kmalu nastopi položaj šerifa. Bo pošteni in nerodni kameleon med okrutnimi kavboji lahko vzpostavil red in mir in pomagal prebivalcem priti do izginule vode?
Spuži na suhem (The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water), 2015
Glasovi: Alex Volasko, Gaj Trček, Daniel Bavec, Primož Ranik, Nino Ošlak, Jakob Kapus, Sara Lednik
Režija: Paul Tibbitt, Mike Mitchell
Zabavni premetenec Spuži Kvadratnik mora tokrat združiti moči s smrtnim sovražnikom Planktonom, da bi rojstno Bikinsko Bistrico rešil pred uničenjem. Ko zlobni pirat ukrade skrivni recept za izdelavo priljubljenih rakarjevih kruhkov, se Spuži z zavezniki poda na suho, v svet resničnih ljudi. S pomočjo čarobne bukve bodo skušali ustaviti pohlepnega gusarja, zato prijatelje čakajo številne nepričakovane, boleče in spužvasto zabavne prigode.
