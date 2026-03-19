Oskarjevi dobitniki in nominiranci na VOYO

M.S.
19. 03. 2026 04.00
0

Odkrijte izbor nagrajenih filmov, ki so zaznamovali sodobno kinematografijo. Na VOYO vas čakajo oskarjevi dobitniki in nominiranci. Vrhunske zgodbe, ki prepričajo tako kritike kot občinstvo. Prepustite se filmski izkušnji, ki ostane z vami.

Parazit

Film, ki je leta 2020 osvojil štiri oskarje, med njimi tudi za najboljši film

IGRALCI: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam
REŽIJA: Bong Joon Ho

Film je nepredvidljiva družinska tragikomedija o neizogibnem konfliktu med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo. Člani družine Ki-taek so tesno povezani, a vsi štirje so nezaposleni in njihova prihodnost ni ravno obetavna. Nekega dne pa sin Ki-woo na priporočilo prijatelja dobi dobro plačano delo zasebnega inštruktorja pri družini Park ... Dobitnik zlate palme v Cannesu in štirih oskarjev, vključno za najboljši film.

Interesno območje

Dobitnik dveh oskarjev leta 2024

IGRALCI: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Freya Kreutzkam
REŽIJA: Jonathan Glazer

Štirideseta leta. Komandant Rudolf Höss in njegova žena Hedwig skušata zgraditi sanjsko življenje za svojo družino v lepo opremljeni hiši z velikim vrtom ... tik ob koncentracijskem taborišču Auschwitz. A to družine prav nič ne moti. Občasni streli, kriki in prah, ki ga prinese iz dimnikov, so samo bežna motnja v ozadju, ob kateri nihče ne trene z očesom.

Pretekla življenja

Film nominiran za dva oskarja v letu 2024

IGRALCI: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro
REŽIJA: Celine Song

Otroška prijatelja Nora in Hae Sung sta se prisiljena ločiti, ko njena družina emigrira iz Južne Koreje. Dve desetletji pozneje zdaj odrasla pisateljica živi v New Yorku s svojim ameriškim možem Arthurjem, Hae Sung pa sklene, da jo bo za nekaj dni obiskal ...

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku.

Anatomija padca

Dobitnik oskarja za najboljši izvirni scenarij leta 2024

IGRALCI: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Samuel Theis, Antoine Reinartz
REŽIJA: Justine Triet

Uspešna nemška pisateljica Sandra, njen francoski mož Samuel in njun slabovidni enajstletni sin Daniel živijo odmaknjeno življenje v odročnem kraju v francoskih Alpah. Nekega dne pa Samuela najdejo mrtvega v snegu pod njihovo hišo ... Je skočil? Padel? Ali pa ga je ubila žena?

Vse povsod naenkrat

Film, ki je prejel kar 7 oskarjev

IGRALCI: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong
REŽIJA: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Vse povsod naenkrat, veliki zmagovalec Oskarjev 2023 s kar sedmimi zlatimi kipci, je odštekana filmska pustolovščina z odlično igralsko zasedbo. Evelyn Wang je zaskrbljena lastnica propadajoče pralnice. Zdravje njenega očeta je v slabem stanju, mož Waymond ji vroči ločitvene dokumente, hčerka Joy je zelo razočarana z življenjem. Potem pa jo srečanje z neusmiljeno delavko davčne uprave nepričakovano katapultira v drugo dimenzijo...

Substanca

Vrhunski nastop Demi Moore

IGRALCI: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Gore Abrams, Oscar Lesage
REŽIJA:Coralie Fargeat

Substanca je zgodba o obupanem lovu na večno mladost ter velika vrnitev Demi Moore na filmsko prizorišče. Elizabeth Sparkle, zvezdnica aerobičnega šova, je na svoj 50. rojstni dan odpuščena, čemur sledi nepričakovana ponudba. Skrivnostni laboratorij ji ponudi substanco, ki z razmnoževanjem celic poskrbi, da Elizabeth postane "mlajša in boljša" različica sebe.

Ženske govorijo

Prejemnik oskarja za najboljši prirejen scenarij leta 2023

IGRALCI: Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Frances McDormand, Judith Ivey
REŽIJA: Sarah Polley

Ženske govorijo je pretresljiva drama, posneta po romanu Miriam Toews, ki temelji na šokantnih resničnih dogodkih iz konzervativne bolivijske kolonije.

Top Gun: Maverick

IGRALCI: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Jon Hamm
REŽIJA: Joseph Kosinski

Top Gun: Maverick je nadaljevanje legendarne akcijske uspešnice iz leta 1986. Po tridesetih letih drzni mornariški pilot Maverick še vedno dosega rezultate vrhunskega letalca, zato ga pokličejo nazaj, da bi postal inštruktor za elitne letalce. Vendar se mora soočiti z duhovi svoje preteklosti, ko elitne diplomante letalske akademije Top Gun povede na misijo, ki bo od izbranega moštva zahtevala največjo žrtev.

Trikotnik žalosti

Dobitnik Zlate palme na Filmskem festivalu v Cannesu 2022

IGRALCI: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Vicki Berlin, Zlatko Burić
REŽIJA: Ruben Östlund

V komični drami Trikotnik žalosti, ki je osvojila zlato palmo, spremljamo zgodbo o plovbi luksuzne križarke, ki se spremeni v nočno moro.

Hiša Gucci

IGRALCI: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek
REŽIJA: Ridley Scott

Ljubezen, glamur, dekadenca, izdajstvo, maščevanje in nazadnje ... umor! Kriminalno dramo Hiša Gucci je navdihnila resnična zgodba družinskega imperija italijanske modne hiše Gucci, ki je bila polna škandalov.

Robotove sanje

Nominiranec za oskarja za najboljši celovečerni animirani film leta 2024

REŽIJA: Pablo Berger

Robotove sanje je animirani film, ki brez besed naslika barvito in toplo pripoved o pomenu prijateljstva in o izgubi. New York, iz zvočnikov donijo udarni ritmi osemdesetih. Pes preživlja večere enolično in osamljeno. Ko zagleda reklamo za robotskega spremljevalca, ne pomišlja dolgo in zavrti telefon. Paket z Robotom je kmalu pred njegovimi vrati. Pes in Robot v trenutku postaneta neločljiva. Nato pa zadnji poletni dan na plaži spremeni vse.

Rain Man

Prejemnik štirih oskarjev leta 1989

IGRALCI: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Bonnie Hunt
REŽIJA: Barry Levinson

Znameniti Rain Man je pretresljiva zgodba o dveh bratih, ki po očetovi smrti prvič slišita eden za drugega. Charlie Babbitt je poslovnež, ki mu pri poslu ne gre najbolje. Zato mu novica o smrti očeta pride kar prav, saj je oče menda za sabo pustil zajetno premoženje. Vendar Charlie ostane praznih rok. Šokiran izve, da ima starejšega brata Raymonda, ki je avtističen in zaradi tega že dolga leta v strokovni oskrbi. Da bi si vseeno priskrbel del premoženja, Charlie brata vzame iz bolnišnice in ga hoče odpeljati v Kalifornijo.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
