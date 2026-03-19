Oskarjevi dobitniki in nominiranci na VOYO

Parazit

Film, ki je leta 2020 osvojil štiri oskarje, med njimi tudi za najboljši film

IGRALCI: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam

REŽIJA: Bong Joon Ho Film je nepredvidljiva družinska tragikomedija o neizogibnem konfliktu med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo. Člani družine Ki-taek so tesno povezani, a vsi štirje so nezaposleni in njihova prihodnost ni ravno obetavna. Nekega dne pa sin Ki-woo na priporočilo prijatelja dobi dobro plačano delo zasebnega inštruktorja pri družini Park ... Dobitnik zlate palme v Cannesu in štirih oskarjev, vključno za najboljši film.

Parazit FOTO: VOYO

Interesno območje

Dobitnik dveh oskarjev leta 2024

IGRALCI: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Freya Kreutzkam

REŽIJA: Jonathan Glazer Štirideseta leta. Komandant Rudolf Höss in njegova žena Hedwig skušata zgraditi sanjsko življenje za svojo družino v lepo opremljeni hiši z velikim vrtom ... tik ob koncentracijskem taborišču Auschwitz. A to družine prav nič ne moti. Občasni streli, kriki in prah, ki ga prinese iz dimnikov, so samo bežna motnja v ozadju, ob kateri nihče ne trene z očesom.

Interesno območje FOTO: VOYO

Pretekla življenja

Film nominiran za dva oskarja v letu 2024

IGRALCI: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

REŽIJA: Celine Song Otroška prijatelja Nora in Hae Sung sta se prisiljena ločiti, ko njena družina emigrira iz Južne Koreje. Dve desetletji pozneje zdaj odrasla pisateljica živi v New Yorku s svojim ameriškim možem Arthurjem, Hae Sung pa sklene, da jo bo za nekaj dni obiskal ...

Pretekla življenja FOTO: VOYO

Anatomija padca

Dobitnik oskarja za najboljši izvirni scenarij leta 2024

IGRALCI: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Samuel Theis, Antoine Reinartz

REŽIJA: Justine Triet Uspešna nemška pisateljica Sandra, njen francoski mož Samuel in njun slabovidni enajstletni sin Daniel živijo odmaknjeno življenje v odročnem kraju v francoskih Alpah. Nekega dne pa Samuela najdejo mrtvega v snegu pod njihovo hišo ... Je skočil? Padel? Ali pa ga je ubila žena?

Anatomija padca FOTO: VOYO

Vse povsod naenkrat

Film, ki je prejel kar 7 oskarjev

IGRALCI: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong

REŽIJA: Daniel Kwan, Daniel Scheinert Vse povsod naenkrat, veliki zmagovalec Oskarjev 2023 s kar sedmimi zlatimi kipci, je odštekana filmska pustolovščina z odlično igralsko zasedbo. Evelyn Wang je zaskrbljena lastnica propadajoče pralnice. Zdravje njenega očeta je v slabem stanju, mož Waymond ji vroči ločitvene dokumente, hčerka Joy je zelo razočarana z življenjem. Potem pa jo srečanje z neusmiljeno delavko davčne uprave nepričakovano katapultira v drugo dimenzijo...

Vse povsod naenkrat FOTO: VOYO

Substanca

Vrhunski nastop Demi Moore

IGRALCI: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Gore Abrams, Oscar Lesage

REŽIJA:Coralie Fargeat Substanca je zgodba o obupanem lovu na večno mladost ter velika vrnitev Demi Moore na filmsko prizorišče. Elizabeth Sparkle, zvezdnica aerobičnega šova, je na svoj 50. rojstni dan odpuščena, čemur sledi nepričakovana ponudba. Skrivnostni laboratorij ji ponudi substanco, ki z razmnoževanjem celic poskrbi, da Elizabeth postane "mlajša in boljša" različica sebe.

Substanca FOTO: VOYO

Ženske govorijo

Prejemnik oskarja za najboljši prirejen scenarij leta 2023

IGRALCI: Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Frances McDormand, Judith Ivey

REŽIJA: Sarah Polley Ženske govorijo je pretresljiva drama, posneta po romanu Miriam Toews, ki temelji na šokantnih resničnih dogodkih iz konzervativne bolivijske kolonije.

Ženske govorijo FOTO: VOYO

Top Gun: Maverick

IGRALCI: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Jon Hamm

REŽIJA: Joseph Kosinski Top Gun: Maverick je nadaljevanje legendarne akcijske uspešnice iz leta 1986. Po tridesetih letih drzni mornariški pilot Maverick še vedno dosega rezultate vrhunskega letalca, zato ga pokličejo nazaj, da bi postal inštruktor za elitne letalce. Vendar se mora soočiti z duhovi svoje preteklosti, ko elitne diplomante letalske akademije Top Gun povede na misijo, ki bo od izbranega moštva zahtevala največjo žrtev.

Top Gun: Maverick FOTO: VOYO

Trikotnik žalosti

Dobitnik Zlate palme na Filmskem festivalu v Cannesu 2022

IGRALCI: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Vicki Berlin, Zlatko Burić

REŽIJA: Ruben Östlund V komični drami Trikotnik žalosti, ki je osvojila zlato palmo, spremljamo zgodbo o plovbi luksuzne križarke, ki se spremeni v nočno moro.

Trikotnik žalosti (Ruben Oestlund) FOTO: Liffe

Hiša Gucci

IGRALCI: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek

REŽIJA: Ridley Scott Ljubezen, glamur, dekadenca, izdajstvo, maščevanje in nazadnje ... umor! Kriminalno dramo Hiša Gucci je navdihnila resnična zgodba družinskega imperija italijanske modne hiše Gucci, ki je bila polna škandalov.

Hiša Gucci FOTO: VOYO

Robotove sanje

Nominiranec za oskarja za najboljši celovečerni animirani film leta 2024

REŽIJA: Pablo Berger Robotove sanje je animirani film, ki brez besed naslika barvito in toplo pripoved o pomenu prijateljstva in o izgubi. New York, iz zvočnikov donijo udarni ritmi osemdesetih. Pes preživlja večere enolično in osamljeno. Ko zagleda reklamo za robotskega spremljevalca, ne pomišlja dolgo in zavrti telefon. Paket z Robotom je kmalu pred njegovimi vrati. Pes in Robot v trenutku postaneta neločljiva. Nato pa zadnji poletni dan na plaži spremeni vse.

Robotove sanje FOTO: VOYO

Rain Man

Prejemnik štirih oskarjev leta 1989

IGRALCI: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Bonnie Hunt

REŽIJA: Barry Levinson Znameniti Rain Man je pretresljiva zgodba o dveh bratih, ki po očetovi smrti prvič slišita eden za drugega. Charlie Babbitt je poslovnež, ki mu pri poslu ne gre najbolje. Zato mu novica o smrti očeta pride kar prav, saj je oče menda za sabo pustil zajetno premoženje. Vendar Charlie ostane praznih rok. Šokiran izve, da ima starejšega brata Raymonda, ki je avtističen in zaradi tega že dolga leta v strokovni oskrbi. Da bi si vseeno priskrbel del premoženja, Charlie brata vzame iz bolnišnice in ga hoče odpeljati v Kalifornijo.

Rain man FOTO: VOYO