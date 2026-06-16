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Vojna za OnlyFans
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OnlyFans: Bogastvo ali past?

M.S.
16. 06. 2026 11.07
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Na VOYO prihaja pestra paleta novosti: od dokumentarnega vpogleda v fenomen OnlyFans do napetih fantazijskih dogodivščin in pretresljivih resničnih zgodb o preživetju žrtev serijskih morilcev.

Ameriški dokumentarni film Vojna za OnlyFans (War Over OnlyFans), 2025, 17. 6. na VOYO

Dokumentarni film razkriva temno in bleščečo plat platforme OnlyFans. Za nekatere je pot do bogastva in slave, za druge pa nevaren svet, ki uničuje življenja in odnose. Intimne izpovedi ustvarjalcev, med katerimi so Amber Rose, Angela Blac Chyna White in Dan Benson, razkrivajo resnico za milijonskimi zaslužki, slavo in škandali. Je OnlyFans pot do svobode in uspeha ali nevarna past sodobnega sveta?

Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFansFOTO: VOYO

Odkrij pretresljive dokumentarne filme, napete filmske uspešnice in serije, ki te bodo prikovale pred zaslon. Ko so vse dnevne obveznosti za tabo, je čas za sprostitev. Zdaj si na vrsti ti.

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Ameriški film Dungeons & Dragons: Čast med tatovi (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), 2023, 19. 6. na VOYO

Igrajo: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant
Režija: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

Fantazijska pustolovščina sledi očarljivemu tatu Edginu in druščini, ki želijo vrniti izgubljeni predmet, a se zapletejo z nevarnimi nasprotniki. Edgin Darvis se po ženini smrti posveti tatvinam. Pri tem mu pomagajo barbarka Holga, čarodej Simon Aumar in Forge. Toda ko ena izmed tatvin spodleti, sta Edgin in Holga poslana v zapor. Po dveh letih pobegneta in ugotovita, da vse ni več tako, kot je bilo nekoč ...

Dungeons & Dragons
Dungeons & DragonsFOTO: VOYO
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Ameriški dokumentarni film Zlo med nami: Zgodbe preživelih (Evil Among Us: Surviving a Serial Killer), 2025, 21. 6. na VOYO

Dokumentarni film prinaša pretresljive izpovedi ljudi, ki so preživeli napade serijskih morilcev. V srhljivih podrobnostih razkrivajo trenutke groze, boj za življenje in pobeg iz rok morilcev, ki so za seboj pustili sled smrti. Resnične zgodbe o strahu, pogumu in preživetju nedolžnih žrtev, ki so za las ubežale smrti.

Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelihFOTO: VOYO
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