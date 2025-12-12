Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Pot panterjev.
Oddaje

Franko Bajc uspešno opravil urjenje specialne policijske enote

VOYO
12. 12. 2025 04.00
0

Kako v resnici izgleda urjenje specialne enote policije – ene najbolj zahtevnih in skrivnostnih enot v Sloveniji? To prikazuje dokumentarni film Franka Bajca Pot panterjev, ki si ga lahko že ogledate na VOYO. Franko se je pet dni družil s pripravniki Specialne enote slovenske policije in na lastni koži preizkusil, ali bi zmogel postati eden izmed njih.

"Za nekaj dni sem se pridružil učni enoti Specialne enote in nihče me ni mogel pripraviti na to, kar me čaka. Na to, kaj pomeni postati Panter," pravi Franko, ki mu fizični izzivi niso tuji. Kot ljubitelj narave, jahanja in dela na kmetiji je vajen napornih aktivnosti, a tisto, kar ga je čakalo, je od njega zahtevalo povsem novo raven vzdržljivosti, disciplino in popolno predanost.

Pot panterjev.
Pot panterjev.FOTO: VOYO
Približuje se veliki finale oddaje Ljubezen po domače
Preberi še
Približuje se veliki finale oddaje Ljubezen po domače

Pot Panterjev na VOYO.

Preizkus, ki ga prestanejo le redki

Preden se je sploh lahko pridružil učni skupini, je Franko moral opraviti temeljita testiranja v telovadnici in na stadionu policijske akademije – enako kot vsi kandidati za specialno enoto. Šele nato je lahko vstopil v enega najtežjih segmentov 8-mesečnega usposabljanja, ki je predpogoj za pridružitev elitni enoti.

Pot panterjev.
Pot panterjev.FOTO: VOYO
Se še spomnite teh oddaj, ki smo jih gledali na POP TV?
Preberi še
Se še spomnite teh oddaj, ki smo jih gledali na POP TV?

V filmu spremljamo, kako se Franko sooča z izjemno napornimi fizičnimi vajami, mrazom, izčrpanostjo, neprespanostjo in psihološkimi pritiski, ki jih morajo prestati pravi pripravniki. Prikazani so trenutki, ko telo reče ne, glava pa se bori naprej.

Pot panterjev.
Pot panterjev.FOTO: VOYO
Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"
Preberi še
Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"

Franko iskreno deli dvome, trenutke obupa ter vprašanja o smislu takšnega početja – ravno tako, kot jih doživljajo policisti, ki se odločijo stopiti na pot specialca. "Ko je najtežje, se seveda sprašuješ, zakaj sem se sploh spustil v to. Ko sem si odgovoril na to vprašanje, je bilo veliko lažje, ampak seveda potrebuješ močno voljo, da prideš do konca," pravi Franko.

Pot panterjev.
Pot panterjev.FOTO: VOYO
Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'
Preberi še
Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'

Brez scenarija, brez ponovitev in brez priprav

Pot panterjev je bil sprva mišljen kot kratek video, a zaradi ur materiala so se ustvarjalci odločili za dokumentarni film, ki je posnet brez scenarija, brez ponovitev in posebnih priprav. "Najtežje je bilo ubesediti in prikazati vse občutke, skozi katere greš, da jih tudi gledalec začuti," opisuje Franko. 

Pot panterjev.
Pot panterjev.FOTO: VOYO
Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija
Preberi še
Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija

Ustvarjalci so spremljali povsem realno usposabljanje, kakršnega doživljajo bodoči pripadniki specialne enote – zato je film pristna in redka priložnost, da široka javnost pokuka v njihov svet. Gre za elitno enoto slovenske policije, ki se odziva na najzahtevnejše varnostne situacije. Kot pravijo sami: "Za nami ne pride nihče."

Pot panterjev.
Pot panterjev.FOTO: VOYO
Priljubljena Sonja je nazaj in pripravljena na ljubezen
Preberi še
Priljubljena Sonja je nazaj in pripravljena na ljubezen

Ali bi bil Franko primeren za panterja in kaj vse potrebujejo kandidati, ki se za to odločijo? Odgovor ponuja dokumentarni film Pot panterjev, ki je že na VOYO.

Mailing
Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Franko Bajc Pot panterjev specialna enota policija dokumentarni film VOYO oddaje
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433